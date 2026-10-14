Адвокати Флореса звинуватили НФЛ у расових стереотипах у звіті — The Guardian

У США адвокати координатора захисту Minnesota Vikings Браяна Флореса заявили, що розсекречений рекрутинговий звіт, підготовлений для пошуку головного тренера Las Vegas Raiders у 2024 році, містить расові стереотипи. На їхню думку, документ також свідчить про незаконну помсту тренеру через його позов проти Національної футбольної ліги щодо расової дискримінації.

Як повідомляє The Guardian, звіт компанії Korn Ferry, який оприлюднили у вівторок, містить шість сильних і сім слабких сторін кандидата. Адвокати Флореса вважають, що ця оцінка демонструє подальше використання расових стереотипів у процесі найму головних тренерів НФЛ.

Заява адвоката

Адвокат Майкл Дж. Віллемін заявив, що рішення Флореса притягнути лігу та її клуби до відповідальності за системну расову дискримінацію, за його словами, спричинило незаконну помсту. Він також стверджує, що дискримінація досі відіграє значну роль у доборі головних тренерів НФЛ.

Серед сильних сторін у звіті Флореса описали як вправного доповідача та пов’язали це з його дитинством у Браунсвіллі — районі Брукліна, де переважають темношкірі та латиноамериканські жителі. У документі також зазначено, що дружба із сином мільярдера нібито дала йому можливість навчитися будувати стосунки з представниками заможних кіл.

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Критика у профілі кандидата

До слабких сторін у звіті віднесли твердження про нібито недостатні навички спілкування, брак самосвідомості та непередбачувану поведінку Флореса. У профілі також згадали коментарі колишнього квотербека Miami Dolphins Туа Таговайлоа, який заявляв, що стиль тренера підірвав його впевненість у собі.

Документ містив й інші негативні оцінки, зокрема твердження про нібито погрози насильством генеральному менеджеру та ірраціональні вимоги під час зустрічі щодо питань власності. Окремим недоліком назвали позов Флореса проти НФЛ, який, на думку авторів профілю, міг стати відволікальним чинником. НФЛ не надала негайного коментаря у відповідь на запит.

Флорес, який є темношкірим, подав позов проти ліги та трьох клубів у лютому 2022 року. Він заявив, що процес найму тренерів НФЛ, зокрема темношкірих, пронизаний расизмом. Згодом до позову долучилися двоє інших темношкірих тренерів — Стів Вілкс і Рей Гортон.

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