14-річний пауерліфтер Андре Сміт побив світовий рекорд у жимі лежачи — TimesLIVE

14-річний пауерліфтер Андре Сміт з Іст-Лондона в ПАР побив світовий рекорд у своїй віковій категорії в жимі лежачи. Підліток вижав 122,5 кг.

Рекордний жим

Про досягнення спортсмена повідомляє TimesLIVE. У підписі до фотографії видання зазначає, що Сміт установив світовий рекорд у своїй віковій категорії, виконавши жим лежачи зі штангою вагою 122,5 кг.

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Матеріал має заголовок про братів і сестер із міста, відомого як KuGompo City. У підзаголовку TimesLIVE йдеться про підлітків, які досягають успіхів у пауерліфтингу завдяки жиму лежачи. В додатковому описі публікації їх названо підлітками з Іст-Лондона.

Публікація TimesLIVE

Статтю підготувала старша журналістка TimesLIVE Гілл Гіффорд. Видання опублікувало її 1 листопада 2026 року. У доступному описі матеріалу окремо наголошено на рекордному результаті Андре Сміта.

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