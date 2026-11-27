Фонд Merifin Foundation, зареєстрований на карибському острові Кюрасао, ймовірно, став об'єктом спільного розслідування Міністерства фінансів США та нідерландської Служби фінансових розслідувань (FIOD) щодо фінансування схеми з оформлення підроблених документів про реєстрацію суден російського тіньового флоту. Водночас керівник інвестиційної групи Merifin Capital, нідерландський фінансист Коен Теулінгс, у минулому неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією та заявляв про існування «демократії по-російськи».

Упродовж чверті століття Коен Теулінгс використовував зустрічі та ділові обіди у Брюсселі, щоб висловлювати свої погляди європейським комісарам, послам і керівникам центральних банків. Нідерландський фінансист, який із 1989 року очолює приватну інвестиційну групу Merifin Capital, публікував ці промови на сайті своєї компанії. Вони охоплюють період від запровадження євро до Brexit.

Однак у листопаді 2026 року назва Merifin з'явилася в контексті можливого обходу міжнародних санкцій проти Росії.

За інформацією Foreign Policy Journal, Merifin Foundation — структура на Кюрасао, адресою якої є абонентська скринька у Віллемстаді, — перебуває під слідством американських та нідерландських органів.

Як стверджує видання, розслідування стосується понад $20 млн винагород, які могли пройти через рахунок у Citibank у Нью-Йорку за сприяння в оформленні підроблених документів про реєстрацію російських тіньових танкерів.

Що відомо про зв'язки Merifin Foundation

Foreign Policy Journal стверджує, що фонд є власником контрольного пакета акцій швейцарської компанії Finabel S.A. Роль обох структур у мережі офшорних компаній, які могли сприяти оформленню підроблених документів для російських танкерів, стала відома після публікації пакета документів хактивістською групою IT Army of Ukraine.

Відкриті реєстри пов'язують групу Merifin як із Кюрасао, так і з Finabel. У базі даних Paradise Papers, опублікованій Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), компанія Merifin Capital NV зазначена як акціонер номінальної компанії на острові Джерсі, зареєстрованої у 2007 році.

У документах наведено дві адреси Merifin Capital NV: одну — через Finabel S.A. на Route de Lausanne поблизу Женеви, іншу — у колишньому плантаційному будинку на Kaya Richard J. Beaujon у Віллемстаді.

Записи корпоративних реєстрів також свідчать про реєстрацію на Кюрасао структур Merifin Foundation, Merifin BV та Merifin Capital NV. Водночас Merifin Capital зазначає Женеву серед міст, у яких розташовані її офіси.

Що Коен Теулінгс говорив про Росію та Путіна

Коен Теулінгс — нідерландський фінансист, який мешкає в Бельгії. Після роботи в Heineken він проходив підготовку в інвестиційному банку Kleinwort Benson у Лондоні.

З 2005 року Теулінгс очолював Genesis Emerging Markets Fund, акції якого котирувалися на Лондонській фондовій біржі. Серед найбільших інвестицій фонду був Сбербанк — російський державний банк, який нині перебуває під міжнародними санкціями.

Як зазначає Investing Insider, аналіз 23 промов, записок і листів, опублікованих на сайті Merifin, свідчить про багаторічну прихильність фінансиста до співпраці з Росією.

У листопаді 1999 року, представляючи члена виконавчої ради Європейського центрального банку, Теулінгс розповів, що інвестиційний портфель Merifin включав бройлерну ферму в Росії, орієнтовану на московський ринок.

Через два місяці після терактів 11 вересня 2001 року під час гірничодобувної конференції в австралійській Аделаїді фінансист заявив, що «найкращий друг Заходу сьогодні — пан Путін». Ця заява прозвучала в контексті торговельних та політичних поступок в обмін на підтримку у боротьбі з тероризмом.

Ще одну резонансну заяву Теулінгс зробив 11 грудня 2008 року, через чотири місяці після російського вторгнення до Грузії. Під час зустрічі з Бенітою Ферреро-Вальднер, тодішньою єврокомісаркою із зовнішніх відносин, він назвав Росію одним зі стратегічних партнерів Європейського Союзу у питаннях енергетичної безпеки та подолання фінансової кризи.

Теулінгс стверджував, що європейські цінності можуть по-різному застосовуватися залежно від обставин, а в Росії існує власна «демократія по-російськи». Він також закликав Європу з повагою ставитися до особливостей інших держав.

У квітні 2014 року, через кілька тижнів після незаконної анексії Криму Росією, фінансист під час чергового ділового обіду у Брюсселі висловив думку, що Європа мала б бути вдячною Путіну за вторгнення на півострів одразу після Олімпіади в Сочі, оскільки це нібито повернуло Європейському Союзу спільну мету.

Як російський тіньовий флот використовує підроблені прапори

Ймовірна схема відмивання коштів та обходу міжнародних санкцій, про яку повідомляють ЗМІ у контексті діяльності Merifin Foundation, є частиною ширшої проблеми використання підроблених реєстраційних документів у міжнародному судноплавстві.

Танкери, які перевозять підсанкційну російську та іранську нафту, використовують підроблені документи, заявляючи про свою реєстрацію на Кюрасао, Арубі та Сінт-Мартені.

За даними Lloyd’s List, наведеними Investing Insider, було виявлено 59 суден, які неправдиво заявляли про реєстрацію в нідерландських карибських юрисдикціях. З них 24 танкери стверджували, що зареєстровані на Кюрасао, хоча уряд Нідерландів повідомляв, що в офіційному реєстрі острова немає жодного нафтового танкера.

Як повідомляє Congress.net, уряд Нідерландів готує посилення законодавства для боротьби з російським тіньовим флотом, зокрема із суднами, які незаконно використовують прапори карибських територій Королівства Нідерландів.

Запропоновані зміни передбачають розширення повноважень відповідних органів щодо перехоплення та затримання суден із підробленими реєстраційними документами, а також збільшення максимального терміну ув'язнення за незаконне використання прапора Королівства Нідерландів до чотирьох років.

Читай нас у