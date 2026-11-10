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Рівно рік тому в Україні прогримів Міндічгейт — один з найбільших корупційних скандалів в Україні за останні роки. Енергетика «відзначає» річницю зруйнованими ТЕЦ, киянам з нагоди «свята» дають п’ять годин світла на добу. Святкують НАБУ і САП, оголосивши 4 листопада про завершення розслідування у справі «Мідас».

Рік тому президент Володимир Зеленський обіцяв невідворотність покарання для причетних до корупції в «Енергоатомі». Справді, за цей час фігуранти хтось залишається в СІЗО, хтось — вийшов під заставу. Організатори схеми Тимур Міндіч та Олександр Цукерман успішно покинули Україну буквально за лічені години до обшуків і не планують повернутися найближчим часом. А для когось із близького оточення Міндіча ця історія минула майже непомітно.

За рік після гучних викриттів, що змінилося не лише в матеріалах слідства, а й у житті тих, хто створив та брав участь в Міндічгейті?

Як працював енергетичний «шлагбаум»

Учасники схеми підмили під себе контракти стратегічного «Енергоатому» та інших підприємств із річним оборотом у понад 200 млрд грн. Правила для бізнесу були жорсткими: щоб отримати підряд або дочекатися чесно зароблену оплату (яку могли затримувати до пів року), треба було віддати від 10% до 15% від суми угоди. У розмовах це називали «шлагбаумом».

Керували цим конвеєром неформальні «смотрящі». За версією слідства, систему створили бізнесмен Тімур Міндіч («Карлсон») та Олександр Цукерман («Шугармен»). Усередині самого «Енергоатому» процесом вирулювали директор з фізбезпеки Дмитро Басов («Тенор») та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»). У матеріалах справи також фігурують колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов («Че Гевара») та ексочільник Міненерго Герман Галущенко («Професор»).

«Пральня» в будинку Деркача та «красиві» бакси

Підраховували та відмивали здобич у брудній бухгалтерії на вулиці Володимирській, 20/1. Своєрідний фінансовий бек-офіс облаштували в приміщенні, яке належало родині екснардепа Андрія Деркача. Спілкувалися виключно через закриті месенджери та крипту, сейфи та місця збереження готівки постійно змінювали. Стодоларові купюри нового зразка в розмовах називали «синіми» або «красивими», а старі банкноти — «96-го року».

За п'ять років через цей офіс прошмигнуло понад $111 мільйонів та 12 мільйонів євро готівкою. Гроші виводили через закордонний інвестиційний фонд, цінні папери та криптогаманці.

«Карлсон», який не обіцяв повернутися

У корупційній піраміді операції «Мідас» співзасновник «Кварталу 95» Тимур Міндіч займав позицію верхівки. За даними детективів, саме він був головним організатором схеми, контролював мільйонні фінансові потоки та легко відчиняв кабінети урядовців, просуваючи власні інтереси в енергетиці та оборонці.

Тимур Міндіч

Штаб-квартира «Мідаса» функціонувала безпосередньо у київській квартирі Міндіча на Грушевського. Звідти він особисто вирулював потоками: вказував, кому і скільки видавати готівкою чи перераховувати на офшори, організовував фіктивне працевлаштування для довірених осіб та дбав про конспірацію. На плівках НАБУ збереглися навіть його роздуми про те, що антикорупційні органи вже «пасуть» їхню групу.

З чим вийшов на підозру: Міндічу інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255), відмивання брудних коштів (ч. 3 ст. 209) та незаконний вплив на державних діячів (ч. 1 ст. 344).

Що через рік потому:

Втік за день до обшуків: Завдяки чудовому відчуттю небезпеки Міндіч виїхав з України 10 листопада 2025 року через ПП «Грушів», якраз за добу до того, як детективи прийшли з обшуками. Кордон він перетнув абсолютно законно як батько трьох неповнолітніх дітей і одразу осів у рідному для себе Ізраїлі, громадянство якого має.

Під санкціями та заочним арештом: Управління з закордону виявилося не зовсім безхмарним: 13 листопада 2025 року Володимир Зеленський увів проти нього персональні санкції на 3 роки, а 1 грудня ВАКС заочно відправив Міндіча під варту.

Застряг в Інтерполі: На початку 2026 року НАБУ і САП оголосили його в міжнародний розшук. Проте «червоної картки» на сайті Інтерполу загал так і не побачив, очільник САП Олександр Клименко пояснив це наявністю «непублічного періоду» дії розшуку.

Судиться із Зеленським: Замість того, щоб з'явитися до суду, у травні 2026 року Міндіч подав позов проти Президента України з вимогою скасувати санкції. У вересні суд відмовив його адвокатам у розгляді за загальною процедурою, залишивши спрощений порядок.

Екстрадиція: Офіс генпрокурора ще наприкінці березня 2026 року направив до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча (разом із його спільником Цукерманом). Проте відповідей від ізраїльської сторони не було ані навесні, ані на осінь. Екстрадиція ізраїльських громадян традиційно є квестом із нульовими шансами на швидкий фінал.

Олександр Цукерман: золотий Тель-Авів, віденський транзит і обіцянки повернутися

Найближчий компаньйон Міндіча, Олександр Цукерман на прізвисько «Шугармен» виступав головним кадровиком і практиком цієї фінансової імперії. Саме він, за версією слідства, підбирав персонал, долучався до формування злочинної організації та допомагав перетворювати 15-відсоткові відкати з енергетики на «красивий кеш».

Олександр Цукерман

З чим вийшов на підозру: Детективи НАБУ інкримінують Цукерману участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК).

Що з ним за рік по тому:

Тиха втеча через Паланку: На відміну від свого колеги, який їхав напряму до Польщі, «Шугармен» обрав складніший маршрут. Наприкінці жовтня — на початку листопада 2025 року, буквально за кілька днів до масованих обшуків, він спокійно перетнув кордон через пункт пропуску «Паланка», вилетів до Відня, а звідти — прямо за сонячним ізраїльським паспортом.

Елітне співжиття в Alrov Towers: Далеко від українських антикорупціонерів Цукерман не став блукати на самоті. Журналісти-розслідувачі «Схем» вистежили його в Тель-Авіві, де він обжився в надрозкішному житловому комплексі Alrov Towers — акурат по сусідству зі своїм соратником Міндічем.

«Це все брехня, я повернуся»: У розмові з медійниками Цукерман відповідав традиційно: всі звинувачення НАБУ назвав фальшивкою і на камери урочисто пообіцяв повернутися в Україну. Правда, дата повернення чомусь досі «уточнюється».

Слідом за Міндічем до суду проти Зеленського: У травні 2026 року, рівно за день після аналогічного кроку свого партнера, Цукерман теж подав позов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду проти Володимира Зеленського. «Шугармен» вимагає визнати протиправним та скасувати указ про запровадження проти нього персональних санкцій РНБО.

Санкції та екстрадиційна пауза: Попри судові демарші, санкції діють, а сам фігурант перебуває в офіційному розшуку. Наприкінці березня 2026-го Офіс генпрокурора відправив до Мін’юсту Ізраїлю офіційний запит на його екстрадицію. Наразі він продовжує насолоджуватися краєвидами Тель-Авіва — ізраїльська Феміда своїми громадянами традиційно не розкидається.

Герман Галущенко: майже рік в СІЗО

Дах над фінансовою пірамідою в «Енергоатомі» тримав міністерський кабінет. Герман Галущенко, який керував Міненерго з квітня 2021-го до липня 2025 року, а згодом на кілька місяців пересів у крісло міністра юстиції, в матеріалах НАБУ проходить під витонченими прізвиськами «Професор» і «Сигізмунд».

Герман Галущенко

За версією слідства, «Професор» допомагав Міндічу тримати фінансові потоки енергетики, отримуючи натомість політичну протекцію та схеми легалізації. А відмивали масштабно: гроші виводили через офшори та спеціальний фонд на екзотичному острові Ангілья, куди прилаштували колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. На рахунки цього фонду, за даними антикорупціонерів, перетекли понад $7,4 мільйона, а ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро надійшли родині прямо готівкою чи траншами у Швейцарії.

З чим вийшов на підозру: Дії колишнього топчиновника кваліфіковано за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Що з ним за рік по тому:

Гучне звільнення й невдала втеча: Політична кар'єра Галущенка почала сипатися торік. 19 листопада парламент звільнив його з посади очільника Мін'юсту. А вже у лютому 2026-го ексміністра зупинили на кордоні під час спроби залишити країну, одразу вручивши підозру.

Старт із 200 мільйонів застави: 17 лютого Вищий антикорупційний суд відправив Галущенка за грати з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень. У квітні арешт продовжили, а 12 червня суд змилосердився і знизив суму до 150 мільйонів.

Вихід на волю під домашній арешт: 29 червня спонсори назбирали необхідні мільйони, заставу внесли повністю, і Галущенко залишив СІЗО. У жовтні суд дозволив ексміністру ще й зняти електронний браслет. Станом на листопад 2026 року «Професор» перебуває під м'якшим запобіжним заходом, у режимі домашнього арешту чекає на фінал слідства.

Олексій Чернишов: колекціонер підозр, маєтки в Козині та золотий електронний браслет

Олексій Чернишов, у матеріалах розслідувачів промаркований як революціонер «Че Гевара», зібрав найбагатший букет кримінальних епізодів у справі «Мідас». Інші фігуранти обмежувалися одним-двома провадженнями, а колишній віцепрем’єр та міністр національної єдності перетворив процес отримання підозр на регулярне хобі.

Олексій Чернишов

За версією слідства, «Че Гевара» був одним із головних бенефіціарів готівкових потоків: від угруповання Міндіча він отримав щонайменше $1,2 млн та майже 100 тисяч євро. Причому фінальний транш у пів мільйона доларів «пральня» передала безпосередньо через його дружину.

З чим вийшов на підозри: асортимент інкримінованих статей вражає: зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, незаконне збагачення, декларування недостовірної інформації та участь у масштабному відмиванні коштів (ст. 364, 368, 368-5, 209 КК України).

Що з ним за рік по тому:

Серійний заставодавець: Історія запобіжних заходів Чернишова нагадує біговий марафон. Улітку 2025 року за нього негайно вносять понад 120 млн грн застави за першою справою. У листопаді 2025-го, вже після викриття «Мідаса», ВАКС призначає йому тримання під вартою із заставою у 51,6 млн грн і вже наступного дня двоє «щедрих доброчинців» викуповують його на волю.

Паспортний безвіз від Апеляції: 1 грудня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала обов'язок здавати закордонний паспорт.

Будівництво у Козині («Династія»): У травні 2026-го НАБУ наздогнало Чернишова новою підозрою. Виявилося, що брудні кошти з «пральні» Міндіча (понад 460 млн грн) відмивали через будівництво елітного комплексу «Династія» в Козині. Для «своїх» зводили чотири розкішні маєтки площею 1000 кв. м кожен (ціною близько $2 млн за штуку) зі спільним спа-комплексом, басейном та спортзалом.

Без браслета, але з обов'язками: У липні 2026 року ВАКС зняв із Чернишова електронний браслет. У жовтні САП трохи підкоригувала юридичні формати: епізод із $500 тисяч для дружини перекваліфікували з незаконного збагачення на легалізацію майна. Станом на листопад 2026 року «Че Гевара» почувається цілком комфортно — перебуває на волі під процесуальними обов'язками та чекає, чим завершиться цей судовий серіал.

Андрій Єрмак: адвокатські комітети та маєток «R2» у Козині

Андрій Єрмак у структурі розслідувань навколо операції «Мідас» проходить не за основним енергетичним «шлагбаумом» «Енергоатому», а за окремим відгалуженням — епізодом котеджного містечка «Династія» в Козині. Чи є він на аудіозаписах детективів, публічно так і не підтверджено, проте зв'язок із фінансовою «пральнею» Міндіча виявився цілком матеріальним.

Андрій Єрмак

За даними НАБУ, учасники групи Міндіча легалізували 460 мільйонів гривень через будівництво чотирьох елітних приватних резиденцій (площею понад 1000 кв. м кожна та вартістю близько $2 млн за будинок). У матеріалах провадження кожна мала свій маркер: будинок «R2» призначався саме Єрмаку (поруч із маєтками Міндіча «R3» та Чернишова «R4»).

З чим вийшов на підозру:11 травня 2026 року НАБУ і САП офіційно повідомили Андрію Єрмаку про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК України).

Що з ним станом на зараз:

Відставка з Банкової: Кадровий фінал очільника ОП стався 28 листопада 2025 року, за два тижні після масованих обшуків у справі «Мідас», коли Зеленський підписав указ про його звільнення.

Повернення до адвокатури: Втративши кабінет на Банковій, Єрмак перейшов у непублічний режим під охороною й повернувся до коріння. Уже 25 січня 2026 року він поновив право на адвокатську діяльність, а 3 березня очолив у Національній асоціації адвокатів України постійний комітет із питань захисту постраждалих від збройної агресії та компенсаційних механізмів.

Чотири дні СІЗО та застава в 140 мільйонів: 14 травня 2026 року ВАКС відправив ексочільника ОП під варту з можливістю застави у 140 млн грн. Тюремні матраци Єрмаку довго випробовувати не довелося, вже 18 травня необхідну суму за нього внесли повністю, і він вийшов на волю.

Пом'якшення режиму: У серпні 2026 року ВАКС додатково пом'якшив йому процесуальні обов'язки. Станом на листопад 2026 року Єрмак перебуває в Україні, веде юридичну діяльність на громадських засадах і чекає на фінал досудового розслідування.

Ігор Миронюк: рекордсмен СІЗО та готівковий кур'єр VIP-класу

Ігор Миронюк на прізвисько «Рокет», колишній радник міністра енергетики, у системі «Мідас» відігравав роль ключового фінансового містка. Через нього, як зазначають детективи, ішов основний трафік готівки від Ігоря Фурсенка (довіреної особи Цукермана) безпосередньо до «Карлсона». То були не просто кур'єрські доручення — слідство переконане, що «Рокет» особисто вирулював та контролював ці фінансові річки, регулярно перевозячи валізи з «красивими» доларами до бек-офісу на Володимирській.

Ігор Миронюк

З чим вийшов на підозру: Кваліфікація дій Миронюка включає участь у злочинній організації, відмивання коштів та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України).

Що з ним за рік по тому:

Абсолютний рекордсмен за гратами: На відміну від колег, які виходили з СІЗО за дні чи місяці, «Рокет» провів у камері найдовше серед усіх фігурантів справи — майже цілий рік.

Танець заставних мільйонів: Сума застави для Миронюка в судах кілька разів змінювалася. У листопаді 2025-го ВАКС призначив 126 млн грн, у березні 2026-го знизив до 100 млн грн, наприкінці того ж березня Апеляція знову підняла до 126 млн грн, у квітні збили до 112 млн грн, у червні — до 85 млн грн, а в жовтні 2026 року скинули взагалі до 25 млн грн.

Вихід за лімітом часу: Проте навіть 25 мільйонів ніхто так і не вніс. Миронюк вибрався на волю не завдяки грошам, а завдяки процесуальному календарю — у нього просто закінчився гранично допустимий законний строк тримання під вартою під час досудового розслідування.

Цілодобовий домашній режим: ВАКС перевів експосадовця під цілодобовий домашній арешт. Станом на зараз «Рокет» приземлився у власній оселі, одягнув електронний браслет і сумлінно виконує процесуальні обов'язки, очікуючи на судовий розгляд.

Дмитро Басов: головний охоронець схеми, криптовалютник та інвестор Балі

Колишній виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») виступав у ролі головного щита операції «Мідас». Разом із Миронюком він володів повним операційним контролем над потоками всередині держпідприємства. Тобто був не просто рядовим виконавцем, а людиною, яка тримала безпековий «купол» над усією схемою й мала особисто нейтралізовувати будь-які «загрози» з боку контролюючих та антикорупційних органів.

Дмитро Басов

З чим вийшов на підозру: Басову інкримінують одразу кілька важких статей: створення злочинної організації (ч. 3 ст. 255), одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 — зокрема епізод із хабарем у $53 тисячі) та відмивання майна (ч. 3 ст. 209 КК України).

Що з ним за рік по тому:

Двотижневе СІЗО й швидкий викуп: 12 листопада 2025 року ВАКС відправив «Тенора» під варту на 60 діб із заставою у 40 мільйонів гривень. Проте довго сумувати в камері йому не довелося: вже 26 листопада необхідну суму внесли повністю, і Басов спокійно вийшов на волю.

Липневий бонус — відмивання через Балі та криптовалюту: У липні 2026 року НАБУ і САП наздогнали Басова новим епізодом. За даними слідства, у період з 2023 по 2025 рік «Тенор» успішно легалізував щонайменше 30 мільйонів гривень, здобутих через схему «шлагбаум». Нажиті кошти він активно вкладав у преміальні автівки Mercedes-Benz, українські маєтки та елітну нерухомість на екзотичному індонезійському острові Балі. Для конспірації активи оформлювалися на близьку особу, а розрахунки проводилися через криптогаманці.

Без СІЗО, але з підозрою: Попри нову підозру, оновлювати запобіжний захід Басову не стали — у САП зазначили, що свій процесуальний режим він не порушував. Тож «Тенор» чекає на судове засідання на волі, перебуваючи під діючими зобов'язаннями.

Офісна «піхота» та бухгалтерія «пральні»: Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна

Саме ця трійка забезпечувала безперебійне функціонування фінансової «пральні», де підраховували, фасували та відмивали мільйони «синіх» доларів.

Ігор Фурсенко («Рьошик»): Довірена особа Олександра Цукермана. «Рьошик» був ключовим побутово-операційним зв'язковим у бек-офісі: дбав про конспірацію, створював потрібні технічні умови для роботи кабінетів та особисто брав участь у фасуванні й легалізації готівкових потоків.

Леся Устименко: Відповідала за ведення «чорної бухгалтерії». Саме вона формувала звітність про рух брудних коштів у спеціальному реєстрі з умовною назвою «Манхеттен».

Людмила Зоріна: Опікувалася юридично-технічною стороною. На неї поклали облік мережі підставних компаній, через які крутилися фінансові трансакції, та ведення фіктивних документів.

З чим вийшли на підозри: Усім трьом інкримінують участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК) та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК України).

Що з ними за рік по тому:

Експрес-перебування в СІЗО: Ніхто з бухгалтерії та обслуговуючого персоналу довго в кабінетах СІЗО не затримався — необхідні суми застав знайшлися майже миттєво.

Мільйонний викуп: 12–13 листопада 2025 року ВАКС обрав усім трьом тримання під вартою: «Рьошику» призначили заставу у 95 млн грн, Устименко — 25 млн грн, а Зоріній — 12 млн грн.

Швидкий вихід на волю: За обох бухгалтерів (Устименко та Зоріну) заставу на загальну суму 37 млн грн внесли вже наступного дня — 13 листопада 2025 року. Фурсенко вийшов трохи пізніше — 24 листопада за нього перерахували всі 95 мільйонів.

Станом на листопад 2026 року вся офісна «команда» перебуває на волі під процесуальними обов'язками, а їхні робочі будні з файлами «Манхеттен» незабаром оцінюватимуть судді ВАКС.

Катерина Вербер

Катерина Вербер: ребрендинг люксового бізнесу та «переписування» на Петра Гулака

Дружина головного фігуранта справи «Мідас» Катерина Вербер, схоже, вживала термінових заходів для порятунку сімейних люксових активів у Києві.

До листопадових обшуків 2025 року Вербер була публічною світською левицею та очолювала люксову мережу бутиків Kameron, яка поставляє в Україну бренди на кшталт Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Balmain та Polo Ralph Lauren. Одного дня вона закрила свій Instagram, пішла в повну тінь і фактично зникла з публічного поля. Проте реєстраційні бази даних зберігають усе.

Що сталося з преміальним бізнесом (листопад 2025 – листопад 2026):

Магазини працюють: Сама мережа Kameron анітрохи не постраждала від корупційних штормів свого бенефіціара. Офіційний сайт спокійно торгує новісінькими колекціями та виставляє акції.

Тотальні зміни: У реєстрах ЄДРПОУ через два тижні після втечі Міндіча та впровадження проти нього санкцій, 26 листопада 2025 року ключові юридичні особи мережі Kameron у терміновому порядку змінили назви, бенефіціарів та керівництво: ТОВ «Камерон Фешн» раптово перейменувалося на ТОВ «Гулстрок» . ТОВ «Камерон Груп» перетворилося на ТОВ «Сторлейк» . ТОВ «Поло Стайл» стало звучати як ТОВ «Бійонд Лімітс» .

Петро Гулак — нове обличчя київського люксу: З історії реєстраційних даних зникли топменеджери з орбіти Вербер (Ігор Хмельов та Фелікс Фурманович). Замість них єдиним директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником усіх трьох перейменованих компаній зі статутними капіталами від 1 до 10 тисяч гривень виринув нікому не відомий Петро Гулак .

Чи була це реальна продаж розкішного бізнесу, чи класичне «переписування» на номінала для захисту бутиків від можливих арештів НАБУ та санкційних списань — питання, на яке краще за все дадуть відповідь нові епізоди антикорупційних розслідувань. Проте сам факт переоформлення активів акурат наприкінці листопада 2025 року доволі красномовний.

Ігор Червоненко: фарммагната благополучно оминули шторми «Мідаса»

За кадром головного кримінального провадження залишився ще один цікавий персонаж, фармацевтичний магнат Ігор Червоненко, власник групи «Фармастор» (куди входить гігант ринку «Аптека Доброго Дня»).

Ігор Червоненко

Його бізнес, який лише за 2024 рік згенерував понад 4,24 млрд грн виторгу, виявився міцно переплетеним із фінансовою імперією Тімура Міндіча. Проте сам фарммагнат бурі операції «Мідас» поки що пройшов без жодного подряпини.

Як аптеки потрапили до орбіти «Мідаса»:

30% за «вирішення питань»: Значна частка ТОВ «Фармастор» оформлена на кіпрську Pharminvest Holdings Limited. За даними розслідувачів та джерел у правоохоронних органах, понад 30% цієї компанії контролюють саме люди з оточення Міндіча. За однією з версій, ця частка стала платою за лобістську допомогу та зняття санкційних ризиків із брата бізнесмена — ексміністра транспорту Євгенія Червоненка.

Схема на 2 мільярди через «відлякування щурів»: Поки НАБУ шукало енергетичні відкати, Нацполіція та прокуратура зацікавилися іншою математикою «Фармастору». У 2022–2025 роках понад 183 фірми вивели з аптечного ринку понад 2 млрд грн під виглядом роялті за фіктивні патенти на... «ультразвукове відлякування щурів». З цієї суми держбюджет недоотримав щонайменше 361 млн грн податків.

Аптекарі-кінематографісти: Одразу після перших обшуків у справі «Мідас» фармацевтичний гігант «Фармастор» раптово додав до своїх КВЕДів новий вид діяльності — «виробництво кінофільмів». Вельми специфічний профіль для мережі аптек, який дивовижно нагадує улюблені види діяльності партнерів Міндіча з кінематографічного минулого.

Візити «Шугармена» та тінь Козина: НАБУ та САП у своїх матеріалах згадують Червоненка лише побіжно — зокрема в контексті можливої легалізації готівкової «форми-1» під час зведення резиденцій «Династія» в Козині. Водночас нардеп Ярослав Железняк звертав увагу, що слідство фіксувало регулярні візити Олександра Цукермана («Шугармена») до офісів аптечних мереж.

Що з ним станом на зараз:

Попри яскраві «щурячі» патенти, візити «Шугармена» та несподівану любов до кінематографа, Ігор Червоненко станом на листопад 2026 року так і не отримав офіційної підозри в межах справи «Мідас». Він залишається поза межами процесуальних обмежень, поки детективи роздумують, чи залишати фармацевтичний пласт на окремий судовий серіал.

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