24 польські спортсмени склали присягу перед Іграми в Дакарі — Interia Sport

У Варшаві 27 жовтня 24 польські спортсмени склали присягу перед участю в Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Церемонія відбулася в Олімпійському центрі за участю міністра Якуба Рутницького та заступника міністра Павела Бориса.

Склад польської збірної

Як повідомляє Interia Sport, польська збірна виступить у 12 видах спорту. До складу команди увійшли представники боксу, брейкінгу, дзюдо, шосейного велоспорту, баскетболу 3×3, легкої атлетики, стрільби з лука, плавання, фехтування, настільного тенісу, триатлону та віндсерфінгу.

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Серед учасників — гравці в настільний теніс Катажина Райковська й Патрик Живоронек, лучник Міколай Станкевич, тріатлоніст Віктор Король, фехтувальниця Данута Тим, а також плавці Зофія Ковальська-Франчик і Фабіан Янішевський. У легкій атлетиці Польщу представлятимуть шість спортсменів, а в баскетболі 3×3 — чотири спортсменки.

Змагання в Дакарі

Юнацькі Олімпійські ігри в Дакарі офіційно стартують 31 жовтня та триватимуть два тижні. Останні фінальні змагання заплановані на 13 листопада. Це будуть четверті літні Юнацькі Олімпійські ігри: перші відбулися 2010 року в Сінгапурі, де змагалися понад 3,5 тисячі спортсменів віком від 14 до 18 років. Наступні літні турніри пройшли у 2014 та 2018 роках.

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