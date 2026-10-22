У Мехіко, Мексика, 18-річний британський гонщик Фредді Слейтер уперше сяде за кермо боліда Формули-1 у межах гоночного вікенду. Він виступить за Audi у першій вільній практиці Гран-прі Мехіко 30 жовтня, повідомляє BBC Sport.

Ще одна практика в Бразилії

За тиждень після мексиканського етапу Слейтер також візьме участь у вільній практиці перед Гран-прі Сан-Паулу. Ці сесії дадуть йому досвід роботи з машиною Формули-1 під час гоночного вікенду.

Слейтер став першим пілотом, якого Audi включила до своєї програми розвитку гонщиків після дебюту німецької компанії у Формулі-1 цього сезону. Гоночний директор Audi та керівник програми Аллан Макніш заявив, що гонщик помітно прогресував як на трасі, так і поза нею.

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Перехід до Формули-2

Цього сезону Слейтер посів друге місце у своєму дебютному виступі в чемпіонаті Формули-3. У 2027 році він перейде до Формули-2, де виступатиме за команду Invicta.

Пілот Invicta Рафаель Камара нині очолює чемпіонат Формули-2. Наступного сезону він має перейти до Формули-1 у складі американської команди Haas.

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