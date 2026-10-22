На заводі Tohan у Румунії виявили 14 відчинених і незамкнених дверей — Balkan Insight

На заводі боєприпасів Tohan у Зернешті, Румунія, упродовж 2025 року охорона виявила 14 відчинених і незамкнених дверей. У частині підприємства, де зберігають піротехнічні матеріали, є будівлі з розбитими вікнами та дверима, перев’язаними дротом, повідомляє Balkan Insight з посиланням на отримані документи.

За даними видання, освітлення на території заводу працює лише частково: в окремих секціях функціональна менш як половина освітлення, а в одному складському приміщенні — 5%. У кількох місцях периметрова огорожа відсутня, оскільки її демонтували або викрали. Компанія Tohan не відповіла на запит видання щодо стану безпеки.

Застаріле обладнання та кібершахрайство

Romarm — державний найбільший виробник озброєнь у Румунії, який координує роботу 15 дочірніх компаній. Вони випускають боєприпаси, вибухівку, артилерійські системи та комплектуючі для військової техніки. На кількох підприємствах Romarm обладнання датується 1960–1980-ми роками, а на одному із заводів працівники змушені імпровізувати через зношені вимірювальні прилади.

За останні два роки підприємства Romarm двічі ставали жертвами схожих схем із втручанням у листування з постачальниками. На Tohan шахраї перехопили електронне листування з німецьким постачальником і переконали працівників перерахувати понад 20 тисяч євро на контрольований ними рахунок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На пороховому заводі у Фегераші у 2024 році зловмисник перехопив листування зі словацьким постачальником та підмінив банківський рахунок для переказу приблизно 17 тисяч євро. Ці кошти призначалися для постачання концентрованої азотної кислоти. Підприємство повідомило, що справа про повернення грошей перебуває на розгляді суду в Польщі.

Фінансування та управління

Інші підприємства групи також мають проблеми з виробництвом і використанням державних коштів. Завод Pirochim Victoria, призначений для виробництва пороху для боєприпасів, не випускає продукції з 2022 року. За перші шість місяців 2026 року його дохід становив менш як 2 тисячі євро, хоча від 2022 року держава спрямувала на модернізацію підприємства понад 100 мільйонів євро. Компанія пов’язала затримку з судовим спором щодо примусового відчуження землі та заявила, що інвестицію планують завершити через 36 місяців після формального створення спільного підприємства з Rheinmetall.

Видання також повідомило про кримінальні підозри щодо окремих керівників дочірніх компаній Romarm. Генерального директора Uzina Mecanica Bucuresti Міхая Рафіу влітку затримали антикорупційні прокурори за підозрою в одержанні хабарів від підрядника в обмін на погодження закупівель. Розслідування триває, а його обов’язки тимчасово передали економічному директору підприємства.

Читай нас у