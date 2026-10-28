Meta обговорювала спосіб налаштувати науковців проти психолога Гайдта — The Verge

У судових документах, поданих у межах федерального позову щодо тверджень про безпеку продуктів Meta для підлітків, є нотатки, які свідчать: працівники компанії могли обговорювати стратегію впливу на ставлення науковців до соціального психолога Джонатана Гайдта. Про це повідомляє The Verge.

Записи з внутрішніх зустрічей

За даними видання, у березні 2023 року співробітники Meta обговорювали так звану Whisper strategy. У нотатках згадано ідею «turn academics against Haidt» — налаштувати представників академічної спільноти проти Гайдта. Записи з кількох зустрічей можуть вказувати на пошук способів послабити його вплив на публічну дискусію про наслідки використання соціальних мереж дітьми.

Нотатки містяться в документі під назвою Well-being Meeting Sound-check Notes, де пункти згруповані за різними датами. Документ містить друкарські помилки та скорочення, тому, за оцінкою The Verge, він міг фіксувати початкові ідеї, а не остаточно затверджений план. Зокрема, у розділі за 7 березня 2023 року команда, схоже, розглядала реакцію на допис Гайдта в Substack з оглядом досліджень.

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Критика впливу соцмереж

Гайдт пов'язував соціальні мережі зі зростанням рівня депресії та тривожності серед підлітків. У 2022 році він свідчив у Конгресі, а в лютому 2023 року почав активніше публікувати в Substack свої теорії та огляди досліджень.

На момент обговорень книжка Гайдта The Anxious Generation ще не була опублікована. The Verge зазначає, що Meta також готувалася до низки судових процесів щодо безпеки дітей у її продуктах. Невідомо, чи компанія втілила ідеї, зафіксовані в нотатках. Meta не надала виданню негайного коментаря щодо судового подання.

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