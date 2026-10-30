Meta врегулювала позов 18-річної дівчини під час відбору присяжних — Channel NewsAsia

У США компанія Meta врегулювала позов 18-річної дівчини з Міссісіпі під час відбору присяжних у суді штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі. Позивачка, ідентифікована як K.D.B., стверджувала, що Meta розробила Instagram і Facebook так, щоб вони викликали залежність, що, за її словами, призвело до проблем із психічним здоров’ям і розладів харчової поведінки. Про домовленість повідомили адвокати позивачки, передає Channel NewsAsia.

Розгляд продовжиться проти Snap

Відбір присяжних розпочався в середу у справі, в якій спочатку мали розглядати претензії двох підлітків — S.J. та K.D.B. — до Meta і Snap Inc., материнської компанії Snapchat. За кілька днів до початку відбору Meta також врегулювала позов S.J.

Після домовленості Meta з K.D.B. судовий процес, як очікується, триватиме лише проти Snap. Адвокатка K.D.B. Емілі Джеффкотт заявила, що сторона позивачки прагне підвищити безпеку дітей у соціальних мережах і притягнути технологічні компанії до відповідальності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тестова справа серед тисяч позовів

Це друга справа в суді штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі за позовами молодих людей, які заявляють, що Meta, Snap, TikTok і YouTube, що належить Alphabet, створювали свої платформи для заохочення нав’язливого користування. S.J., 16-річна дівчина з Іллінойсу, та K.D.B. повідомляли, що почали користуватися YouTube приблизно у трирічному віці, а іншими платформами — близько дев’яти років.

Позивачки пов’язували формування нав’язливих звичок із такими функціями, як автовідтворення та нескінченне прокручування. Компанії відкидали твердження, що їхні платформи були створені для формування залежності серед молоді, та заявляли про заходи для безпеки неповнолітніх користувачів.

Справу відібрали як тестову серед тисяч аналогічних позовів у США. У першій справі, що завершилася в березні, присяжні в Лос-Анджелесі визнали Meta і YouTube недбалими та присудили молодій жінці 6 млн доларів компенсації.

Читай нас у