Директорат у справах діаспори Міністерства закордонних справ Сербії від 2023 року виділив щонайменше 250 тисяч євро організаціям у Північній Македонії, Боснії і Герцеговині та Сербії. Як повідомляє Balkan Insight, розслідування виявило, що ці отримувачі коштів публічно просували Сербську прогресивну партію (СНС), поширювали проросійські наративи, прославляли воєнних злочинців або використовували праву антигендерну риторику.

У МЗС Сербії та Директораті у справах діаспори не відповіли на запити журналістів про коментар. Автори розслідування зазначили, що ці висновки підтримують застереження сербських громадських організацій щодо можливого використання державних коштів для фінансування структур, близьких до СНС.

Гранти в Північній Македонії

Асоціація «Мир, Слога, Стабільність» із міста Куманово отримала 3,4 тисячі євро на православні релігійні проєкти та ще 2,5 тисячі євро на ініціативу зі збереження кирилиці. Її керівниця Мая Денковська у травні заявляла, що організований асоціацією захід мав на меті підтримати президента Сербії Александара Вучича. Учасники зібрання були у футболках із гаслом передвиборчої кампанії СНС «Сербія перемагає».

Спільнота сербів у Македонії — Бітола, яку очолює Зоран Жугіч, від 2023 року отримала 21,3 тисячі євро. Жугіч заперечив політичний характер фінансування, заявивши, що гроші надходили винятково на культурні, фольклорні й спортивні заходи та вшанування історичних дат. Водночас, за даними розслідування, він критикував студентські протести в Сербії та поширював матеріали із запереченням геноциду в Сребрениці 1995 року.

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Сербський культурний центр у Скоп’є, очільниця якого Василка Кітанович регулярно публікує матеріали СНС, з 2023 року отримав 84,5 тисячі євро.

Організації в Сербії та Боснії і Герцеговині

У Сербії асоціація Izrazajnost отримала 23,8 тисячі євро у 2023–2024 роках на два проєкти з популяризації кирилиці. Її очолює актор Мілан Босильчич, який у 2023 році підписав заяву на підтримку СНС. Майже 34 тисячі євро на молодіжні табори отримав Белградський центр освіти та розвитку молоді CEROB. Раніше Центр розслідувальної журналістики Сербії повідомляв, що в офісі CEROB готівкою виплачували гроші активістам СНС, які агітували виборців.

У Боснії і Герцеговині організація Srbsko sabranje Bastionik із Баня-Луки отримала приблизно 34 тисячі євро на шість проєктів у 2023–2025 роках. За даними розслідування, вона брала участь в анти-ЛГБТК+ та антигендерних кампаніях, а також співорганізовувала фестиваль документального кіно з RT Balkan — медіа, яке фінансує Кремль. Організація Jadovno 1941 отримала понад 13,5 тисячі євро на сайт про жертв концентраційних таборів часів Другої світової війни.

Політична аналітикиня з Баня-Луки Таня Топич назвала таке фінансування частиною втручання Белграда у політичне та суспільне життя Боснії і Герцеговини. На її думку, підтримка організацій, залучених до ідеологічних і політичних кампаній, спрямована на зміцнення національної ідентичності та політичної лояльності.

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