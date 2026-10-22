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ТСК провела виїзне засідання у Черкасах, де розбирала історії, у яких дії ТЦК призвели до конфліктів, судових спорів і людських трагедій. Батько, якого спочатку звільнили зі служби через виховання сина, а потім відмовилися надати відстрочку. Смерті чоловіків після контактів із представниками ТЦК. Ветеран з ампутацією, проти якого застосували сльозогінний газ на очах у чотирирічної дитини. І родина, яка місяцями шукала зниклого чоловіка, а знайшла у полі людські рештки.

Представники ТЦК, поліції та інших установ пояснювали, що сталося в кожному випадку, які перевірки провели й кого притягнули до відповідальності. Десь ключовим доказом стало відео з автобуса, десь обставини смерті досі розслідують, а в інших випадках відповіді посадовців викликали в депутатів нові запитання.

UA.NEWS зібрав головне із засідання: що відомо про кожен випадок, як пояснювали свої дії силовики та яких рішень від них вимагає парламентська комісія.

Подвійні стандарти для батька-одинака: Черкаський ТЦК ігнорує рішення ЗСУ та блокує відстрочку

Юрій Журавель із Черкас проходив базову військову підготовку, але через півтора місяця служби з рядів ЗСУ його звільнили. Причина — 13-річний син, якого чоловік виховує сам.

Чоловік розлучився у 2017 році, а у 2021-му Соснівський районний суд затвердив мирову угоду між колишнім подружжям про поділ дітей: одна дитина виїхала з матір’ю за кордон, а син Тимофій 2013 року народження залишився жити з батьком. Мати хлопчика вже понад п’ять років не перетинала кордон України, а повторно шлюб Журавель не укладав, тому виховує сина повністю самостійно.

У грудні 2025 року його мобілізував Черкаський міський ТЦК. Журавель на той момент мав діючу відстрочку у реєстрі «Оберіг» та в застосунку «Резерв+», але був все одно направлений до військової частини, де пройшов базову підготовку. Згодом, командир частини розглянув судові документи щодо проживання дитини з батьком, та підписав наказ про звільнення Журавля з лав ЗСУ, після півторамісячної служби чоловік повернувся додому до сина.

Несподівана ситуація виникла у травні 2026 року після технічного збою в «Резерв+». Журавель подав той самий пакет документів через ЦНАП, але отримав відмову від комісії при ТЦК. Посадовці послалися на те, що ухвала суду 2021 року про затвердження мирової угоди «не те рішення», адже в ньому немає дослівного формулювання «про встановлення факту самостійного виховання дитини». Той факт, що у 2021 році подібних норм у законі не існувало, а постанова Кабміну № 560 дозволяє подавати «інші документи», комісія до уваги не взяла.

Виступаючи на засіданні ТСК, начальник Черкаського міського ТЦК Олег Тимошенко відхрестився від відповідальності, заявивши, що рішення ухвалює цивільно-військова комісія, а не сам центр комплектування. У військкоматі висловили сумнів у правдивості сімейної історії чоловіка, мовляв, розлучення й поділ дітей у 2021 році могли бути завчасною спробою «ухилитися від військової служби».

Голова ТСК Олексій Гончаренко зауважив на повну беззмістовність дій представників ТЦК, котрі намагаються виштовхати Журавля на службу повторно. Нардеп наголосив, що повторна мобілізація лише даремно спалить державний та військовий ресурс, адже після чергового призову командир частини знову підпише наказ про звільнення за тією ж юридичною процедурою, залишивши дитину на цей час без єдиного опікуна.

Окремо адвокат Галина Корабкова заявила, що Черкаський ТЦК із липня 2026 року ігнорує ухвалу Черкаського окружного адміністративного суду та не надає матеріали засідань комісії, фактично блокуючи судовий захист прав громадян. З якої причини, очільник міського ТЦК, пояснити не зміг, тільки пообіцяв «негайно розібратися» та передати копії документів.

Підбиваючи підсумки, ТСК доручила керівництву Черкаського ТЦК негайно провести роз’яснювальну роботу з членами комісії, врахувати вже наявний наказ командира ЗСУ про звільнення та допомогти Журавлю оформити законну відстрочку до ухвалення остаточного судового рішення. Очільник міського ТЦК під відеофіксацію зобов’язався виконати ці вимоги, а нардепи взяли кейс під особистий контроль, аби 13-річна дитина не залишилася напризволяще.

Трагедія під час рекрутингу ДШВ: відео з автобуса спростувало фейки про смерть чоловіка

Другий резонансний кейс, який детально розібрали на засіданні ТСК, поширювався у соціальних мережах як смерть військовозобов'язаного в Черкасах під час очікування медогляду. Утім, під час слухань з'ясувалося, що подія насправді сталася в Борисполі на Київщині, куди групу чоловіків централізовано транспортували до рекрутингового центру Десантно-штурмових військ. У Черкаському ТЦК працював прикомандирований рекрутер ДШВ, який попередньо відбирав кандидатів віком до 45 років для направлення до міжрегіонального центру.

Трагедія сталася з 43-річним жителем Черкащини (1982 року народження). У його попередніх медичних документах жодних згадок про важкі захворювання чи застереження не було. Однак уже в Борисполі, на території місцевої лікарні під час очікування огляду, чоловіку раптово стало зле — гострий напад епілепсії. До цього випадку про наявність у нього цієї хвороби не знали ні військові, ні, ймовірно, сам чоловік.

Після надання першої домедичної допомоги військовозобов'язаного посадили в салон автобуса перепочити. За даними службового розслідування, за деякий час стався повторний напад: чоловік підвівся, схопився за крісло, попив води, втратив свідомість і випав через відчинені двері автобуса на вулицю, отримавши важку травму голови. Попри подальшу госпіталізацію, врятувати його життя лікарям не вдалося.

Об'єктивну картину події встановили завдяки салонному відеореєстратору в автобусі. Запис повністю зафіксував момент нападу та падіння без будь-якого зовнішнього впливу чи насильства. Відео одразу вилучила поліція в межах відкритого кримінального провадження, а внутрішнє розслідування ТЦК підтвердило відсутність у діях військовослужбовців складників кримінального чи адміністративного правопорушення.

Голова комісії Олексій Гончаренко та нардепка Кіра Рудик вкоторе підкреслили необхідність доведення рівня оснащення відеокамерами та реєстраторами в усіх ТЦК і транспортних засобах до 100%, а також запропонували допомогу комісії у зверненні до Черкаської ОВА для закупівлі додаткового обладнання, аби захистити як призовників, так і самих військових.

Загибель тренера з брейк-дансу: ТСК розібрала обставини смерті Євгена Кушніра

Третій кейс із Черкащини стосувався загибелі 41-річного Євгена Кушніра — засновника творчої майстерні Let's Move City та тренера з брейк-дансу з Кропивницького. 21 серпня 2025 року чоловіка, який їхав рейсовим автобусом, зупинила група оповіщення на трасі біля Корсунь-Шевченківського. За даними ТЦК, Кушнір надав документи про відстрочку як здобувач освіти, однак перевірка у базі «Оберіг» показала, що вона була анульована Кропивницьким МТЦК ще у липні через здобуття повторного рівня освіти. Чоловіка доставили до відділу ТЦК, де він того ж дня пройшов ВЛК для відправки до навчального центру ДШВ.

Трагедія сталася наступного ранку, 22 серпня, під час транспортування групи військовозобов'язаних мікроавтобусом Mercedes. За версією військових, о 04:30 на перехресті у Смілі, коли автобус притишив хід на світлофорі, Кушнір раптово відкрив бокові двері й вистрибнув на ходу, впав на асфальт та отримав важку черепно-мозкову травму. За два дні, 24 серпня, чоловік помер у лікарні Сміли, а подія викликала широкий резонанс у соцмережах та ЗМІ.

Засновник творчої майстерні Let's Move City Євген Кушнір

Як повідомили на засіданні ТСК представники Національної поліції, за фактом смерті було відкрито кримінальне провадження. Початкову кваліфікацію за статтею 128 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень з необережності) згодом перекваліфікували на статтю 115 КК України (умисне вбивство) — це стандартна процесуальна процедура у разі загибелі людини для проведення повного комплексу судових експертиз. Наразі досудове розслідування триває, підозри нікому не висувалися, а слідчі вилучили записи з вуличних камер системи «Безпечна Черкащина».

Військове керівництво зазначило, що за результатами внутрішнього службового розслідування старшого командира притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежний контроль під час перевезення. Також у ТЦК стверджують, що свідки з-поміж інших військовозобов'язаних, які перебували в салоні, підтвердили версію про те, що чоловік вистрибнув із транспортного засобу самостійно.

Якраз тут відеокамери всередині мікроавтобуса не було, на відміну від попереднього випадку у Борисполі. Парламентська комісія направила запит до Нацполіції з вимогою надати офіційні результати розслідування після його завершення та вкотре закликала обладати увесь транспорт ТЦК засобами відеофіксації.

Газ проти ветерана з ампутацією та 4-річної дитини: ТСК вимагає відправки працівників ТЦК на фронт

Наступний інцидент стався У Чигиринському районі, в травні, 2026 року. ТЦК на польовій дорозі зупинили автомобіль, за кермом якого був чинний військовослужбовець і доброволець Володимир, ветеран, інвалід війни другої групи з ампутацією кінцівки, нагороджений бойовими відзнаками та іменною зброєю. У салоні авто разом із ним їхали його дружина та 4-річна дитина.

Між військовослужбовцями ТЦК та ветераном виникла словесна перепалка. У результаті працівники ТЦК застосували проти військового з ампутацією сльозогінний газ прямо перед очима родини. Від газу та агресивних дій військовослужбовців 4-річна дитина зазнала важкої психологічної травми. Оскільки родина самостійно не зверталася до парламентської комісії, ТСК взяла кейс на опрацювання за результатами моніторингу медіа та публікацій громадської організації «Ветерани Батьківщини».

За фактом події Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею 129-1 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Водночас, зважаючи на Конвенцію ООН про права дитини, поліція розробила ефективний механізм реагування та звернулася до Черкаської ОВА щодо організації невідкладної психологічної реабілітації для 4-річного малюка.

Військова служба правопорядку (ВСП) під час розслідування встановила причетних військовослужбовців — старшого солдата Коваленка та солдата Литвина. Як з'ясувалося, Коваленко особисто задував ветерана газом, а проти Литвина склали адміністративний протокол за статтею 172-15 КУпАП за недбале ставлення до служби, адже його бодікамера під час інциденту була вимкнена. Крім того, суд визнав Литвина винним за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП) та призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень, а обом фігурантам у ТЦК оголосили догани із внесенням у службові картки.

Представники ТЦК під час засідання намагалися виправдати своїх підлеглих, заявивши, що ветеран нібито сам зупинився з претензіями до мобілізаційної групи, яка блокувала польові шляхи від «ухилянтів», та нібито потягнувся за іменною зброєю. Утім, очільник ТЦК визнав, що права застосовувати спецзасоби його підлеглі не мали, а перевірити версію про зброю неможливо, оскільки бодікамера у військових традиційно «не працювала», а представників Нацполіції поруч у той момент взагалі не було.

Окреме обурення народних депутатів викликав факт того, що після резонансного скандалу, судового штрафу та догани обидва працівники ТЦК продовжили спокійно працювати в тому ж самому відділі та надалі виходили в патрулі у групах оповіщення.

Наступним з’ясувалося, що ні старший солдат Коваленко, ні солдат Литвин не є учасниками бойових дій і взагалі ніколи не брали участі у боях на фронті. Тобто тилові працівники ТЦК без бойового досвіду застосували сльозогінний газ проти реального фронтовика з ампутацією на очах у його малолітньої дитини.

Голова ТСК Олексій Гончаренко назвав штраф у 1700 гривень і подальшу роботу цих працівників у групах оповіщення «абсолютно неадекватною ситуацією». Він звернувся до керівництва районного ТЦК з вимогою негайно ухвалити рішення про переведення Коваленка та Литвина до бойових частин на передній край, де вони зможуть показати свою «бойовитість» не проти ветеранів із дітьми на Черкащині, а у боях проти ворога. Керівник ТЦК взяв це доручення до виконання та зобов'язався поінформувати комісію про переведення.

Жорстоке побиття у Звенигородському ТЦК: омбудсмен заявив про розслідування реанімації та тортур

Тяжке травмування мешканця Черкащини Георгія Залозного. 30 вересня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно повідомив про початок розслідування обставин, унаслідок яких чоловік опинився на межі життя і смерті в реанімації. Потерпілий заявив про жорстоке побиття та катування у Звенигородському районному ТЦК та СП, куди його доправили через відмову від проходження військово-лікарської комісії.

За словами омбудсмена, після звернення родичів Залозного, представники секретаріату почали з'ясовувати його місцеперебування. Спочатку посадовці запевняли родину, що чоловік нібито перебуває на відправці у Смілі та почувається добре, проте згодом з'ясувалося, що він у важкому стані лежить в Уманській лікарні. Медики діагностували у нього множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс, що потребувало екстрених реанімаційних заходів.

Сам постраждалий детально розповів про пережите насильство. За його словами, у Звенигородському ТЦК його били та обливали холодною водою. Потерпілий також упізнав одного з нападників, а згодом дізнався його особисті дані, ним виявився виконувач обов'язків заступника начальника ТЦК підполковник Станіслав Зумер. За словами Залозного, саме Зумер віддавав накази та розпорядився помістити його до специфічної камери-карцеру під назвою «кімната номер 13», яку працівники військкомату використовували для тиску та знущань.

Офіційна позиція Звенигородського ТЦК зводилася до того, що Георгій Залозний у категоричній формі відмовлявся проходити ВЛК та сплачувати адміністративні штрафи. Військкоми визнали, що чоловіка возили між різними районами області, з Черкас до Звенигородки, Сміли та Умані, намагаючись змусити пройти медичний огляд. При цьому очільник ТЦК запевнив комісію, що внутрішнє службове розслідування нібито не виявило фактів безпосереднього побиття у приміщенні центру комплектування.

Попри це, обласне керівництво ТЦК все ж було змушене визнати серйозні порушення в організації процедур. За результатами службової перевірки до дисциплінарної відповідальності притягнули шістьох військовослужбовців, зокрема трьох керівників районних ТЦК (Уманського, Смілянського та в.о. начальника Звенигородського підполковника Зумера). Матеріали щодо їхніх дій передали до Військової служби правопорядку для правової оцінки за ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до служби).

Національна поліція відкрила кримінальні провадження одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 146 (насильницьке зникнення) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Під час засідання представники Нацполу підтвердили, що наразі проводяться необхідні слідчі дії, вилучаються книги відвідувань та відеозаписи з камер спостереження всередині приміщень ТЦК для встановлення всіх винних осіб.

Парламентарі закликали обласне керівництво ретельно перевірити бойовий досвід фігурантів та вирішити питання щодо їх негайного відсторонення від роботи з людьми до завершення слідства. ТСК взяла розслідування цієї справи під жорсткий особистий контроль, вимагаючи від силовиків повної та об'єктивної інформації.

Трагедія Сергія Гулого: як затриманого ТЦК чоловіка висадили в полі без речей, і він загинув

Ще одна жахлива трагедія на Черкащині, пов'язана зі Звенигородським ТЦК, жертвою якої став 40-річний Сергій Гулий із Золотоноші. 10 серпня 2026 року чоловіка, який хворів на епілепсію і, за словами родичів, мав офіційний висновок про непридатність, затримали працівники Звенигородського військкомату під час заходів оповіщення. Відтоді зв'язок із ним зник, а родина розпочала тривалі та безрезультатні пошуки.

З’ясувалося, що Звенигородський ТЦК здійснював мобілізаційні рейди у Золотоноші без присутності представників Національної поліції, що є прямим порушенням процедури. Затриманого Гулого доставили до Звенигородки, де під час утримання у нього стався напад епілепсії, чоловік прокусив язик, проте належної медичної допомоги йому не надали. За свідченнями інших очевидців, затриманих утримували в нелюдських умовах, а чергові дозволяли собі знущальні коментарі про те, що бранці нібито «виривали батареї».

Дружині та тітці зниклого у військкоматі давали різні відповіді: спочатку запевняли, що його перевели до іншого ТЦК, потім, що відпустили, а згодом почали поширювати абсурдні версії. Під час особистого візиту родичів до Звенигородки заступник начальника ТЦК підполковник Зумер демонстрував на телефоні відеозапис, на якому Сергій Гулий виходив із буса напівроздягнутим, лише у спортивних штанах, без футболки, взуття, грошей та мобільного телефону, який у нього відібрали.

Як з'ясувалося згодом із матеріалів ВСП, військові вирішили «вирішити питання» оригінальним способом: стрілець Звенигородського ТЦК Смагло отримав наказ відвезти хворого чоловіка назад до Золотоноші, проте посеред дороги, близько 21:00, висадив його на трасі біля села Шевченкове, за 140 кілометрів від дому, у темну пору доби, без засобів зв'язку та грошей. Опівночі знесилена, нездорова людина залишилася на сама у полі.

Бідолаху знайшли через півтора місяці, у середині жовтня 2026 року в полі неподалік села Шевченкове було знайдено розкладене людське тіло. Рідні впізнали особисті речі, проте через тривалий час перебування на спеці та пошкодження решток тваринами призначено тривалу ДНК-експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство), хоча спочатку профільна прокуратура у діях працівників ТЦК складу злочину чомусь не побачила.

Тітка загиблого, яка виступала на засіданні ТСК, крізь сльози розповіла про жахливе ставлення слідчих, які цинічно заявляли родині, що «там уже нема чого впізнавати, бо черв'яки і собаки зробили своє діло». Керівництво обласного ТЦК на засіданні виправдовувалося тим, що офіційних підсумків експертизи ще немає, а попередні внутрішні перевірки не знайшли порушень у діях підлеглих на момент зникнення.

Голова ТСК Олексій Гончаренко та члени комісії висловили глибокі й щирі співчуття рідним загиблого, публічно перепросивши за нелюдське ставлення державних інституцій до людини. Депутати наголосили, що навіть якщо офіційна експертиза встановить природну причину смерті, пряма вина працівників ТЦК, які викинули беззахисного хворого чоловіка напівголого на трасі, є очевидною. Комісія вимагала від МВС та Офісу Генпрокурора взяти розслідування під особистий контроль, щоб покарати всіх винних у цій жахливій трагедії.

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