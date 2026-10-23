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Після короткої паузи з моменту гучних викриттів «Форест Гамп» та «Феміда» НАБУ і САП нагадали, що розслідування схем триває і список фігурантів може поповнюватися. 21 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками у приміщення Національного банку та додому до одного із співробітників.

У Нацбанку підтвердили проведення слідчих дій та пообіцяли пізніше надати додаткові пояснення. Того ж дня кілька народних депутатів повідомили, що обшуки проводили у самого голови НБУ Андрія Пишного, і пов’язані вони з корупційними кейсами Сенс Банку та заводу «Карпатнафтохім».

У НАБУ утрималися від коментарів щодо підозр або статусу Андрія Пишного, щоб не нашкодити справі. Водночас ця історія почала обростати новими подробицями.

UA.News розбирає цей епізод з обшуками в очільника НБУ, а також згадує шлейф політичних та корупційних скандалів, який тягнеться за Андрієм Пишним: від «Міндічгейту» до необґрунтованих багатомільйонних штрафів для провідних небанківських компаній.



Обшуки та раптове «звільнення» з НБУ



21 жовтня на тлі обшуків в очільника НБУ українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про його відставку. Андрій Пишний нібито написав заяву «за власним бажанням через стан здоров’я».

У Національному банку це спростували та запевнили, що продовжують працювати у штатному режимі. Щоправда, команді НБУ не вдалося зробити вигляд, що нічого серйозного не відбувається. Медіа з’ясували, що за 48 годин до обшуків звільнилася з Нацбанку і виїхала з України директорка департаменту ліцензування НБУ Дар’я Софіна. Вона прийшла працювати до Нацбанку після призначення Пишного, вважалася його креатурою та фігурувала в одному з епізодів справи щодо державного Сенс Банку. Редакція UA.News намагалася додзвонитися до посадовиці 21 жовтня, але та не відповідала.

Зважаючи на те, що Софіна жодним чином не коментувала інформацію про її звільнення, ЗМІ розглядали два сценарії розвитку подій. Або посадовиця, ймовірно, була залучена до якихось незаконних схем очільника НБУ й хотіла втекти від відповідальності. Або навпаки — могла співпрацювати зі слідством і давати свідчення.

Лише наступного дня після обшуків на своїй сторінці в соцмережі Софіна написала, що не виїхала з України і перебуває в будівлі Нацбанку. А заяву про звільнення за власним бажанням вона написала за 10 днів, не пов’язуючи своє рішення зі слідчими діями.



Симптоматично в цій історії виглядає те, що за кілька місяців до обшуків у фінансових та політичних колах обговорювали чутки про підготовку до ймовірної відставки Пишного, якого вважають креатурою екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, Пишний та Єрмак були співзасновниками громадської організації «Відчуй», створеної у 2011 році.

Крім того, в українських пабліках з’явилася інформація про те, що в секретаріаті НБУ обговорюють збереження поточного складу правління Нацбанку та керівництва ключових департаментів, якщо Пишний піде з посади.



Сам Пишний підтвердив, що НАБУ та САП проводили в нього обшуки, але не виявили нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень.

«Це новий для мене досвід. Слідчі дії в робочому просторі потребують коментарів не лише установи. Тому вважаю за необхідне особисто висловитись. Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його Голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами», — написав він у соцмережі.

У НАБУ пояснили, що слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства, при цьому «жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли».



Можливі причини обшуків у Пишного



Одразу кілька народних депутатів заявили, що обшуки НАБУ в робочому кабінеті та вдома у Пишного пов’язують із зловживанням активами «Карпатнафтохіму» та націоналізованим Сенс Банком, через який корупціонери «вибілювали» накрадений кеш. Зокрема, фігуранти спецоперації «Форест Гамп» організували легалізацію 150 млн грн. А потім ці гроші внесли як заставу за ексміністра Германа Галущенка, арештованого в межах операції «Мідас». Скандал миттєво вийшов за межі кримінального провадження.

У серпні голова НБУ прийшов до парламенту пояснювати, як державний банк міг опинитися в центрі схеми з 150 млн грн. Викриті масштаби зловживань у Сенс Банку поставили питання про можливі проблеми у самому НБУ. Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прямо заявив, що Андрій Пишний нібито знав про схему відмивання коштів у Сенс Банку та не вжив необхідних заходів раніше.

Також депутат заявив про можливу причетність до схеми Ірини Мудрої, яку назвав близькою соратницею Пишного, а також згадав його зв’язки з Василем Веселим та шістьох топпосадовців Сенс Банку, яких назвав пов’язаними з головою НБУ.



Окремо Гетманцев звинуватив керівництво НБУ в ігноруванні, за його словами, мільярдних порушень фінансового моніторингу в Сенс Банку. Депутат вимагав відставки Пишного.

Подробиці можливої причетності голови НБУ до схем з’явилися після того, як тимчасова слідча комісія Верховної Ради почала перевірку стороннього впливу на органи управління Сенс Банку.

Окрему увагу слідчі та парламентська ТСК приділили Василю Веселому, колишньому раднику наглядової ради Сенс Банку, який фігурує у справі про «плівки Міндіча».

За свідченнями колишнього голови наглядової ради Сенс Банку, саме Андрій Пишний привів Веселого до банку. Сам Пишний це заперечував. Як згодом повідомив народний депутат Ярослав Железняк, 24 вересня було відкрите кримінальне провадження щодо можливих неправдивих показань Андрія Пишного під час засідання тимчасової слідчої комісії.





ТОП-скандалів за участю Андрія Пишного



EasyPay, City24 та спроба знекровити бізнес



Від початку року Національний банк України наклав на низку небанківських фінансових установ рекордні багатомільйонні штрафи, які сумарно перевищують 374 млн грн. Загалом йдеться про 54 випадки штрафування компаній, при цьому деякі учасники ринку отримували санкції повторно. Серед покараних були відомі провідні платіжні платформи, великі страхові компанії, а також «Укрпошта».

У травні величезні штрафи отримали дві найбільші мережі платіжних терміналів — EasyPay (ТОВ «ФК «Контрактовий дім») та City24 (ТОВ «Свіфт Гарант») — по 135 мільйонів гривень кожна. Офіційною причиною в НБУ назвали порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Проте деталі таких претензій викликали запитання у медіа та привели до версії, що гучні заяви про «боротьбу з брудною готівкою» на суму 270 млн грн можуть бути частиною великої адміністративної та медійної гри.



Перед тим, як оголосити штрафи, у пресі активно поширювали інформацію, нібито ці термінальні мережі пов'язані з бізнесменом Тимуром Міндічем та гучною справою «Мідас». Проте реальні факти вказували, що юридичного чи фінансового зв'язку між EasyPay, City24 та фігурантами розслідувань, найімовірніше, немає. Обидві компанії — EasyPay, City24 — абсолютно відкриті і жодним чином не були помічені у співпраці з компаніями, які фігурували у справі «Мідас». Штраф у 135 мільйонів для небанківської компанії — це фактично спроба знекровити бізнес. При цьому претензії Нацбанку, на думку фінансових аналітиків, виглядають неоднозначними і містять кілька очевидних технічних маніпуляцій. Цей епізод за участю НБУ фінансові експерти пояснювали кількома версіями:

Монополія державних банків. Якщо прибрати приватні мережі, мільйони українців підуть до кас та терміналів держбанків. Це дозволить їм диктувати свої умови та піднімати комісії для населення. А це, у свою чергу, може свідчити про те, що НБУ порушує рішення МВФ щодо скорочення частки держбанків в економіці.

Місце для «свого» гравця. Якщо EasyPay та City24 втратять свої топові локації в супермаркетах та ТРЦ, їх може швидко зайняти нова платіжна система, потенційно лояльна до когось із високопосадовців.

Банальний тиск та «абонплата». У кулуарах фінансового сектору активно обговорюють припущення, що реальна мета таких гігантських штрафів — не закриття компаній, а банальне залякування. Можливо, бізнес просто намагаються змусити платити тіньову «данину» кураторам у владних кабінетах за право спокійно працювати далі. Схоже, 135-мільйонні штрафи — це такий собі фінансовий аргумент у цих перемовинах.



Сенс Банк та нелегальні платежі за азартні ігри



Раніше голова НБУ Пишний та представники Сенс Банку вже фігурували у стенограмах операції «Мідас» або на «плівках Міндіча». У травні 2026 року чергова серія записів НАБУ підвела до того, що державний Сенс Банк, ймовірно, є найбільшим гравцем та монополістом з еквайрингу (проведення платежів) для онлайн-казино, забезпечуючи проходження значної частини тіньових потоків.

Тоді ж голова податкового комітету Данило Гетманцев обурився ситуацією, заявивши про ймовірність створення організованої злочинної групи всередині державного банку, яка допомагає гральному бізнесу ухилятися від податків.

Гетманцев заявив, що йдеться не про окремі епізоди, а про системну корупційну конструкцію, що функціонувала за «мовчазної згоди» регулятора та правоохоронних органів.

«Коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів за азартні ігри та надає цю послугу найбільшим операторам, це є однією великою корупційною конструкцією», — наголосив нардеп. Він додав, що фінансовий моніторинг банку міг сприяти цій діяльності, а НБУ не вжив жодних заходів за результатами перевірок.



Переслідування та ліквідація Айбокс Банку



Національний банк України відкликав ліцензію АТ «АЙБОКС БАНК» та відправив його на ліквідацію у березні 2023 року.

У травні 2026 року народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що після відкликання ліцензії у Айбокс Банку, ініціатори переслідування цього бізнесу програли усі можливі суди.

«Банк був ключовим інфраструктурним гравцем у сегменті терміналів та онлайн-платежів. Його знесення аргументували боротьбою з нелегальною ігоркою. Минуло три роки, і ми бачимо фінал цієї історії: кримінальні справи проти Айбоксу судами визнані порожніми: провадження №72023000500000071 від 14.09.2023 щодо керівників Айбокс Банку закрито ухвалою Голосіївського районного суду (справа №752/15954/25) і залишено без змін ухвалою Київського апеляційного суду. Кримінальна версія, яка супроводжувала інформаційний тиск на керівництво Айбокс Банку, не знайшла належного підтвердження в судах. Зараз менеджмент через суд намагається відсудити збитки, завдані сфабрикованою кримінальною справою, а тим часом всі мільярдні потоки Айбокс Банку вже перетекли до Сенс Банку. І ось це ключове для чого все затівалось», — зазначив народний депутат.

Примітно, що за захопленням Айбокс Банку міг стояти скандальний ексзаступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький. Його ймовірна роль у процесі — це юридична рамка. Поки нищили одні фінансові установи, діяльність інших — де осідали потоки — просто не помічалась прокурорами.



Публічна війна НБУ проти «Укрпошти» та Смілянського



Конфлікт між головою НБУ Андрієм Пишним та СЕО «Укрпошти» Ігорем Смілянським тривав кілька років поспіль. Предметом суперечки, що лежить на поверхні, називають амбіції керівника «Укрпошти» створити поштовий банк. А це суперечить інтересам великих державних банків.

Раз за разом Нацбанк заявляв про порушення у фінансовій діяльності державного поштового оператора. Упродовж останнього року утворився цілий шквал таких претензій. Від початку 2026 року НБУ виставляв дедалі більші штрафні санкції: у березні — 255 тис. грн, у травні — 1,7 млн грн; у червні — понад 2,5 млн грн.

Водночас у Нацбанку оголосили про фінансову неефективність держкомпанії та її мільйонні збитки. Закликали якнайшвидше сформувати повноцінну наглядову раду, а самого Ігоря Смілянського звинуватили у некомпетентності. Про все це відкрито заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Тим часом гендиректор «Укрпошти» прокоментував рішення НБУ про те, що він не відповідає професійним вимогам: «Яким саме професійним вимогам? Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023–2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного, інакше не можеш бути банкіром чи працювати у фінансовому секторі».

Смілянський назвав вимогу про його звільнення «зведенням особистих рахунків» з боку голови регулятора Андрія Пишного, який публічно брав участь в інформаційних кампаніях проти «Укрпошти».



Штраф Міжнародному інвестиційному банку Порошенка



У березні 2025 року НБУ оштрафував Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), основним акціонером якого був п'ятий президент України Петро Порошенко, на 20,5 млн грн. Регулятор пояснив санкцію порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежною перевіркою клієнтів.

У відповідь представники «Європейської солідарності» та Порошенко звинуватили НБУ й Пишного в політичному переслідуванні. «Європейська солідарність» заявила про поширення фейків, пов’язаних з цим штрафом, «Telegram-ботофермою Офісу президента» та звинуватила Нацбанк у тому, що його співробітники разом із «силовими структурами та іншими офісними посіпаками» під час перевірки МІБ «шукали документи, рилися в клієнтах та мріяли знайти хоч щось».

Регулятор запевнив, що перевірка була плановою, а її предметом була діяльність банку, а не політична діяльність його акціонера.

Сам Порошенко у соцмережі заявив, що фінансовий моніторинг Нацбанку поводиться «абсолютно безвідповідально».

«Ми отримали листа про перевірку діяльності Фонду Порошенка, фонду Рошен та Справи Громад. Більше їм, вочевидь, нема кого перевіряти», — стверджував лідер Євросолідарності.



Петро Порошенко пояснив, що де-факто НБУ створює умови, за яких: банк стримується від обслуговування фондів; донори зменшують пожертви; операційна діяльність ускладнюється через ризик «підозрілих» оцінок.

Раніше, у лютому 2025 року, п'ятий президент України повідомив, що Нацбанк заблокував усі його банківські картки після застосування санкцій Радою національної безпеки і оборони.



Депозитні сертифікати НБУ та надприбутки банків



«На хвилі претензій до Голови НБУ Андрія Пишного щодо пральні, влаштованої в Sense Bank, ручного регулювання фінмону та закликів до його відставки, хочу звернути увагу Народних депутатів та Уряду на забуту, але дуже красиву та надприбуткову банківську схему імені Андрія Григоровича з депозитними сертифікатами НБУ», — написав у своєму телеграм-каналі журналіст-розслідувач Євген Плінський.

Він навів статистику: у 2025 році НБУ витратив 81,98 млрд грн на виплати банкам за депозитними сертифікатами, що складає 96,1% доходів НБУ від ОВДП. Тобто виплачені Мінфіном з бюджету кошти НБУ, замість повернення в казну, майже в повному обсязі фактично перетекли у комерційний банківський сектор. За підрахунками Плінського, сумарно за період 2022–2025 років НБУ виплатив банкам за цією схемою 291,8 млрд грн, отримавши приблизно таку ж суму від Мінфіну з бюджету.

«Виглядає як перекачування коштів транзитом з бюджету до комерційних банків. Ці виплати і стали одним зі стовпів шаленого зростання прибутковості банківської галузі від початку війни. Жодна галузь не демонструє такого зростання прибутків, — констатує Євген Плінський і зауважує. — Окрім суто самої схеми, є й інші проблеми, до яких призводить ця історія. У нормальних умовах банки мають кредитувати бізнес та населення, стимулюючи економічне зростання. Але навіщо кредитувати реальний сектор, аналізувати ризики і шукати надійних позичальників, якщо можна просто віддати вільну ліквідність у Нацбанк і гарантовано отримувати надвідсотки з бюджету?».

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