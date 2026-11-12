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Незрячого чоловіка виключили з військового обліку за станом здоров'я ще до повномасштабного вторгнення, але через помилку в реєстрі знову зробили військовозобов'язаним. Той намагався довести, що не повинен служити, його затримали й залишили в ТЦК на кілька днів. У Харкові військовослужбовець штовхнув 73-річну жінку так, що вона отримала переломи стегна та плеча, покинув її, лежачу, на асфальті, а сам просто поїхав. На Буковині працівників ТЦК підозрюють у катуванні людей, незаконному позбавленні волі та вимаганні грошей.

Три історії з різних регіонів України, які розбирали на останньому засіданні Тимчасової слідчої комісії під головуванням народного депутата Олексія Гончаренка. За кожною — конкретні люди, травми, судові рішення та кримінальні провадження. І пояснення військовослужбовців ТЦК, які часом звучали більш промовисто, ніж самі обставини інцидентів.

Представник Одеського ТЦК не зміг пояснити, чому незрячого чоловіка поновили на обліку і знову затримали після судового рішення. Керівник Харківського обласного ТЦК говорив про 700 тисяч гривень, яких нібито вимагали родичі потерпілої пенсіонерки. А начальник Чернівецького обласного ТЦК визнав, що на підрозділ, фігуранти якого тепер перебувають під слідством, раніше вже надходили скарги, а службові перевірки фіксували порушення.

Три найгучніші епізоди засідання. Що відповідали ті, хто відповідає за роботу ТЦК.

Незрячого чоловіка кілька діб тримали в ТЦК

Василь Федоряка з Одеси, 1977 року народження, має інвалідність через сліпоту з дитинства. За документами, які він надав, у 2023 році його визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку. Однак у 2025-му він з'ясував, що знову перебуває на обліку, та ще й оголошений у розшук.

Федоряка звернувся до суду. У лютому 2026 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправними внесення до реєстру інформації про порушення ним правил військового обліку, оголошення в розшук і звернення ТЦК до поліції щодо його затримання та доставлення. Буквально за місяць чоловік опинився в районному ТЦК, куди його доправили представники центру комплектування разом із поліцією.

Заступник начальника Одеського обласного РТЦК Володимир Чабан пояснив, що під час перевірки документів чоловіка визнали таким, що підлягає призову, позаяк в реєстрі «Оберіг» не знайшли підтвердження його інвалідності. Тому Федоряку направили на ВЛК.

«Від проходження військово-лікарської комісії він відмовлявся, посилаючись на стан здоров'я та факт виключення з обліку в 2023 році. У реєстрі "Оберіг" ця інформація підтверджена не була. У зв'язку з цим було прийнято рішення направити пана Василя на ВЛК для встановлення ступеня придатності», — розповів представник ТЦК.

За його словами, 17 березня лікарі ВЛК направили чоловіка на додаткове обстеження до офтальмолога Одеської обласної клінічної лікарні. Йому видали повістку з якою мав прийти та принести висновок лікаря. Однак Федоряка до ТЦК не з'явився.

Як представники ТЦК спромоглися не помітити, що перед ними незряча людина — окреме запитання.

«Я не стверджую, що він зрячий. Але після консультації з офтальмологом було б чітко визначено його діагноз та чи підлягає він обліку й призову», — відповів представник ТЦК.

Далі з'ясувалося, що чоловіка поновили на військовому обліку автоматично — відповідно до постанови Кабміну №932 про взяття на облік чоловіків віком від 25 до 60 років, дані про яких відсутні в реєстрі «Оберіг». Представник ТЦК підтвердив: інформації про інвалідність Федоряки в системі не було, тому його й поставили на облік.

«Таких відомостей і досі нема», — додав представник центру комплектування.

Після цього до пояснень долучився майор Орлик, помічник із юридичної роботи. Він повідомив, що районний ТЦК розглянув заяву Федоряки про виключення з військового обліку, однак відмовив у задоволенні, бо документів, що чоловік у 2023 році проходив ВЛК та підтвердження інвалідності, в ТЦК не було. Не знайшли їх ані в «Оберезі», ані в паперових журналах і протоколах. Крім того, документи, які надав Федоряка, схожі на фіктивні, бо «неграмотно заповнені».

«Достовірно стверджувати не можу, але вони викликають сумнів», — уточнив майор.

Через можливу підробку документів представники ТЦК в поліцію чомусь не звернулися, натомість запропонували незрячому пройти додаткове обстеження в обласній лікарні.

Голова ТСК запропонував представникам центру комплектування подивитися на ситуацію очима самого Федоряки. Якщо документи 2023 року справжні, чоловік уже пройшов ВЛК, був визнаний непридатним і виключений з обліку. Якщо ж ТЦК вважає документи підробленими, то це потрібно довести, а не просто посилатися на те, що вони комусь здалися підозрілими.

«Ви, як ТЦК, не перевіряєте їхню справжність — вам просто на око, комусь зрячому здалося, що вони "якісь не такі", але ви нікуди не звернулися», — зауважив Гончаренко та нагадав, що після поновлення на обліку чоловік сам уточнив свої дані, а згодом замість вирішення проблеми опинився в розшуку, був затриманий і кілька діб перебував у ТЦК. На думку голови комісії, такий перебіг дій схожий на знущання з людини, ніж на належне виконання мобілізаційного законодавства.

«Я, чесно кажучи, на місці цього чоловіка сам би вже нікуди не йшов. Він уже і суд пройшов, і суд виграв, і з розшуку його суд постановив зняти. Я розумію, чому він більше не хоче нікуди ходити — бо це якесь знущання з громадянина України. Вам так не здається?» — звернувся Гончаренко до представника ТЦК.

Той зрештою погодився з оцінкою голови ТСК, хоча й додав, що центр комплектування має діяти відповідно до законодавства. Він запевнив, що документи, надані адвокатом і медиками, ретельно вивчать, а питання перебування Федоряки на військовому обліку переглянуть у найкоротший термін.

Що ж до часу, який Федоряка вимушено провів в ТЦК, військовослужбовці запевнили, що незрячий перебував у приміщенні одну-дві доби, тоді як насправді чоловік провів там кілька днів, з 14 по 17 березня. Одразу встановити рівень його зору було неможливим, бо, за поясненням посадовця, саме на ці дати припали вихідні і профільного спеціаліста у ВЛК не було. Але станом на сьогодні обставини перебування Федоряка в ТЦК розслідують правоохоронці. Майор Орлик навіть уточнив, що в ЄРДР внесли відомості за частиною першою статті 146 Кримінального кодексу — незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Йдеться про кримінальне провадження за заявою Федоряки чи його адвоката. Та й керівництво ТЦК проводить службове розслідування щодо дій підлеглих й воно наближається до завершення. Заразом майор Орлик визнав, що немає законних підстав утримувати людину в центрі кілька діб без ухвалення будь-якого конкретного рішення, але таке може статися, якщо утримання припадає на вихідні чи під час повітряних тривог.

«Законної норми такої немає. Але під час здійснення заходів мобілізації та проходження ВЛК цей процес може затягнутися на дві-три доби — особливо якщо це випало на вихідні дні або під час повітряних тривог», — пояснив представник центру комплектування.

Підсумовуючи розгляд, Олексій Гончаренко заявив про грубе порушення прав людини з боку Одеського районного ТЦК. Він наголосив, що центр комплектування не зміг спростувати документи Федоряки, але допустив ситуацію, коли через відсутність даних у реєстрі чоловіка спочатку поновили на обліку, потім оголосили в розшук, затримали й утримували кілька діб.

Голова ТСК звернув увагу й на те, що ТЦК виконав судове рішення щодо зняття чоловіка з розшуку, але відмовив у виключенні його з військового обліку. Таке рішення він назвав помилковим і зажадав від керівництва Одеського обласного ТЦК провести повноцінне службове розслідування.

«Притягніть усіх до відповідальності: тих, хто у 23-му році не вніс дані; тих, хто у 26-му році з вимкненими бодікамерами затримував незрячу людину; тих, хто потім три-чотири доби цю людину тримав; і тих, хто зараз виніс (у великих лапках) "обґрунтоване" рішення про те, що людину треба й надалі залишати на військовому обліку», — заявив голова ТСК.

В разі відсутності реальних результатів, Гончаренко попередив, що може ініціювати перевірки вже безпосередньо щодо керівництва районного, а можливо, й обласного ТЦК.

Військовий ТЦК травмував пенсіонерку і втік на авто

Харківський епізод стався 8 жовтня в Індустріальному районі міста. Під час мобілізаційних заходів між військовиками ТЦК та цивільними спалахнув конфлікт. До його учасників підійшла 73-річна Людмила Федорівна. Старший лейтенант Слобідського районного ТЦК Сергій Сапанович штовхнув жінку, вона впала й отримала два серйозні переломи — шийки правої стегнової кістки та хірургічної шийки правої плечової кістки. Наслідки виявилися тяжкими. Зять потерпілої Дмитро Доленко, спілкуючись з журналістами, повідомив, що жінці вже провели операцію на плечі: встановили титанові пластини та понад десять шурупів. Попереду ще одна операція на стегні.

Індустріальний районний суд Харкова відсторонив Сапановича від посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Військовослужбовцю повідомили про підозру за частиною першою статті 122 ККУ — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. На засіданні ТСК начальник Харківського обласного ТЦК Сергій Маркін підтвердив, що знає про інцидент і що військового відсторонили від виконання службових обов'язків на два місяці.

Підозрюваний працівник ТЦК

За словами Маркіна, Сапанович на момент інциденту очолював групу оповіщення. Раніше скарг на нього не надходило, а сам він мав позитивну характеристику. Учасником бойових дій Сапанович не був, його мобілізували під час воєнного стану. Поява жінки під час конфлікту стала для військовослужбовця несподіванкою, а поштовх був нібито автоматичною реакцією.

«По відео видно, що для військовослужбовця це було несподіванкою, і він механічно, автоматично штовхнув її. Громадянин, який до цього застосовував фізичну силу до військовослужбовців і перешкоджав законній діяльності ЗСУ, був епіцентром конфлікту, а Людмила Федорівна опинилася поруч», — пояснив Маркін.

З його слів, представники ТЦК намагалися зв'язатися з родиною потерпілої, аби запропонувати допомогу з лікуванням і протезуванням. Але родичі нібито вимагали одноразову компенсацію в розмірі 700 тисяч гривень від самого військовослужбовця або начальника ТЦК, щоб «загладити провину і забути інцидент».

«У нас є аудіозапис розмови воєнкома з представником родини. Планомірне виділення коштів із заробітних плат для лікування вони не розглядали, їм потрібна була конкретна сума», — заявив начальник Харківського обласного ТЦК.

Чому ж Сапанович не підійшов до жінки, яка впала від його штовханини, не намагається допомогти, але сідає в авто та залишає місце події? Бо військовослужбовець побачив, як до старенької вже поспішають люди, тож вирішив за краще поїхати, аби уникнути подальших провокацій. За словами начальника обласного ТЦК, військовий був розгублений, побоювався за власне життя та здоров'я, а поштовх завдав ненавмисно, навіть не одразу зрозумів, що перед ним жінка.

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«Що б там не сталося в емоційному запалі, ким треба бути, щоб після падіння 73-річної жінки розвернутися, сісти в машину і поїхати? Не підійти, не запитати, що сталося, не надати допомоги? Виправдовувати це тим, що хтось інший підбіг, — неприпустимо», — заперечив голова ТСК Олексій Гончаренко, якому склалося враження, що Маркін умисно виправдовує підлеглого.

Відтак Маркін визнав, що поведінка військовослужбовця була неправильною і пообіцяв провести додаткові інструктажі з особовим складом.

«Ви абсолютно праві. Наразі ретельно досліджується ступінь вини цього військовослужбовця, він буде притягнутий до відповідальності. Я не намагаюся його вигородити. Мені щиро шкода Людмилу Федорівну, її похилий вік і ті травми, яких вона зазнала. Ми проведемо додаткові інструктажі та роз'яснювальну роботу з особовим складом, щоб подібне ніколи більше не повторилося», — відповів начальник Харківського обласного ТЦК.

Однак голова ТСК на тому не зупинився, та просив після завершення досудового розслідування розглянути питання про переведення Сапановича до бойової частини для проходження служби безпосередньо в зоні бойових дій, щоб той здобув бойовий досвід і «зміг змити ганьбу зі себе та Збройних Сил за цей ганебний випадок».

Катування, погрози пістолетами та 5500 євро за «допомогу»: що відбувалося у ТЦК на Буковині

Третій кейс, який розглянула Тимчасова слідча комісія, стосувався Чернівецької області. Йшлося про кримінальне провадження щодо групи військовослужбовців районного ТЦК та правоохоронця. Їм інкримінують катування, незаконне позбавлення волі та одержання неправомірної вигоди. За інформацією Офісу Генерального прокурора, 21 жовтня 2026 року про підозру повідомили шістьом особам: керівнику одного з відділів районного ТЦК, чотирьом його підлеглим і правоохоронцю. Слідство задокументувало чотири епізоди, які, за версією правоохоронців, відбувалися з липня до вересня.

У липні в селі Мамаївці чоловіка побили, коли він намагався вийти з автомобіля. Після цього його силоміць доставили до ТЦК та утримували там для подальшої мобілізації.

16 вересня в Чернівцях один із військовослужбовців запропонував чоловікові, який перебував у розшуку, допомогти уникнути мобілізації. Спочатку за таку «послугу» попросив $5 тисяч, але зрештою отримав від матері чоловіка 5 500 євро. Після передачі грошей її сина відпустили.

Того самого дня інший чоловік відмовився показати документи. За даними слідства, до нього застосували газовий балончик, повалили на землю та силоміць доправили до ТЦК. Він дістав легкі тілесні ушкодження.

Ще один епізод стався 30 вересня. Тоді затримали батька трьох дітей, який мав законну підставу для відстрочки. Під час перевезення йому, за версією слідства, погрожували пістолетами та щонайменше чотири рази вдарили в тулуб. Попри це, щодо чоловіка продовжили мобілізаційні заходи.

На засіданні ТСК начальник Чернівецького обласного ТЦК Сергій Волковський підтвердив, що 21 жовтня до установи прибули представники ДБР для проведення слідчих дій. Саме тоді він дізнався про кримінальне провадження, відкрите ще в травні 2026 року, та затримання п'ятьох військовослужбовців третього відділу Чернівецького районного ТЦК. Серед них був і начальник підрозділу, полковник Ярослав Степанишин.

Третій відділ розташований у Кіцмані, колишній Кіцманський районний ТЦК. За словами Волковського, Степанишина відсторонили від посади, вивели в розпорядження та помістили під цілодобовий домашній арешт. Щодо інших фігурантів, начальник обласного ТЦК уточнив, що двоє перебувають під вартою, ще двоє під цілодобовим домашнім арештом, а одному обрали нічний домашній арешт. Таким чином, за його словами, на момент засідання під вартою перебували двоє військовослужбовців, а решта мали різні запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою.

Паралельно в Чернівецькому обласному ТЦК призначили службове розслідування, яке мали завершити до 20 листопада. Водночас Волковський наголосив, що триває і досудове слідство.

Окремо члени комісії поцікавилися особою полковника Степанишина та його попереднім місцем служби. Як розповів Волковський, наказом командувача ОК «Захід» Степанишина перемістили до третього відділу Чернівецького районного ТЦК. Фактично до виконання обов'язків він приступив 16 вересня. До цього очолював другий відділ Стрийського районного ТЦК на Львівщині.

Степанишин є учасником бойових дій у період АТО/ООС, коли служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Однак під час повномасштабного вторгнення безпосередньої участі в бойових діях не брав. За висновком ВЛК, він придатний до служби в підрозділах забезпечення, зокрема в ТЦК.

Щодо інших фігурантів, Волковський повідомив, що двоє військовослужбовців — старший солдат Любомир Іванович та старший сержант Богдан Пугач — мають бойовий досвід повномасштабної війни, зокрема служили у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ще двоє солдатів, за його словами, безпосередньої участі в бойових діях не брали. Їх планували відрядити до бойових підрозділів, однак тепер вони перебувають під слідством і виведені в розпорядження. Якщо правоохоронці дозволять і запобіжні заходи не перешкоджатимуть, їх мають перевести до бойових частин.

Постраждалий батько трьох дітей, якому погрожували зброєю та били під час перевезення, знаходиться вдома з родиною, оформлює відстрочку.

Примітно, що на військовослужбовців третього відділу Чернівецького районного ТЦК неодноразово надходили скарги. За ними проводили службові перевірки, під час яких фіксували порушення в роботі груп оповіщення, зокрема відсутність відеозаписів із бодікамер.

«Так, неодноразово надходили скарги щодо діяльності саме цього третього відділу. Проводилися службові перевірки, фіксувалися порушення під час заходів оповіщення — зокрема відсутність відеозаписів із бодікамер. За результатами перевірок цим військовослужбовцям оголошувалися догани та суворі догани, проводилися додаткові інструктажі», — розповів начальник Чернівецького обласного ТЦК.

Тобто порушення в роботі підрозділу фіксували й до того, як його працівники стали фігурантами кримінального провадження. Військовослужбовців уже карали дисциплінарно, але це, судячи з описаних слідством епізодів, не зупинило подальших інцидентів.

У відповідь Волковський заявив, що кадрові рішення щодо особового складу третього відділу вже ухвалили: колектив фактично оновили, а на посади призначили нових офіцерів.

Насамкінець почутих свідчень, Олексій Гончаренко зажадав від керівництва Чернівецького обласного ТЦК надати комісії додаткову інформацію про результати службового розслідування та заходи, вжиті для недопущення подібних випадків в інших підрозділах. Окремо попросив повідомити, чи дозволить слідство перевести до бойових частин тих військовослужбовців, які не мають бойового досвіду.

«Щоб надалі вони проходили службу безпосередньо воюючи з агресором, а не лякаючи, погрожуючи, б'ючи та рекетуючи власних громадян», — наголосив голова ТСК.

Тепер ТСК очікує від Волковського не загальних запевнень про кадрове оновлення, а конкретної інформації про те, що змінилося і як керівництво збирається не допустити повторення таких випадків.

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