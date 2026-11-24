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У житті генерал-майора СБУ Сергія Дуки за дев’ять днів сталося чимало неочікуваних змін. Він отримав підозру у справі «Карфаген», сидів на лаві підсудних у ВАКС, провів кілька днів у камері Лук’янівського СІЗО і вийшов на волю під заставу в 65 мільйонів гривень.

Першим ділом генерал подякував за оплачену свободу колективу, котрий численно зустрічав його під стінами ізолятора оплесками. І одразу звернувся до народних депутатів із вимогою створити тимчасову слідчу комісію, яка мала б розібратися з корупцією в НАБУ. Нову ТСК створювати не стали. Натомість голова чинної парламентської комісії, народний депутат Олексій Гончаренко запросив Дуку на її засідання.

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«Протистояння між СБУ та НАБУ немає», — з цієї фрази Сергій Дука почав свій виступ на початку засідання. А далі три з половиною години наче намагався переконати присутніх у протилежному.

Хто такий Сергій Дука

Генерал-майору 44 роки. Народився в Голій Пристані на Херсонщині. На службу в СБУ прийшов у 2000-му, оперативною роботою займається з 2005 року.

Після закінчення академії СБУ його направили до Херсона. Там Дука пройшов оперативні посади й дослужився до заступника начальника районного відділу. У 2016 році його перевели в управління СБУ в Одеській області, де він став заступником начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

У 2020 році Дука переїхав до Києва, де обійняв аналогічну посаду в головному управлінні. А вже у 2022-му очолив одне з управлінь Департаменту захисту національної державності — головне управління «Д». Призначив його тодішній голова СБУ Василь Малюк.

Свою зону відповідальності Дука описав доволі широко. До неї входили контррозвідувальний захист органів влади, контрольне супроводження правоохоронних органів, боротьба з організованою злочинністю, протидія контрабанді й корупції на митниці, а також контрольне забезпечення судової системи. Під час повномасштабного вторгнення, за його ініціативою, у підрозділі створили окрему службу для оперативно-бойової роботи. Початок великої війни зустрів у Києві, керував однією з оперативних груп, на які поділили столицю. Співробітники проводили оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, взаємодіяли з військовими й ГУР, організовували блокпости. Участь у бойових діях генерал пов’язує з обороною Києва.

У 2023 році Дука отримав звання бригадного генерала. Подання на нього вносив Василь Малюк. У 2026-му Дука став генерал-майором. Це подання підписав перший заступник голови СБУ генерал-майор Олександр Поклад, який на той момент виконував ці повноваження. Самих документів Дука не бачив і пояснити, за які саме заслуги отримав звання, не зміг.

Родичі на окупованій Херсонщині

Окремо Сергій Дука намагався пояснити чому його тесть з тещею залишилися на окупованій території Херсонщини і отримали російські паспорти ще у 2022 році. За словами генерала, з батьками дружини він не спілкується і підтверджень наявності в них російських паспортів не має.

«Батьки моєї дружини не відносяться до моїх близьких родичів. Мої близькі родичі, мати та брат, знаходились в окупованому Херсоні, потім виїхали з нього, зараз знаходяться на території України», — сказав він.

Звісно, щодо родичів, які могли отримати російські паспорти, він із перших днів повідомив головне управління внутрішньої безпеки СБУ як про потенційний ризик для себе. Спілкуватися із своїми батьками продовжує дружина Інесса. Вона ж є співвласницею фермерського господарства «Едельвейс», основна частка якого належить її батькові Тажидину Мустафаєву. Господарство пов’язане із селом Коробки поблизу Каховки.

Як з’ясували журналісти херсонського видання МОСТ, після російської окупації в російській реєстраційній системі з’явилося підприємство з такою самою назвою. У базі СПАРК датою його реєстрації зазначене 2 грудня 2022 року, керівником — Тажидин Мустафаєв, а місцем реєстрації — ті самі Коробки. 20 серпня 2026 року російську юридичну особу виключили з реєстру як недіючу.

Генерал не знає

Яким є його нинішній статус в СБУ, Сергій Дука не знає. Чи відсторонений, чи проводиться щодо нього службове розслідування — генералу невідомо. Запитати, схоже, нема в кого, бо суд заборонив йому спілкуватися з частиною працівників служби. Інша частина з ним не зв’язувалася.

«Про своє звільнення з посади я дізнався зі ЗМІ, але жодного документу не бачив», — пояснив Дука.

Останньою своєю посадою Дука назвав першого заступника керівника Департаменту захисту національної державності та додав, що звільнення з СБУ під час воєнного стану неможливе. Окремо генерал Дука ще раз висловив вдячність колективу за зібрані 65 мільйонів гривень застави, після внесення він вийшов із СІЗО, а про збір він нічого не знав.

«Я можу вам на 100% сказати: я вже коли вийшов, коли я про це все дізнався і в мене було спілкування з хлопцями, ніхто нікого не змушував збирати ці кошти», — запевнив він та одразу заявив претензії до медіа, ВАКС, САП і НАБУ через оприлюднення списків співробітників СБУ, які стали учасниками багатомільйонного збору. Начебто журналісти почали телефонувати людям зі списків і ставити їм незручні запитання. Генерал також припустив, що ці дані могли потрапити на російські інтернет-ресурси.

Як саме організували збір, хто повідомляв колегам реквізити та координував перекази — не пояснив, адже саме перебував у СІЗО без засобів зв’язку.

«У нас є свій колектив. В нас є братерство, є взаємоповага, підтримка. Як це відбувалось, я не знаю, але мені дуже приємно, і я ще наразі вдячний всім, хто допоміг мені вийти під заставу», — сказав Дука.

Сидітиму стільки ж, скільки Магомедрасулов

Співпрацювати зі слідством генералу після затримання не пропонували, навпаки, співробітники НАБУ дали зрозуміти, що свободи Дука найближчим часом не побачить. «Мені в НАБУ обіцяли, що я буду сидіть стільки ж, скільки сидів Руслан Магомедрасулов», — розповів генерал.

Почуте навіть голові ТСК Олексію Гончаренку видалося схожим на погрози. Проте Дука не зміг назвати прізвища тих, хто погрожував. Не знає і не запам’ятав, бо в кабінеті перебувало кілька людей. Обставини затримання він описав як вкрай несподівані: зранку ще збирався на роботу, а в обід був затриманим. Увечері генералу вручили підозру, зміст якої чимало його здивував.

«Якби мені оперативний співробітник приніс такі матеріали, я б його відправив до лікаря», — прокоментував Дука.

Генерал не поспішав відновлювати контакти із звичним колом спілкування, коли вийшов з СІЗО. Каже, що далися взнаки сім років без відпустки та постійно на зв’язку. «Я навіть телефонну книгу собі не переносив. З ким хочу спілкуватися, я спілкуюсь сам. А так, трохи очистив голову, і мені зараз дуже зручно. Так зручно ще я ніколи не почувався», — сказав Дука.

«Усе, що виклав Кравченко, — чиста правда»: два провадження щодо директора НАБУ Кривоноса

Ще там, на вулиці Дегтярівській, щойно Сергій Дука вийшов за ворота слідчого ізолятору, як заявив під запис десятка відеокамер, що його затримання — це помста директора НАБУ Семена Кривоноса за оголошену підозру самому Кривоносу та обшуки у працівників бюро, які відбулися роком раніше.

На засіданні ТСК генерал підтвердив: матеріали щодо директора НАБУ супроводжував саме його підрозділ. І беззастережно підтримав оприлюднену колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком інформацію про два епізоди, які лягли в основу підозри.

«По Кривоносу матеріали супроводжували ми. Я можу впевнено заявити: все, що там викладено колишнім генеральним прокурором — це є чиста правда. Вся зібрана доказова база. Там було два різних провадження», — сказав Дука.

Перший епізод стосувався усиновлення малолітньої дитини та звільнення від кримінальної відповідальності за амністією. А до цього Кривонос начебто був причетний до підкупу виборців.

«Пан "великий антикорупціонер" Семен Кривонос на той момент займався підкупом виборців, а саме студентів. За це його притягли до кримінальної відповідальності. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, йому хтось підказав, що треба знайти малолітню дитину. Йому допомогла знайома знайти: вони внесли ці відомості в РАЦС — була жінка, була дитина без батька, вони внесли його батьком, а він тоді, здається, працював начальником управління чи соціального захисту, щось таке», — розповів генерал.

Він уточнив, що Кривоноса не виправдали: факт вчинення злочину був, однак від кримінальної відповідальності його звільнили за амністією. Надалі, як стверджує Дука, Кривонос використав документи про усиновлення під час участі в конкурсах на державні посади.

«Далі з цим папірцем, в його випадку, крім як папірцем, це не назвеш, — він подався на конкурс. Знаючи про те, що він скоїв раніше, подався на конкурс до митниці, потім працював у ДАБІ, а потім став директором НАБУ», — заявив Дука.

Інформацію про цей епізод підрозділ отримав не раніше серпня 2025 року. Процесуальне розслідування здійснювала ДБР, підрозділ Дуки забезпечував оперативний супровід. Процесуальне керівництво здійснювала Генеральна прокуратура. Серед проведених заходів він назвав допити свідків, витребування та вилучення документів, зокрема матеріалів, на підставі яких вносили зміни до записів у РАЦС. Дука також підтвердив, що допити, відео яких згодом оприлюднив Кравченко, проводилися вже у 2025 році. Щодо фоноскопічної експертизи в іншому епізоді він заявив, що голос Кривоноса підтвердили, а також проводили лінгвістичне дослідження.

При цьому сам генерал не переглядав оприлюднене Кравченком відео допиту матері дитини. Він припустив, що це був допит, але не зміг пригадати, хто саме його проводив — слідчі чи прокурори. Аналіз строків давності, за його словами, належав до компетенції прокурора. Проектів підозр у жодному з двох проваджень Дука особисто не бачив.

Другий епізод стосувався земельних ділянок в Обухівському районі — справи про можливу торгівлю державною землею та вимагання коштів.

«Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом у земельній сфері, торгував державною землею, вимагав за це кошти. Судом це поки не встановлено — це те, в чому його підозрювали», — заявив Дука.

Матеріали обох проваджень були зібрані до кінця 2025 року. Тоді ж були готові й підозри. Однак їх не оголосили. Чому так сталося, Дука пояснює позицією тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка.

«Кравченко казав, що немає політичного рішення, треба зачекати», — розповів генерал. Хто саме мав ухвалити політичне рішення, він не дізнався, бо не ставив додаткових запитань генпрокурору. Але підтвердив, після підготовки матеріалів наприкінці 2025 року нових слідчих дій до моменту оголошення підозри не проводили: йшлося про ті самі зібрані раніше докази. Затримку в кілька місяців генерал назвав звичайною практикою оперативної роботи.

«Малюк сказав призупинити рух матеріалів»: справи щодо НАБУ

Матеріали щодо співробітників НАБУ та керівництва бюро не дійшли до процесуальних рішень через вказівку голови СБУ того часу Василя Малюка. Генерал Дука стверджує, що восени 2025 року, його та двох заступників викликав Малюк і попросив призупинити роботу з уже готовими матеріалами.

«Перестати рухати матеріали по співробітникам НАБУ, які вже реалізовані. Така сама вказівка була і у генерального прокурора», — заявив Дука. З ним у кабінеті перебували заступники Антон Кравчук та Андрій Фонарюк. Конкретного місяця генерал не пригадав, проте наголосив: Малюк просив не припинити справи, а про те, щоб не прискорювати їх.

На той момент, роз’яснив генерал, справа Кривоноса була готова до оголошення підозри. Втім, після розмови з Малюком, Дука поспілкувався з тодішнім генпрокурором Русланом Кравченком, а той підтвердив — підозру поки не підписуватиме.

«Василь Малюк не пояснював, але вказівка не рухати матеріали надійшла після того, як він повернувся з Офісу президента, — сказав Дука. — Так, я пов’язую ці події, а саме з тим, що НАБУ і САП давно в нас перестали бути антикорупційними органами, а стали важелями впливу на вище політичне керівництво держави».

Попри це вказівку Малюка, генерал назвав законною, адже остаточне рішення щодо підозри ухвалює прокурор: «Він же не казав не розслідувати, він сказав: «Не прискорювати її». Це, в принципі, законна вказівка — рішення приймає прокурор», — пояснив генерал.

Після затримання Сергія Дуки, кількох співробітників СБУ: його заступників, керівників управлінь та співробітників внутрішньої безпеки, саме тих, хто документував працівників НАБУ та САП, — вивели в розпорядження служби, що означає людину, яка залишається в штаті СБУ, але не обіймає конкретної посади. Напевно, такі кадрові зміни пов’язані з роботою по антикорупційних органах, але стверджувати такого генерал не став: «Я військовослужбовець, я не пов’язую нічого ні з чим — прийняте рішення керівника. Але можу для себе усвідомлювати, що саме так і відбулось».

Магомедрасулов, Тібекін і справа «Мідас»

Детективи НАБУ Тібекін та Руслан Магомедрасулов. Обидва з підозрами: в недекларуванні та сприяння державі-агресору у Магомедрасулова і обидва звинувачені генералом Дукою в умисному затягуванні процесів, бо понад півроку та без причини уникають ознайомлення з матеріалами власних справ.

«Якщо я впевнений, що ні в чому не винний, хай НАБУ передає мої матеріали в суд — я буду там доказувати свою невинуватість. Чому детективи не ознайомлюються з матеріалами справи? Вони ж усі кричали, що все сфабриковано й сфальсифіковано», — заявив він.

Окремо Дука заперечив, участь детектива Магомедрасулова в документуванні Тимура Міндіча. За словами генерала, у нього немає підтверджень, що детектив входив до відповідної оперативно-слідчої групи.

«В медіа усюди поширена інформація, що Магомедрасулов "надвеликий герой", який документував Міндіча. Чим це підтверджено? Мені відомо, що він не приймав в тому участі, що це була героїзація для того, щоб потім кричати про тиск на НАБУ. Ніякої немає проблеми надати документи, в яких відмічено, що він є учасником оперативно-слідчої групи. Це не таємний документ: якби я доводив свою правоту — просто виклав би його, підписаного моїм керівником. А документа немає», — сказав Дука.

Про свою ситуацію, Дука принагідно зауважив, що його НАБУ досі не допитувало і не надало стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами провадження. У НАБУ та САП оперативно відреагували на заяву генерала. 24 листопада відомства оприлюднили протокол допиту Дуки від 4 листопада, стверджуючи, що після затримання його допитали в присутності адвоката. Але з документа видно, що процесуальна дія тривала шість хвилин, а в самому протоколі зафіксовано одне запитання: що підозрюваний може повідомити про обставини, викладені в повідомленні про підозру. У відповідь Дука пояснив: докази не відмовляється надавати, але після того, як ознайомиться з матеріалами, які стали підставою для повідомлення про підозру.

Генерал назвав оприлюднення протоколу підміною понять. За його словами, змістовних запитань щодо обставин справи йому не ставили, а після цього допиту слідчі більше не ініціювали й не проводили жодних інших процесуальних дій такого характеру.

Щодо обставин обшуку у своєму будинку, генерал заперечував як його проводили співробітники НАБУ, мовляв, він спочатку навіть не зрозумів, що це детективи НАБУ приїхали з обшуком, адже такі слідчі дії мають починатися після шостої ранку, якщо немає невідкладних обставин. Він також дорікнув правоохоронцям, що ті не скористалися домофоном, а натомість почали перелазити через паркан.

Відео з обшуком НАБУ та САП оприлюднили заразом з протколом допиту генерала. На записі чути, як детективи представляються та повідомляють про наявність ухвали суду. Дука не погодився з такою версією подій. Генерал наполягає, що детективи та спецпризначенці НАБУ прибули до його будинку близько 5:25 ранку щонайменше на п’ятьох автомобілях і відразу почали перелазити через паркан. При цьому, стверджує він, правоохоронці не представилися, а зробили це лише після попередження співробітників ЦСО «А» СБУ, які охороняли його. Охоронці сприйняли озброєних невідомих, як потенційну загрозу. Генерал стверджує, що не міг віддати наказ пропустити детективів, оскільки співробітники ЦСО «А» йому не підпорядковуються. Окремо генерал зазначив детектива НАБУ Романа Нєдова. Минулого року Дука проводив у нього обшук. Тепер той приїхав обшукувати його будинок. Конфлікт інтересів — Сергій Дука ініціюватиме відвід детектива.

«Карфаген»: знайомство з Осіповим

Справа «Карфаген» і зв’язки Дуки з Андрієм Осіповим «Кримінал», якого слідство вважає одним з організаторів злочинної організації. За версією НАБУ, група була пов’язана з шахрайськими кол-центрами, наркотрафіком, вимаганням грошей та незаконним бізнесом. У підозрі Сергію Дуку, Осіпова називають людиною, яка забезпечувала прикриття та зв’язок між організацією і правоохоронною системою.

Дука та Осіпов знайомі. Знайомство було робочим і виникло за ініціативи тодішнього керівництва СБУ.

«Мене з ним познайомив Василь Малюк, коли я приїхав до Києва у 2021 році. Осіпова описав людиною, яка може допомагати в інтересах служби. Він із кримінального середовища, тобто щодо розуміння оперативної обстановки, якихось можливостей», — розповів Дука.

Генерал неодноразово зустрічався з Осіповим. Той приїжджав до нього в кабінет і розповідав про ситуацію в кримінальному середовищі: хто має вплив, кого змінюють і до кого звертаються представники злочинного світу.

«Розповідав про оперативну обстановку в середовищі: хто «смотрящий», кого міняють, до кого «вори» роблять підхід. Це проста оперативна робота, надскладна лінія з тонкою межею. Щоб затримати виробника наркотиків, потрібен інший виробник наркотиків; щоб затримати злодія, його може здати тільки інший злодій. Якщо взяти телефон будь-якого керівника карного розшуку району, там теж будуть подібні контакти — це не «191-ша» стаття, це інший контингент і зовсім інший підхід», — сказав Дука.

Як приклад користі від контактів з Осіповим генерал навів дві історії. Перша стосувалася спроб організувати заворушення в українських пенітенціарних установах на початку повномасштабного вторгнення. Група російських злодіїв-авторитетів, пов’язаних із ФСБ, намагалася розхитати ситуацію в колоніях, а Осіпов допоміг цьому запобігти.

Друга історія стосувалася вербування ув’язнених до ПВК «Вагнер» у Росії. Дука стверджує, що кримінальні авторитети поширили серед ув’язнених заклик не погоджуватися на рекрутинг, після чого кількість охочих нібито зменшилася. «Зусиллями Андрія це все було нівельовано — Василь Васильович Малюк може це підтвердити», — сказав Дука.

Він також охарактеризував Осіпова як патріота, який від початку повномасштабної війни перебував у Києві та допомагав із різними питаннями. Контакти з ним не були конфіденційною співпрацею в класичному розумінні, але могли використовуватися для вирішення окремих оперативних завдань.

«Не можу сказати, що це конфіденційний контакт, бо в їхньому світі це неприйнятно, але контакт ми мали, і точкові ситуації, якщо до нього зверталися, міг за рахунок своїх зв’язків вирішити», — пояснив він.

Кол-центри: Дука в тому не розбирається

Підрозділ генерала долучився до протидії кол-центрів наприкінці липня 2026 року, після публічних заяв президента та генерального прокурора. За кілька місяців провели багато операцій у різних регіонах, а перші підозри у Львові оголосили вже після змін до законодавства.

«Мій підрозділ був залучений у кінці липня, після того, як президент і генеральний прокурор оголосили війну кол-центрам. Ми зробили дуже багато реалізацій по Україні за останніх пару місяців, і перші підозри у Львові оголошували вже за новою статтею, після змін до закону», — розповів генерал.

Раніше питанням кол-центрів він не займався і не знає, хто стоїть за їхньою мережею.

«Я ніколи не займався цим питанням. У чому не розбираюся, в тому не розбираюся. У злочинному світі розбираюся — за це можу сказати, а що там відбувалося — не знаю», — підсумував він.

Публічна заява Сергія Дуки: конфлікту між СБУ та НАБУ нема

Я хочу наголосити: ніякого конфлікту між СБУ та НАБУ немає. У них своя робота, у нас своя. Але питання в тому, як вони її виконують, для чого і з якою метою.

На мою думку, антикорупційні органи стали важелем політичного впливу на вище керівництво держави. Усе це супроводжується добре зрежисованими фільмами та медійними кампаніями, які не дають державі жодного зиску, натомість створюють для України репутацію чи не найкорумпованішої країни у світі. Цими наративами користуються, зокрема, російські ЗМІ.У мене дуже багато питань до антикорупційних органів. І дуже шкода, що пана Клименка та Кривоноса наразі немає поруч із нами.

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Інша сторона не з’явилася

На наступне засідання ТСК запрошення отримали директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, ексголова СБУ Василь Малюк та колишній генпрокурор Руслана Кравченка. Усі п’ятеро фігурували у свідченнях генерала, тож комісія мусила почути їхню версію подій.

Але 23 листопада не з’явився жоден із п’ятьох.

Кривонос заздалегідь повідомив, що перебуватиме у закордонному відрядженні: спершу на конференції в Римі, далі планував зустрічі у Брюсселі та поїздку до Японії. У САП пояснили відсутність Клименка важливою міжнародною зустріччю. Василь Малюк виконував бойові завдання. Причини неявки Магамедрасулова та Кравченка невідомі. Голова ТСК Олексій Гончаренко назвав ситуацію безпрецедентною: «За всю історію нашої ТСК такого ще не було».

Власне, у керівництва НАБУ, САП та інших запрошених була можливість особисто відповісти на звинувачення Дуки, спростувати його версію подій і пояснити, що та як саме відбувалося. Якщо генерал перекручує факти, це можна було б аргументовано пояснити на засіданні ТСК. Але замість відповідей комісія побачила порожні місця для запрошених.

Їх викликали повторно, з пропозицією самостійно обрати зручну дату.

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