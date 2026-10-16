Reuters: Іран і союзники атакували щонайменше 84 об’єкти в затоці — The Express Tribune

Іран і підтримувані ним угруповання від початку війни завдали щонайменше 135 ударів дронами та ракетами по 84 інфраструктурних об’єктах у Саудівській Аравії, ОАЕ, Іраку, Катарі, Кувейті, Омані та Бахрейні. Про це йдеться у розслідуванні Reuters, про яке повідомляє The Express Tribune. За даними агентства, ціллю ударів було критично важливе обладнання енергетичних, портових, транспортних і промислових об’єктів.

Удари по портах і газових заводах

Серед найбільш уражених об’єктів — порт Фуджайра в ОАЕ, який дає змогу експортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Reuters нарахував щонайменше 19 ударів по порту від 28 лютого. Супутникові знімки, проаналізовані агентством, засвідчили пошкодження двох систем трубопроводів, що з’єднують нафтові термінали з причалами.

Після атак у середині березня завантаження нафти у Фуджайрі впало до 440 тисяч барелів на добу — менш ніж половини середнього добового показника 2025 року, за даними Kpler. Після удару 4 травня експорт нафтопродуктів із порту майже зупинився на місяць: до 1 червня звідти вийшло лише одне судно.

Також атак зазнали заводи зі скраплення газу Ras Laffan у Катарі. Під час двох ударів було знищено два модулі охолодження, що використовуються для скраплення газу. Керівник QatarEnergy Саад аль-Каабі в березні заявив Reuters, що їхнє повне відновлення може зайняти від трьох до п’яти років. Атаки на Ras Laffan поставили під загрозу майже 20% світових потоків скрапленого природного газу, зазначає агентство.

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Заперечення влади та економічні втрати

Уряди країн Перської затоки щонайменше у 34 офіційних заявах після ударів наголошували, що пошкодження були спричинені уламками перехоплених ракет або дронів. Водночас 14 опитаних Reuters фахівців та людей, обізнаних із роботою уражених галузей, вважали малоймовірним, що критичне обладнання на десятках об’єктів було пошкоджене переважно випадковими уламками.

10 вересня удар по саудівському нафтопроводу Схід—Захід зупинив перекачування нафти та поставив під загрозу до 4% світових поставок нафти. Саудівська Аравія заявила, що атаку здійснили підтримувані Іраном угруповання в Іраку. Ціни на ф’ючерси Brent у березні, квітні та травні наближалися або перевищували 120 доларів за барель, тоді як у лютому становили близько 70 доларів.

За оцінками компаній та аналітичної фірми IIR Energy, щонайменше чотирьом великим об’єктам у регіоні для повного відновлення знадобиться рік або більше. Серед них — Ras Laffan, катарський завод Pearl Gas-to-Liquids, газовий комплекс Habshan в ОАЕ та алюмінієвий завод Emirates Global Aluminium Al Taweelah.

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