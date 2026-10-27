Абхішек Шарма набрав 113 ранів, Індія виграла серію T20 — Channel NewsAsia

Збірна Індії з крикету перемогла Нову Зеландію в третьому матчі серії T20I у Веллінгтоні, Нова Зеландія, шістьма вікетами та достроково виграла п'ятиматчеве протистояння. Індійська команда досягла цілі у 199 ранів за 13 оверів і два м'ячі та повела в серії 3:0.

Сенчурі за 35 м'ячів

Відкривальний бетсмен Абхішек Шарма набрав 113 ранів за 38 м'ячів, оформивши сенчурі за 35 м'ячів. Він був близький до того, щоб перевершити власне досягнення: минулого місяця у Делі в матчі проти Афганістану Шарма набрав сотню за 30 м'ячів — це найшвидший сенчурі представника країни з повним членством.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Шарма та 15-річний Вайбхав Сур'яванші набрали рекордні 118 ранів у пауерплеї. Вони перевершили попередній результат у 116 ранів, встановлений Румунією в матчі проти Сербії 2021 року.

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Виступ Нової Зеландії

Стартова пара Індії набрала 133 рани, після чого Сур'яванші вибув, маючи 45 ранів. Капітан Нової Зеландії Мітчелл Сантнер не зміг упіймати Шарму, коли той мав 92 рани, а згодом бетсмен вибув після подачі Кайла Джеймісона.

Нова Зеландія втретє поспіль програла жеребкування та першою вийшла відбивати. Команда набрала 198 ранів, а Деріл Мітчелл, який грав третім номером, залишився не вибитим із 89 ранами. Четвертий матч серії відбудеться в Окленді у п'ятницю.

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