Фото: На Чернігівщині жінка зібрала майже пів тонни білих грибів
Жителька Сновська Чернігівської області Валентина Смальоха цьогоріч зібрала майже 500 кг білих грибів. За її словами, такого врожаю вона не пам’ятає за все життя, адже цього сезону в лісах одночасно масово з’явилися різні види грибів.
Як розповіла жінка виданню ЧЕline, грибами вона займається багато років, однак цьогорічний сезон виявився особливим. Зазвичай різні види з’являлися почергово, а цього разу білі гриби, маслюки, опеньки, лисички, зеленки та польські гриби росли майже одночасно.
«У попередні роки було так: одні гриби відходять, а інші починаються. А цьогоріч — якось усі одночасно та масово. Жодного року за все життя не пам’ятаю, щоб таке було», — поділилася Валентина.
Найбільше жінка назбирала білих грибів. Частину врожаю вона сушила, заморожувала та маринувала, решту продавала. Для заготівлі використовувала грубку з духовкою та електричну сушарку.
Мариновані гриби готувала за сімейним рецептом. За словами Валентини, охочі знаходилися як на свіжозібрані гриби, так і на готові сушені та мариновані заготовки.
Поїздки до лісу допомагали відволіктися від війни
Грибний сезон став для жінки не лише можливістю зробити запаси на зиму та заробити, а й нагодою відпочити від повсякденних переживань. Водночас під час походів до лісу траплялися небезпечні знахідки, пов’язані з війною.
«Ми трішки відвели душу у лісі. Але водночас знаходили і воєнні речі. Близько до кордону ми не їздили, бо гриб грибом, але життя — дорожче», — наголосила жінка.
Джерело: ЧЕline
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