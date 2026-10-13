Meta дозволить налаштовувати рекомендації Facebook за допомогою ШІ — The Verge

Meta додасть до Facebook функцію Your Algorithm, за допомогою якої користувачі зможуть самостійно обирати й керувати темами, що з’являтимуться в їхній стрічці та Facebook Reels. Для цього можна буде позначати теми як цікаві або нецікаві, а рекомендації, за заявою компанії, змінюватимуться одразу після оновлення налаштувань.

Налаштування тем у стрічці

Користувачі Facebook зможуть відкрити Your Algorithm або вибрати позначки «цікаво» чи «нецікаво» через меню з трьома крапками біля окремих дописів. Такі кнопки також можуть з’являтися безпосередньо під публікаціями.

Meta зазначає, що платформа може ставити додаткові запитання, щоб уточнити, що саме сподобалося або не сподобалося користувачеві. Також люди зможуть власними словами вказувати, якого контенту хочуть бачити більше або менше. Про це повідомляє The Verge.

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Використання великих мовних моделей

Нова функція входить до набору інструментів на основі штучного інтелекту, які Meta використовує для персоналізації контенту у Facebook. Компанія також ширше застосовує великі мовні моделі у системах ранжування публікацій.

За словами Meta, великі мовні моделі можуть враховувати інтереси, контекст і наміри, висловлені природною мовою. Це має дати користувачам змогу безпосередньо пояснювати алгоритму, який контент вони хочуть бачити частіше або рідше, а системі рекомендацій — адаптуватися до таких побажань у межах тієї самої сесії.

Раніше Your Algorithm запустили в Instagram, а у Threads Meta представила подібну функцію Dear Algo.

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