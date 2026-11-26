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Не мобілізація, а перелік реаліті-трилерів: чоловіка пристебнули кайданками до фаркопа автомобіля, інший хотів продати авто, але замість покупців прийшли представники ТЦК. Визволяти сина з інвалідністю у приміщення військкомату прийшов батько «озброєний» бейсбольною битою, а 25-річного тренера мобілізували попри вуличні протести його учнів і батьків.

І це тільки частина епізодів, які розбирали на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під головуванням Олексія Гончаренка. На черговому засіданні мали заслухати директорів НАБУ та САП, колишніх очільника СБУ Малюка та генпрокурора Кравченка, детектива НАБУ Магамедрасулова, але усі запрошені вдруге не з’явилися у залі засідань, тож слідчій комісії дії підлеглих пояснювали керівники обласних ТЦК Вінниці та Хмельницька.

Зібрали найрезонансніші історії цього засідання з коментарями керівників ТЦК.

Погоня за родиною з дітьми: скло розбив нацгвардієць

Погоню за легковиком влаштували поліціянти та військові у Вінницькій області. В автомобілі їхала родина з двома дітьми. Водій наче не зупинився на вимогу копів, тож ті почали переслідування. Після зупинки військовий підійшов до машини та розбив скло у водійських дверцятах, налякані діти кричали, одна з дівчаток хрестилася. У такий вражаючий спосіб, нацгвардієць, виявляється, «демонстрував» переваги служби.

«Військовослужбовці у переслідуванні участі не брали», — пояснив керівник Вінницького обласного ТЦК Ілля Матвійчук. За його словами, після інциденту провели службове розслідування, за результатами якого до дисциплінарної відповідальності притягнули начальника другого відділу Хмільницького районного ТЦК та СП.

Більше ясності додали поліцейські: водій не зупинився на законну вимогу правоохоронців, після чого його почали переслідувати службовим автомобілем із увімкненими світловими та звуковими сигналами. Зрештою машина зупинилася вже на території Житомирської області (зупиняли ще у Вінницькій), через пошкодження задньої шини. Щодо водія склали адміністративні матеріали за невиконання вимоги про зупинку та непред’явлення документів на право керування.

У своєму відомстві поліцейські провели службову перевірку за цим інцидентом і не виявили протиправних дій у діях своїх працівників. Тим більше, розбив скло в автівці, чим сильно налякав дітей, військовослужбовець Нацгвардії. Він перебував на мобільному блокпосту разом з правоохоронцями та представниками ТЦК, призначений для рекрутингу, а не заради оповіщення мобілізаційних заходів. Коли через блокпост проїхав автомобіль з дітьми в салоні, ігноруючи вимоги зупинки, нацгвардієць сів до поліцейського автомобіля й продовжив погоню разом із правоохоронцями.

Які саме переваги служби в Нацгвардії мала показати погоня за родиною не змогли пояснити, ані Ілля Матвійчук, ані представники Нацполіції Віктор Ковальчук та Микола Курган. Матеріали щодо дій військовослужбовця зареєстрували в поліції Житомирської області, згодом передали за підслідністю до Державного бюро розслідувань. Результати розслідування представникам поліції на момент засідання ТСК відомі не були.

Олексій Гончаренко доручив секретаріату звернутися до ДБР, щоб з'ясувати, чим завершилося розслідування щодо нацгвардійця, який розбив скло.

Скільки стягнень отримали військовослужбовці: що відбувається у Вінницькому ТЦК

Чи карають у ТЦК своїх працівників за свавілля, роботу груп без бодікамер, сльозогінний газ, можливу «накрутку» показників і хабарі, за які людей нібито «відмазували» від призову? Натомість Ілля Матвійчук заговорив про напади на самих військових. За рік таких випадків зареєстрували 26, де військові отримали травми, а один навіть помер. Цим і пояснив чому військовослужбовці можуть застосовувати газові балончики.

«Вони мають на це право. Вони громадяни України в першу чергу, а потім уже співробітники ТЦК», — заявив керівник Вінницького обласного ТЦК.

Далі навів цифри кадрових змін у відомстві: протягом року із системи Вінницького ТЦК було переведено на інші посади або звільнено 868 військовослужбовців. Для порівняння: нині штатна чисельність особового складу становить близько 1670 людей. Тобто кадрові зміни торкнулися значної частини штату, але з різних причин: стан здоров'я та переведення на інші посади.

До дисциплінарної відповідальності притягнули 323 військовослужбовців. Ще дев'ятьох звільнили з посад або військової служби. Крім того, протягом року у Вінницькому ТЦК провели 66 службових розслідувань і перевірок. Втім, пояснюючи причини порушень, Ілля Матвійчук згадав про низьку кваліфікацію частини військовослужбовців. Мовляв, не всі можуть правильно оцінити ситуацію, через що ухвалюють помилкові рішення, які згодом призводять до негативних наслідків.

Корупційні провадження: шість випадків за рік і солдат, якого перевели до бойової частини

Фігурантами корупційних проваджень Вінницького обласного ТЦК за останніх два роки стали сім військовослужбовців. У 2025 році був один такий випадок, кваліфікований за статтями 368 та 369 Кримінального кодексу. У 2026 році зареєстрували вже шість випадків за різними статтями: одержання та надання неправомірної вигоди, незаконного втручання в роботу електронних систем, а також зберігання наркотиків.

Статус учасника бойових дій при цьому в обласному ТЦК мають 452 особи із загальної чисельності 1653 військовослужбовців. Це приблизно 27% особового складу. Решта особового складу придатна до служби в тилових частинах.

Мітинг під ТЦК: поліція перевіряла лише громадський порядок

8 жовтня біля збірного пункту Хмельницького обласного ТЦК зібралися батьки, вихованці та інші небайдужі до майбуття 25-річного Андрія Бриндака. Чоловік працював тренером зі спортивної гімнастики та навчався в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на денній формі, на бюджеті. 6 жовтня йому виповнилось 25 років. Наступного дня він прийшов до міського ТЦК за повісткою, планував оформити відстрочку через навчання, однак, після проходження ВЛК його мобілізували.

Протестувальники вимагали відпустити Бриндака, скандували про незаконну мобілізацію, але у відповідь чули попередження: «Буде відкрито вогонь». Стверджували, що військові погрожували їм автоматичною зброєю.

Тимчасовий керівник Хмельницького обласного ТЦК Сергій Брень озвучив іншу версію: Бриндак прибув до міського ТЦК добровільно 7 жовтня, пройшов ВЛК, отримав висновок про придатність і поспілкувався з рекрутером військової частини. За тим його мобілізували.

На момент призову тренер не мав оформленої відстрочки. Сам факт навчання, пояснив Брень, її не замінює.

«Відстрочку він мав оформлювати не в приміщенні ТЦК, а звернутися або до ЦНАПу на розгляд комісії, або самостійно через додаток “Резерв+”, чого він не зробив», — заявив керівник обласного ТЦК.

Зброєю мітингарям теж не погрожували. Сергій Брень пояснив, що на території збірного пункту військовослужбовці охороняли військовий об’єкт. Тож після спроби протестувальників зламати ворота, військовики голосом попередили, що в разі незаконного проникнення можуть застосувати зброю, силу та спецзасоби відповідно до закону.

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Службову перевірку щодо мобілізації Бриндака призначили наступного дня після подій. Її результат: порушень процедури призову не виявили. Мобілізований Бриндак із заявою про порушення його прав до ТЦК не звертався.

Окремо перевіряли й сам мітинг, а саме чи були серед його учасників військовослужбовці підпорядкованих ТЦК та чи могли бути порушені права громадян. Поліція, яка того дня забезпечувала громадський порядок біля будівлі ТЦК, під час зібрання порушень не зафіксували, а після спілкування з журналістами люди спокійно розійшлися.

Porsche Panamera за тисячу доларів: у працівниці ТЦК знайшли незвичайне у декларації

Провідна спеціалістка відділення призову Хмельницького ТЦК Олена Кольцова задекларувала два автомобілі родини: Nissan Qashqai 2018 року за 50 тисяч гривень і Porsche Panamera 2014 року за 46 тисяч гривень. Тобто Porsche в декларації виявився дешевшим за Nissan і коштував приблизно тисячу доларів.

Цікаву арифметику замість Кольцової, голові ТСК пояснював заступник начальника Хмельницького обласного ТЦК Євгеній Горбачов: Panamera не належить ні Кольцовій, ані її чоловікові. Автомобіль родині передав у користування друг сім’ї, який виїхав за кордон у 2022 році. Nissan Qashqai придбали ще до того, як жінка почала працювати в ТЦК.

«Проводилась перевірка з даного приводу фактів підтвердження щодо збагачення або якихось корупційних проявів. Воно не підтвердилось. Через НАЗК так само проводилась перевірка», — запевнив Горбачов.

Кольцова продовжує працювати в ТЦК і, за словами посадовця, їздить на роботу саме на Nissan. Porsche використовує її чоловік, який є приватним підприємцем і направду, не заради гарних слів, відчутно та активно допомагає Збройним силам.

Тільки пояснити, чому в декларації автомобіль вказаний саме за 46 тисяч гривень, представник ТЦК не зміг. Припустив, що така сума могла бути зазначена в договорі купівлі-продажу, але точної відповіді не дав.

Прикували кайданками до фаркопа: двоє військових відбулися доганами

У Лехнівці на Хмельниччині, під час оповіщення населення, військовослужбовці кайданками пристебнули до фаркопа 61-річного чоловіка, перед тим застосували до нього силу та газовий балончик. Про цей випадок повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Чоловік — батько військовослужбовця. Але у Хмельницькому обласному ТЦК сказали, що діяли в межах повноважень. Подальша службова перевірка таки підтвердила неправомірні дії працівників районного ТЦК. Двох військовослужбовців притягнули до дисциплінарної відповідальності, а матеріали передали до територіального управління ДБР.

Начальник Хмельницького обласного ТЦК Євгеній Горбачов назвав подію прикрою і заявив, що особисто засуджує застосування кайданок, але в цьому випадку військовослужбовці не могли зреагувати інакше.

Деталі інциденту роз’яснили правохоронці: «Працівники ТЦК спілкувалися з особою. У цей час, 61-річний чоловік, побачив машину військовослужбовців. У невеликому селищі всі знають машини військкомату. Тож чоловік сам підійшов, спровокував конфлікт, пошкодив машину та побив працівників ТЦК — вони потім зняли побої в лікарні».

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У цього чоловіка двоє синів — один нібито ухилянт, а другий перебуває в СЗЧ. Ймовірно, конфлікт почався з мотивів особистої неприязні чоловіка. Сторони обмінялися заявами. Правоохоронці розслідують два окремі епізоди: дії цивільного чоловіка та дії працівників ТЦК. Поліція веде провадження за статтею 350 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Розслідування дій військовослужбовців належить до компетенції ДБР. На момент засідання жодне з розслідувань ще не було завершене, а запобіжний захід 61-річному чоловікові не обирали.

Далі з'ясувалося, що під час інциденту не працювали бодікамери. Точніше, як визнав представник ТЦК, їх навіть не ввімкнули. А сам конфлікт відбувався без присутності поліції. Тож Олексій Гончаренко пообіцяв, що комісія триматиме справу на контролі. Окремо попросив керівництво ТЦК звернути увагу на військовослужбовця, який безпосередньо застосовував кайданки до людини похилого віку.

Замість покупця — працівник ТЦК: чоловіка виманили через оголошення на AUTO.RIA

За повідомленнями ЗМІ, у Хмельницькому чоловік виставив автомобіль на продаж на AUTO.RIA. Йому зателефонували нібито покупці, домовилися про огляд машини, але замість них приїхали працівники ТЦК. Чоловіка доставили до територіального центру комплектування.

Донька чоловіка згодом поскаржилася, що батько має проблеми зі здоров'ям, а працівники ТЦК спочатку відмовлялися приймати передані йому ліки. Зробили це лише після повторних прохань.

Історію з оголошенням представники ТЦК не змогли підтвердити, але визнали, що донька чоловіка зверталася до поліції зі скаргою на ненадання батькові медичної допомоги.

«Дійсно був факт, коли вона звернулась на поліцію, що її батько перебуває там і не надають медичної допомоги. Викликана була 103», — розповів посадовець.

Бригада швидкої приїхала, виміряла чоловікові тиск і надала ліки. Після цього він пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його призвали на військову службу.

Ветеран із битою прийшов до ТЦК вимагати сина з інвалідністю

Чоловік у військовій формі з бейсбольною битою прийшов у Хмельницький ТЦК і вимагав відпустити сина, який має інвалідність. Стверджував, що хлопця били по голові.

«По даному факту було відреаговано через 102. Прибувала слідчо-оперативна група. Підтверджень даному факту не було», — повідомив Євгеній Горбачов. Натомість заявив, що ветеран потрощив вхідні двері та турнікет у військкоматі.

Правоохоронці переглядали записи з камер у приміщенні та бодікамер. Жодних доказів застосування сили до мобілізованого не виявили. На місці події припинили конфлікт. Із скаргами на порушення прав до правоохоронців, мобілізований юнак та його батько не зверталися. Кримінальне провадження щодо батька не відкривали. Його дії кваліфікували як адміністративне правопорушення за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Однак, з огляду на вік та особливості особи, чоловіка звільнили від відповідальності. І Олексій Гончаренко назвав це правильним рішенням.

$7 тис. доларів за службу в тилу

До 48-річного солдата Шепетівського районного ТЦК звернулася жінка. Хотіла влаштувати знайомого до військової частини, яка не бере безпосередньої участі в бойових діях. За $7 тис. солдат пообіцяв домовитися з ВЛК, але був затриманий під час отримання грошей. Суд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Заставу він сплатив і, за словами представника ТЦК, на момент засідання перебував удома.

Коментуючи цей інцидент, Горбачов припустив, що солдат завідомо дурив жінку, позаяк, навряд чи справді мав вплив на членів ВЛК. Для точного з’ясування в Шепетівському РТЦК навіть опитування проводили та інформація не підтвердилася.

Два Renault за обіцянку не мобілізувати працівників підприємства

Колишній начальник відділу одного з районних ТЦК Хмельниччини, підполковник, за версією слідства, домовився із заступником директора підприємства про те, що не призиватиме його працівників на військову службу. Ціна домовленості — два автомобілі Renault. Автомобілі підполковник отримав у квітні 2024 року — Renault Sandero балансовою вартістю майже 230 тисяч гривень. У серпні 2025-го — Renault Duster, вартістю понад 587 тисяч гривень.

Восени 2025 року підполковника перевели на службу до Закарпаття, а підприємець, вочевидь розуміючи, що домовлятися доведеться наново, попросив повернути автомобілі або передати їх на потреби Збройних сил. Але підполковник вирішив оформити автівки на свою близьку родичку. За що й отримав підозру за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Представник Хмельницького обласного ТЦК зазначив, що не може коментувати кадрові рішення іншого регіону та перебіг кримінального провадження, яке вже не належить до його компетенції. Але представник Національної поліції уточнив обставини справи: саме вони документували цей злочин. Правоохоронцям відомо, що підполковника затримали після переведення на Закарпаття. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 260 тисяч гривень. Згодом його відсторонили від посади на новому місці служби, а обвинувальний акт скерували до суду.

«Тут нагорода знайшла цього героя», — пожартував голова ТСК, коментуючи затримання підполковника та висловив сподівання на справедливий вирок суду.

Насамкінець Гончаренко нагадав, що наступне засідання ТСК відбудеться 7 грудня. На нього очікують ексміністра оборони Михайла Федорова — або добровільно, або за допомогою поліції.

Також 7 грудня — одна з двох дат, на які комісія запрошує для свідчень директора НАБУ Семена Кривоноса, очільника САП Олександра Клименка, колишнього голову СБУ генерала Василя Малюка, детектива НАБУ Магамедрасулова та ексгенпрокурора Руслана Кравченка.

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