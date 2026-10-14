На Кіпрі перевіряють Deloitte через активи російського мільярдера Абрамовича — Cyprus Mail

На Кіпрі орган громадського нагляду за аудитом вживає дій через звинувачення на адресу Deloitte Cyprus у сприянні приховуванню мільярдів євро активів російського мільярдера Романа Абрамовича за допомогою документів, датованих заднім числом. Про це Cyprus Mail повідомив генеральний директор органу Панос Продромітіс.

За його словами, відомство поінформоване про нещодавні публікації та вживає всіх необхідних дій у межах своїх юридичних повноважень і зобов’язань, діючи в інтересах суспільства.

Звинувачення щодо документів

Твердження щодо Deloitte Cyprus викладено у спільному розслідуванні BBC Panorama, Bureau of Investigative Journalism та OCCRP, заснованому на тисячах витеклих електронних листів і корпоративних документів. Автори розслідування стверджують, що радники Deloitte Cyprus датували документи так, ніби передання активів відбулося на кілька років раніше. За їхніми даними, це могло зменшити податкові зобов’язання та дозволити уникнути вимог кіпрського законодавства щодо розкриття інформації.

Один з епізодів стосується кіпрської компанії Amiscan Investments. У проєкті її звітності за 2003 рік зазначали активи приблизно на 578 млн євро, зокрема яхти, літаки та елітну нерухомість у Франції й Великій Британії. За даними розслідування, угоду, підготовлену 2006 року, датували 4 січня 2003 року. Документ передбачав передання 19 дочірніх компаній Kelvedon Worldwide, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Після затвердження звітності у грудні 2006 року Amiscan повідомила про активи приблизно на 65 тис. євро.

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Операції Electus і Kravin

Інший випадок пов’язаний з Electus Investments, яку розслідування пов’язує з активами вартістю понад 8,6 млрд євро та володінням Millhouse UK. Журналісти стверджують, що активи у 2006 році передали однойменній компанії на Британських Віргінських островах, однак операцію датували 20 листопада 2003 року. Згодом у публічній звітності Electus зазначила активи приблизно на 125 тис. євро.

Третій епізод стосується Kravin Investments, яка 2003 року отримала близько 2,6 млрд євро від продажу акцій «Сибнафти» компанії Yukos. Розслідування стверджує, що Deloitte Cyprus, MeritServus та соратники Абрамовича обговорювали можливість представити кошти на банківських рахунках як переказані у 2003 році, що могло допомогти уникнути податку на процентний дохід.

Deloitte Cyprus заявила Cyprus Mail, що працює відповідно до чинного законодавства, але відмовилася коментувати конкретні звинувачення через давність документів. Адвокати Абрамовича заперечили неправомірні дії, заявивши, що немає доказів його участі, обізнаності або наказу щодо можливого фальшування документів.

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