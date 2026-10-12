Перебіжчики заявили про таємне коло силовиків Ірану — Deutsche Welle

Двоє високопоставлених перебіжчиків із силових структур Ірану заявили про існування таємного кола офіцерів, яке нібито планує вбивства та викрадення противників режиму всередині країни й за її межами. Як повідомляє Deutsche Welle, журналісти протягом кількох місяців спілкувалися з колишнім командиром іранських елітних спецпідрозділів, якого назвали Омідом, та колишнім співробітником Міністерства інформації Ірану Резою.

DW підтвердила особи обох чоловіків, однак не розкриває подробиць для їхнього захисту та безпеки їхніх родин. За даними редакції, Омід надав документи, фотографії та відео, що стосуються його підготовки, секретного центру моніторингу й житлових комплексів для високопоставлених силовиків. Другий співрозмовник через посередника підтвердив ключові деталі його розповіді. Видання зазначає, що звірило значну частину свідчень із документами, фото, відео та коментарями експертів.

Контроль і підготовка кадетів

Омід розповів, що вступив до силових структур у 18 років і під час навчання кадети перебували під контролем режиму «день і ніч» — від військової підготовки до щоденних молитов і промов. За його словами, силовикам надають фінансові пільги, економічні контракти та житло в закритих комплексах із власними школами, лікарнями й мечетями. Водночас їх жорстко контролюють: обмежують поїздки, вилучають паспорти та перевіряють майбутніх партнерів.

Політолог Університету Теннессі Саїд Голкар пояснив DW, що ізоляція силовиків від решти суспільства допомагає владі посилювати тиск однолітків та ідеологічну обробку. За його оцінкою, це також може знижувати небажання застосовувати силу проти цивільних.

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Заяви про центри придушення протестів

За словами Оміда й Рези, під час протестів у Тегерані високопосадовці різних структур збираються в командних центрах, де на великих екранах відстежують трансляції з камер спостереження. Вони також заявили про використання дронів, даних із соціальних мереж, перехоплення комунікацій та агентів у цивільному, які можуть проникати до протестних груп.

Співрозмовники розповіли, що коли поліція не може придушити демонстрації, залучають елітні підрозділи Корпусу вартових ісламської революції та поліції. Правозахисні організації документували застосування іранськими силовиками автоматичної й напівавтоматичної зброї, зокрема кулеметів на пікапах, під час протестів.

Молитовний зал у Шахр-е-Реї

Омід також вказав на молитовний зал у Шахр-е-Реї, на околиці Тегерана, який, за його твердженням, частина офіцерів називає Дахме — «склепом» або «гробницею». Він стверджує, що був присутній на зустрічах, де ухвалювали рішення про операції в обхід державних структур, зокрема про вбивства та викрадення.

DW не змогла перевірити названі Омідом конкретні випадки. Деякі експерти пов'язували Дахме зі спробою вбивства радника президента-реформатора понад два десятиліття тому, але ніхто зі співрозмовників видання не підтвердив, що цей осередок досі діє. Посольство Ірану в Берліні відмовилося коментувати окремі звинувачення та заявило, що Ісламська Республіка Іран категорично відкидає їх і зроблені на їхній основі висновки. Офіс верховного лідера Ірану на запит DW не відповів.

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