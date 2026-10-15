Bluesky розширила Attie для створення сайтів та ігор за допомогою ШІ — TechCrunch

Соціальна мережа Bluesky представила нові можливості експериментальної платформи Attie, які дають змогу створювати вебсайти, вікторини, ігри, опитування та інші інтерактивні проєкти. Про запуск інструменту компанія оголосила під час конференції TechCrunch Disrupt, повідомляє TechCrunch.

Інструмент для спільнот

Спочатку Attie пропонувала ШІ-інструменти для створення персоналізованих соціальних стрічок. Нова функція має дозволити звичайним користувачам створювати інтерактивні проєкти, які раніше здебільшого розробляли фахівці з програмування.

Генеральний директор Bluesky Тоні Шнайдер назвав цей підхід «соціальним вайбкодингом» — створенням сайтів і соціальних досвідів для групи людей або спільноти. За його словами, звичайний вайбкодинг переважно є індивідуальним процесом, тоді як Attie дає змогу створювати проєкти разом або для певної групи користувачів.

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Зв’язок із мережею Bluesky

Створені через Attie сайти, ігри та інші інтерактивні проєкти працюватимуть на AT Protocol, який також лежить в основі Bluesky та інших децентралізованих соціальних застосунків. Автори будуть пов’язані зі своєю ідентичністю в atproto, а платформа пропонуватиме ідеї для нових розробок на основі їхніх публічних профілів Bluesky.

Користувачі зможуть підключати власні ШІ-моделі або моделі з відкритими вагами. Операційна директорка Bluesky Роуз Ван зазначила, що перевагою Attie є доступ до аудиторії соцмережі: створені проєкти можуть використовувати її для поширення. Нині Bluesky має 47 млн зареєстрованих користувачів, хоча рівень залученості платформи знижувався, оскільки частина користувачів повернулася до X.

Компанія також тестує в альфа-режимі підтримку приватних даних у протоколі. Шнайдер сказав, що розробники найчастіше просили про цю можливість, а її запуск планують до кінця року.

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