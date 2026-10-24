13-річна Марія Кочерженко стала першою українкою, яка виграла європейський турнір U14

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13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко стала переможницею Підсумкового турніру Tennis Europe Junior Masters у категорії до 14 років. Змагання відбувалися на ґрунтових кортах Monte-Carlo Country Club. Кочерженко стала першою представницею України, якій вдалося здобути перемогу на цьому турнірі.

Марія Кочерженко стала першою представницею України, якій вдалося виграти Tennis Europe Junior Masters

Усі результати Марії Кочерженко на Tennis Europe Junior Masters 2026

Груповий етап

Марія Кочерженко – Александра Яношкова 6:1, 6:3

Марія Кочерженко – Крістіна Нікодимова 6:3, 7:5

Марія Кочерженко – Беата Марешова 5:7, 6:3, 3:6

Фінал

Марія Кочерженко – Олівія Серена Контічелло 7:6, 6:4

Титул у Монте-Карло став одним із головних досягнень Кочерженко у 2026 році. Протягом сезону українська тенісистка також виграла престижний турнір Super Category у Мілані, стала фіналісткою Вімблдону серед дівчат до 14 років та здобула срібну медаль чемпіонату Європи U14 в одиночному розряді.

Tennis Europe Junior Masters проводиться з 1996 року. Серед колишніх чемпіонів цих змагань – Рафаель Надаль, Кім Клейстерс, Белінда Бенчич та Александер Звєрєв.

Про це повідомляється з посиланням на BTU.

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