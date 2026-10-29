18-річна тенісистка Поганкова вибила Осаку в Токіо — Asharq Al-Awsat

Словацька тенісистка Міа Поганкова перемогла японку Наомі Осаку в 1/8 фіналу турніру WTA 500 Pan Pacific Open у Токіо, Японія. 18-річна тенісистка, яка отримала вайлдкард, виграла матч із рахунком 6:3, 7:5 за 1 годину 35 хвилин, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Перемога над сьомою сіяною

Осака була посіяна на турнірі під сьомим номером і грала перед домашньою публікою. У першому колі японська тенісистка перемогла Жасмін Паоліні, однак у матчі з Поганковою завершила виступи на турнірі.

Поганковій виповнилося 18 років тижнем раніше. У 2025 році вона стала переможницею юніорського Вімблдону в одиночному розряді.

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Наступна суперниця

У чвертьфіналі словацька тенісистка зустрінеться з Алісією Паркс. Американка в 1/8 фіналу перемогла Кімберлі Біррелл із рахунком 6:3, 6:1. В іншому матчі Лейла Фернандес обіграла п'яту сіяну Елізе Мертенс — 6:2, 7:6 (8).

Друга сіяна Мая Хвалінська та четверта сіяна Белінда Бенчич раніше знялися з турніру через травми. Хвалінська має травму лівого стегна, а Бенчич — правої щиколотки.

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