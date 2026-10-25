Абрахам Кіптум виграв марафон у Найробі після дискваліфікації за допінг — Nation Kenya

Абрахам Кіптум переміг у чоловічому забігу на 42 км Standard Chartered Nairobi Marathon у Найробі, Кенія. На 23-му за ліком марафоні він подолав дистанцію за 2 години 10 хвилин 35 секунд, повідомляє Nation Kenya.

Перемога з перевагою у дві секунди

37-річний Кіптум із Капсабета відірвався від суперників після позначки 25 км і другу половину дистанції біг сам на Південній об’їзній дорозі Найробі. Йому забракло 23 секунд до рекорду траси.

Друге місце посів дебютант марафону Амос Черуйот з Ітена — 2:10:37. Третім фінішував Марк Кібівотт із результатом 2:11:05. Для Кіптума це був перший марафон на батьківщині. Двома місяцями раніше він виграв CRDB International Marathon у Танзанії, показавши час 2:15:32.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення до міжнародних стартів

Кіптум повернувся до міжнародних змагань після чотирирічної дискваліфікації за порушення, пов’язане з Біологічним паспортом спортсмена. У 2019 році його відсторонили за кілька днів до запланованого дебюту на Лондонському марафоні.

У 2018 році бігун установив світовий рекорд у напівмарафоні — 58 хвилин 18 секунд у Валенсії, однак його результати за 2018 і 2019 роки, зокрема цей рекорд, були анульовані. Після повернення Кіптум посів дев’яте місце на Shenzhen Baoan International Marathon у Китаї 2023 року та 23-тє — на Лісабонському марафоні 2024 року. Того ж року він переміг у напівмарафоні Tenwek Hospital.

Результати напівмарафону

У чоловічому забігу на 21 км переміг Нешон Кіпсанг із Каптагата — 1:03:07. Вайкліфф Кірва став другим із часом 1:03:13, а Денніс Корорі посів третю позицію, фінішувавши за 1:03:32.

Читай нас у