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Жителька Сновська Чернігівської області Валентина Смальоха цьогоріч зібрала майже 500 кг білих грибів. За її словами, такого врожаю вона не пам’ятає за все життя, адже цього сезону в лісах одночасно масово з’явилися різні види грибів.

Як розповіла жінка виданню ЧЕline, грибами вона займається багато років, однак цьогорічний сезон виявився особливим. Зазвичай різні види з’являлися почергово, а цього разу білі гриби, маслюки, опеньки, лисички, зеленки та польські гриби росли майже одночасно.

«У попередні роки було так: одні гриби відходять, а інші починаються. А цьогоріч — якось усі одночасно та масово. Жодного року за все життя не пам’ятаю, щоб таке було», — поділилася Валентина.

Найбільше жінка назбирала білих грибів. Частину врожаю вона сушила, заморожувала та маринувала, решту продавала. Для заготівлі використовувала грубку з духовкою та електричну сушарку.

Мариновані гриби готувала за сімейним рецептом. За словами Валентини, охочі знаходилися як на свіжозібрані гриби, так і на готові сушені та мариновані заготовки.

Поїздки до лісу допомагали відволіктися від війни

Грибний сезон став для жінки не лише можливістю зробити запаси на зиму та заробити, а й нагодою відпочити від повсякденних переживань. Водночас під час походів до лісу траплялися небезпечні знахідки, пов’язані з війною.

«Ми трішки відвели душу у лісі. Але водночас знаходили і воєнні речі. Близько до кордону ми не їздили, бо гриб грибом, але життя — дорожче», — наголосила жінка.

Джерело: ЧЕline

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