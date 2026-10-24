Індонезійці заявили про обмеження дописів щодо лісових пожеж — Mongabay

В Індонезії користувачі соцмереж, громадські організації та посадовці заявили про видалення або обмеження дописів про лісові пожежі й смог, що тривають у країні. Частина користувачів підозрює в цьому Міністерство комунікацій і цифрових справ, однак міністерка Меутя Хафід заперечила, що відомство вимагало обмежувати інформацію про пожежі, повідомляє Mongabay.

Видалені публікації та заблоковані акаунти

15 жовтня індонезійський Інститут Nalar Rawat опублікував у TikTok та Instagram відео про вплив пожеж на здоров’я. У ролику використали супутникові знімки NASA із зображенням поширення чадного газу над Індонезією та кадри помаранчевого неба в місті Палангкарая, провінція Центральний Калімантан.

Організація зазначила, що відео в TikTok, яке набрало 500 тисяч переглядів і 17,5 тисячі вподобань, видалили через нібито порушення правил спільноти. За словами співробітниці Nalar Rawat Фатус Сахари, платформа не уточнила, яке саме правило було порушено, а апеляцію організації відхилили. Наступного дня Instagram-акаунт Nalar Rawat тимчасово заблокували, але доступ відновили після звернення до Meta за підтримки правозахисної організації SAFEnet.

Скарги на модерацію

Організація International Animal Rescue Indonesia заявила, що Instagram обмежив її допис про повільних лорі, які через пожежі залишають середовище існування. Публікацію позначили як чутливий контент, розмили та вимкнули звуковий супровід. Координаторка цифрової освіти організації Чах’я Різа сказала, що Meta не пояснила причину обмеження.

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Також TikTok 20 жовтня видалив відео голови округу Сіак Афні Зулкіфлі про висаджування дерев на вигорілій торф’яній ділянці в провінції Ріау. Ролик набрав 5 мільйонів переглядів; після апеляції його відновили того ж дня.

Дослідник медіамоніторингової організації Remotivi Мухамад Хейчаель повідомив про звернення користувачів щодо прихованого обмеження охоплень і геоблокування дописів про пожежі. Remotivi вказала, що з 1 січня до 15 жовтня отримала 142 підтверджені скарги на модерацію контенту: приблизно 85% із них стосувалися модерації, пов’язаної із запитами міністерства. Водночас зв’язок конкретних випадків обмеження дописів про пожежі з урядовими запитами не встановлено.

Пожежі та позиція міністерства

За даними Nusantara Atlas, станом на вересень в Індонезії вигоріло близько 1,92 мільйона гектарів земель, зокрема лісів, — більш ніж удвічі більше, ніж у серпні. Смог поширився також на сусідні країни, а пожежі спричиняють респіраторні захворювання та смерті серед місцевих жителів, зокрема дітей, і диких тварин.

Меутя Хафід 21 жовтня заявила, що її міністерство не здійснювало видалень контенту й не надсилало платформам запитів на обмеження інформації про пожежі. Вона закликала користувачів оскаржувати обмеження безпосередньо на платформах і повідомляти про них міністерству. Meta та ByteDance не відповіли на запити журналістів до публікації матеріалу.

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