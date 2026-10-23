Парламент Греції схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років — Channel NewsAsia

Парламент Греції схвалив законопроєкт, який забороняє користування платформами соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Заборона набуде чинності 1 січня 2027 року.

Перевірка віку користувачів

Як повідомляє Channel NewsAsia, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що соціальні платформи матимуть два з половиною місяці, аби розробити механізм перевірки віку користувачів із захистом їхньої приватності.

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Грецька влада пояснює рішення прагненням підтримати батьків у протидії постійному гортанню стрічок, яке, за її оцінкою, забирає у дітей сон, концентрацію та час для спілкування з друзями.

Європейський контекст

Греція входить до семи країн Європейського Союзу, які разом із Єврокомісією шукають рішення для вікової верифікації в інтернеті. Австралія першою ухвалила законодавство щодо обмеження користування соцмережами неповнолітніми торік. Водночас схожий закон, ухвалений у Франції, у серпні скасувала Конституційна рада країни.

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