SIU: 74% авансу Denel за контрактом із Чадом залишилися неврахованими — TimesLIVE

У ПАР Спеціальний слідчий підрозділ (SIU) повідомив про неналежне використання авансового платежу, який державна оборонна компанія Denel Land Systems отримала від уряду Чаду за контрактом на постачання броньованих машин Casspir. Як повідомляє TimesLIVE, за висновками SIU, 74% авансу залишилися неврахованими.

Контракт поновили наприкінці 2017 року після того, як початкове замовлення 2015 року призупинили через фінансові труднощі Чаду. За новими умовами Denel мала виготовити та поставити 40 машин Casspir вартістю 18 млн доларів, або приблизно 300 млн рандів. Чад перерахував аванс у розмірі 40% — 7,2 млн доларів.

Платежі постачальникам

За даними SIU, Denel спрямувала 39,7 млн рандів із цього авансу трьом постачальникам. Підрозділ заявив, що їхні призначення були вкрай нерегулярними, а виконання робіт — незначним або відсутнім. Зокрема, 29 січня 2018 року компанія перерахувала 15 млн рандів VR Laser, яку залучили до виробництва Casspir, оскільки Denel вважала, що компанія володіє правами інтелектуальної власності на ці машини.

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За висновками SIU, VR Laser вимагала погасити заборгованість за не пов’язаними з контрактом проєктами. Після отримання грошей компанія не надала послуг за контрактом із Чадом і не підписала відповідне замовлення, зазначив підрозділ. VR Laser належить Саліму Ессі, якого TimesLIVE називає ключовою фігурою мережі Гуптів, пов’язаної зі справами про захоплення держави.

Контракти ENNE7 і подальші дії

Ще 15 млн рандів авансу отримала ENNE7 за контрактом на 40 млн рандів щодо постачання вантажівки Sino та донорського автомобіля з Китаю. SIU заявив, що компанія ввела Denel в оману, назвавши себе єдиним дистриб’ютором такої техніки в ПАР. За висновком підрозділу, ENNE7 поставила два автомобілі приблизною вартістю 2 млн рандів, а решту 13 млн рандів залишила собі. Директорка ENNE7 Сенді Чудаян заявила, що компанія виконала контрактні зобов’язання, а Denel мала сплатити непогашений залишок до поставки.

Також SIU визнав призначення технічного радника незаконним і нерегулярним. Раднику 19 грудня 2017 року виплатили 9,7 млн рандів за сприяння в переговорах між Denel і Чадом. Підрозділ передав до Національної прокуратури ПАР матеріали щодо колишнього генерального виконавчого директора Denel та чотирьох колишніх посадовців Denel Land Systems. SIU також оцінює можливість цивільного стягнення 15,6 млн рандів із постачальника та можливого цивільного позову щодо контракту технічного радника.

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