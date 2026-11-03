ABC оприлюднюватиме фінішний порядок Melbourne Cup 2026 — ABC News Australia

В Австралії ABC News повідомило, що оновлюватиме фінішний порядок 166-го Melbourne Cup у Мельбурні в міру підтвердження місць учасників.

Порядок фінішу

У публікації ABC News Australia зазначається, що повний порядок фінішу забігу 2026 року додаватимуть після підтвердження результатів. Матеріал має містити дані про те, де фінішував кожен кінь. ABC ще не навело підтвердженого фінішного порядку.

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День змагань у Флемінгтоні

ABC називає день Melbourne Cup на іподромі Флемінгтон найбільшим днем австралійського календаря кінних перегонів. Мільйони людей стежать за забігом, щоб дізнатися, яке місце посяде обраний ними кінь, зазначає мовник.

ABC також називає Melbourne Cup забігом, що зупиняє націю. Окремо мовник веде спортивний онлайн-репортаж про перебіг Melbourne Cup і радить стежити за результатами там.

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