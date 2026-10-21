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Традиційний план українських корупціонерів — накрасти під час війни та втекти до «батальйону Монако» — вже не здається стовідсотково успішним і гарантованим. Лазівки закриваються: завдяки співпраці з американськими та європейськими колегами українські правоохоронці все частіше повертатимуть топ-втікачів через процедуру екстрадиції.

Один із яскравих кандидатів на повернення — Василь Веселий, відомий як «смотрящий» від Банкової у державному Сенс Банку, а також фігурант у справі «Мідас», що охоплює масштабні розкрадання в енергетиці та оборонці. Нині, як стало відомо із розслідувань «Української правди», він разом із братом Андрієм живе на Лазуровому узбережжі Франції та Монако.

Людина, яка, ймовірно, координувала організацію фінансових транзакцій корупції у вищих ешелонах влади, є особливо цінною для просування слідства та подальшого винесення вироків. Тому висока ймовірність, що незабаром Спеціалізована антикорупційна прокуратура може подати запит на екстрадицію Василя Веселого.

UA.News з'ясувало, яким чином відбувається така процедура та які перспективи повернення до України одного з ключових фігурантів у справі «Мідас».



Роль Василя Веселого у корупційних кейсах



На радника керівника державного Сенс Банку Василя Веселого медіа майже не звертали уваги до публікації «плівок Міндіча». Як засвідчили записи – Веселий напряму контактував із Олександром Цукерманом, який проходить у справі «Мідас» як головний фінансист Тимура Міндча.

Співрозмовники обговорювали відмивання коштів у справі «Енергоатому» та підприємств оборонки, а також план отримання повного контролю над ТОВ «Карпатнафтохім». Раніше підприємство арештували через зв'язки з росіянами та передали в управління АРАМА. З аудіозапису випливає: Веселий прямо говорить про штучне заниження вартості заводу, який згодом частково викупив його брат Андрій. Як припускають медіа, він може бути підставною особою екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.



21 жовтня, коли НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови НБУ через справи Сенс Банку та «Карпатнафтохіму», народний депутат Ярослав Железняк нагадав обговорення на одному із попередніх ТСК. А саме — його уточнення та запитання Андрію Пишному:

«Ще один момент з ТСК 02.09.2026

Железняк: Добре. Андрій Григорович, питання до вас. Можете не дати відповідь, але нагадаю знову ж таки про всю оцю кримінальну відповідальність і так далі. Чи у вас були якісь розмови між вами, Василем Веселим, Андрієм Єрмаком і представниками «Карпатнафтохім»?

Пишний: Ні, не було.

Железняк: Такої зустрічі не було і ви не спілкувалися.

Пишний: Не було.

Железняк: Не було.

Пишний: Я по третє можу відповісти.

Железняк: Я пробачте, вас не почув. Не тому, що я намагаюсь якось…

Пишний: Не було!

Железняк: Не було. Правильно ж? Будь ласка. Дивіться, давайте ще раз, щоб було коректно, а то зараз у нас в новини воно піде. Чи була у вас особисто зустріч між Василем Веселим, ви, Андрій Єрмак і невідомі або відомі вам представники «Карпатнафтохім»?

Пишний: Ні, в мене не було такої зустрічі».

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/pisnij-zustric-v-karpatnaftohim.mp4

Окремий епізод – тіньове управління державним Сенс Банком, через який, як з’ясували НАБУ та САП, «відмивали» накрадені корупціонерами гроші, зокрема для внесення застави для ексміністра Германа Галущенка. Загалом йшлося про сотні мільйонів гривень.



На плівках «Мідас» зафіксовано, як Цукерман та Веселий обговорювали кандидатів до складу Наглядової ради цього державного банку. Приблизно через місяць саме цих осіб було призначено на відповідні посади. Таким чином, організатори корупційної схеми взяли під фактичний контроль державний Сенс Банк, а потім використовували його у власних інтересах. До схеми залучили топ-менеджерів цієї фінансової установи.

Пізніше справу розбирали під час Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Ексочільник наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер під час засідання заявив, що Василя Веселого у Сенс Банк призначили за порадою голови НБУ Андрія Пишного. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/img-8763.mp4

У політичних колах відомо, що Пишний та Веселий познайомилися через однокурсника голови НБУ — нині покійного депутата «Народного фронту» Андрія Іванчука. Як і очікувалося, Андрій Пишний заявив, що не давав рекомендацій наглядовій раді Сенс Банку стосовно призначення фігуранта розслідувань Василя Веселого.

У червні 2026 року ЗМІ повідомили, що бізнесмена Василя Веселого затримала Служба безпеки України. Проте згодом уточнили, що йшлося лише про обшуки.



Через місяць після цього, у липні , журналісти УП знайшли Василя Веселого на Лазуровому узбережжі, зауваживши, що українські корупціонери отримали «замість арешту – Монако».

Як відбувається процедура екстрадиції



Екстрадиція — видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.

Більш детально про перебіг процедури розповідає партнерка АО Barristers Ельвіра Лазаренко:

«Процедура починається з того, що українські правоохоронні органи встановлюють місцезнаходження особи, оголошують її в розшук за наявності законних підстав і ініціюють міжнародне співробітництво.

Далі українська сторона через визначені законом центральні органи готує документи і направляє запит про видачу особи.

Іноземна держава перевіряє, чи дотримано вимог договорів і її законодавства, чи існують підстави для видачі та чи немає юридичних перешкод. Залежно від країни, процедура може включати судовий контроль, можливість оскарження, розгляд заперечень особи та перевірку наданих гарантій.

Лише після завершення цих етапів і погодження передачі організовується фактичне передання особи українським представникам», - пояснює юристка.



Ельвіра Лазаренко вважає, що екстрадиція є достатньо дієвим механізмом повернення із закордонних юрисдикцій в Україну осіб, підозрюваних чи засуджених за вчинення злочинів. Нещодавнім прикладом є передача з Німеччини колишнього народного депутата, ймовірно, екснардепа Руслана Демчака. За повідомленням Державного бюро розслідувань, 13 липня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску «Краківець».

«Інше питання в тому, що суди деяких європейських юрисдикцій часто відмовляють у запитах компетентних органів України про видачу такої особи, посилаючись на малоймовірність з боку України досягти дотримання прав такої особи після передачі саме через стан війни в Україні, — зазначає юристка. — Ми памʼятаємо випадки, коли французькі суди відмовляли у видачі особи в Україну, посилаючись на те, що особа буде піддана реальному ризику кричущої відмови в правосудді (через недотримання розумних строків розгляду справи чи занадато широкі повноваження сторони обвинувачення під час дії воєнного стану), а також випадки відмови швецькими судами через загальні ризики війни, тривожні умови у вʼязницях України, та, відповідно, зростання ризику піддатися різним видам жорстокого поводження».

За словами Ельвіри Лазаренко, мабуть, країною-рекордсменом з рішень про відмову у задоволенні запитів про екстрадицію в Україну, є Австрія. За інформацією, опублікованою у ЗМІ у 2025 році, Міністерство юстиції підтвердило австрійському прес-агентству, що від початку повномасштабного вторгнення Україна подала до Австрії 27 запитів про екстрадицію, однак Австрія задовольнила лише один запит на екстрадицію. Водночас такі країни, як Польща і Німеччина, більш охоче видають осіб за запитом України.

«Найчастіше відмови повʼязуються саме з безпековою складовою перебування осіб в пенітенціарних установах України після їх видачі в Україну через загрозу життю та здоровʼю внаслідок бойових дій.

Після отримання численних рішень європейських країн через цю складову Україна здійснила кроки на усунення такого недоліку та запровадила заходи щодо поліпшення умов тримання екстрадованих осіб – визначила перелік пенітенціарних установ, в яких можуть утримуватися видані особи, які розташовані на відстані від лінії фронту, спеціальні умови тримання (окремо від інших осіб) та поліпшені умови (ремонт, укриття)», — прояснює Ельвіра Лазаренко.

Показовим є нещодавній кейс, пов'язаний з відмовою Іспанії в екстрадиції Марії Шпілової до України.

9 жовтня 2026 року Кримінальна палата Національного суду Іспанії ухвалила рішення відмовити у видачі Марії Шпілової, екстрадиції якої домагалася українська сторона за запитом Офісу Генерального прокурора України. Суд погодився з ключовим аргументом захисту щодо відсутності необхідних підстав для екстрадиції відповідно до іспанського законодавства. Інтереси захисту супроводжував Олексій Шевчук, адвокат, партнер Barristers.

Коментуючи перебіг таких складних міждержавних процесів, Олексій Шевчук зауважив: «Треки бувають як за екстрадицію, так і проти. Загалом екстрадиція — дуже тонка річ, і тут потрібно дуже уважно до цього питання підходити, тому що будь-яка кома може призвести до відмови в екстрадиції».





Загальна статистика екстрадицій



Адвокати Barristers оперують статистикою із відповіді НАБУ на запит щодо кількості виданих Україні осіб у 2022–2025 роках. Отже, за цей період в Україну на підставі клопотань детективів Національного бюро, погоджених прокурорами САП, видали 7 підозрюваних осіб для притягнення до кримінальної відповідальності такі країни:

Німеччина (перша видача під час війни – 18.11.2022 НАБУ і САП домоглися екстрадиції з Німеччини в Україну гендиректорки приватного підприємства);

Литва (13.03.2023 видала колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»);

Словаччина (11.08.2023 в Україну екстрадовано одного із підозрюваних у причетності до корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 для АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами);

Польща (у вересні 2024 року в Україну екстрадовано одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства «Національна кінематека України»);

Болгарія (наприкінці грудня 2024 року в Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, викритої на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022-2024 років);

Німеччина (наприкінці травня 2025 року) в Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом);

Німеччина (у середині вересня 2025 року) в Україну екстрадовано одну з обвинувачених у кримінальному провадженні стосовно міського голови, голови районної ради на Закарпатті та ще чотирьох осіб, яких у червні 2024 року викрили на зловживанні службовим становищем).



Екстрадиції фігурантів корупційних кейсів у деталях



Серед найбільш резонансних випадків — екстрадиція 25 вересня 2024 року з Польщі колишнього директора компанії «Вест Прайт» Олександра Радька. Його підозрюють у заволодінні 14 будівлями ДП «Національна кінематека України» вартістю майже 42 млн грн.

21 травня 2025 року з Німеччини доправили колишню керівницю Держгеокадастру Київської області Людмилу Приходько. Ще у 2024 році ВАКС дозволив проведення спеціального досудового розслідування щодо неї. Її вважали причетною до незаконного заволодіння земельними ділянками сумарною площею 1200 гектарів біля Києва вартістю понад 1,8 млрд грн.



Ще одна екстрадована - оцінювачка земельних ділянок у Закарпатській області, яку 15 вересня 2025 року передали Україні з Німеччини. За версією слідства, вона разом із головою районної ради брала участь у продажу комунальної землі за заниженою вартістю. Це завдало державі збитків у розмірі 81,7 млн грн.

Серед найпоширеніших видів корупційних злочинів – махінації щодо державних підприємств. У цьому списку: завищення вартості закупівель, непрозорі тендери та невиконання договірних зобов’язань. За останні роки Україні вдалося повернути кількох підозрюваних у таких справах.

22 листопада 2022 року з Німеччини було екстрадовано директорку приватної компанії, яку підозрюють у причетності до схеми, що завдала «Держінформ’юсту» збитків на суму $6,5 млн під час закупівлі програмного забезпечення.

13 березня 2023 року Литва передала Україні колишнього керівника АТ «ДПЗКУ» Петра Вовчука, якого САП та НАБУ підозрюють у заподіянні підприємству збитків, що перевищують $60 млн.



3 березня 2025 року Німеччина екстрадувала колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Полтавській області Олега Волошинова. За даними слідства, він допомагав заниженню податкових зобов’язань на суму 1,3 млн грн.

4 листопада 2025 року з Німеччини привезли директора приватної компанії Дмитра Нестерука, якого вважають причетним до розкрадання близько 100 млн грн під час будівництва сховища ядерного палива «Енергоатома» у Чорнобильській зоні.

Серед інших помітних випадків за час повномасштабного вторгнення — екстрадиція зі Словаччини в серпні 2023 року Вадима Ханенка, якого підозрюють у спробі заволодіти майже 5 млн грн «Укрзалізниці».

А в січні 2025 року Болгарія передала Україні директора приватної компанії у справі про привласнення 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці».



У березні того ж року з Іспанії екстрадували забудовника Анатолія Войцеховського, якого підозрюють у підробці документів та незаконній забудові.

У квітні 2026 року Німеччина передала Україні Ігоря Трушенка, якого підозрюють у змові з метою придбання зерна за штучно заниженою вартістю, що призвело до збитків у розмірі 13,4 млн грн.

У липні 2026 року з Італії було екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту приватного підприємства М. Кириченка. За версією слідства, його дії завдали акціонерам підприємства збитків, що перевищують $900 тис.



Загалом кількість екстрадованих до України правопорушників щороку зростає. Якщо у 2022 році країні було передано 16 обвинувачених, то у 2023 році — вже 22, у 2024-му — 48, а у 2025 році цей показник сягнув 104 осіб.

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