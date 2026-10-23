Ofcom не зафіксував зменшення частки дітей, що бачать шкідливий контент — The Guardian

У Великій Британії регулятор Ofcom не виявив істотних змін у частці дітей, які стикаються зі шкідливим контентом у соціальних мережах, протягом перших дев’яти місяців після набуття чинності новими обов’язками платформ щодо захисту неповнолітніх. Про це повідомляє The Guardian.

Вимоги для технологічних компаній запровадили в липні 2025 року в межах британського Закону про безпеку в інтернеті. Вони зобов’язали платформи захищати дітей від порнографії, матеріалів про самогубство, серйозного насильства, расизму, мізогінії та цькування.

Оцінка Ofcom

Дослідження охопило британських дітей віком від восьми до 17 років. Регулятор відстежував їхню взаємодію зі шкідливим контентом у сервісах, де користувачі публікують матеріали, оцінював вплив такого контенту, використання інструментів безпеки та самопочуття дітей після перегляду небезпечних матеріалів.

Ofcom назвав результати тривожними та зазначив, що не має доказів зміни тяжкості шкоди, якої зазнають діти після запровадження нових правил. Серед небезпечних матеріалів, із якими стикалися неповнолітні, регулятор назвав графічну порнографію, відео насильства та контент про зброю, через який діти почувалися менш безпечно у школах і своїх районах.

Роль рекомендацій

Найчастіше порнографічний контент діти знаходили у персоналізованих стрічках рекомендацій. Дівчата частіше повідомляли, що після його перегляду почувалися засмученими або розгубленими. Матеріали про самогубство й розлади харчової поведінки також переважно потрапляли до дітей через персоналізовані стрічки, причому дівчата найчастіше стикалися з обома видами такого контенту.

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Регулятор також встановив, що хлопці та юнаки, які переглядають мотиваційний контент і матеріали про самовдосконалення, можуть швидко перейти до радикальніших публікацій із пропагандою мізогінії та расизму. Для обходу систем модерації автори такого контенту використовують навмисно спотворені хештеги та кодовані формулювання.

Реакція та подальші кроки

Благодійна організація NSPCC заявила, що діти й надалі стикаються зі шкідливими матеріалами з тривожною частотою. В Ofcom відповіли, що індустрія понад 20 років залишалася нерегульованою та без належної підзвітності, однак компаніям, які не виконують обов’язків, загрожуватимуть примусові заходи.

Регулятор зазначив, що дані не охоплюють період після посилення тиску на Facebook, YouTube, Snap, Roblox і TikTok щодо безпеки дітей. Ofcom також повідомив про певне скорочення шкідливого контенту на Minecraft, Call of Duty, YouTube, Pinterest і Facebook та розпочате в липні розслідування щодо TikTok.

Наступної весни у Великій Британії планують запровадити заборону надання послуг соціальних мереж користувачам до 16 років. Вона має охопити Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook і X, але не стосуватиметься месенджерів WhatsApp та Signal.

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