АФА змінить формат чемпіонату Аргентини, зберігши 30 клубів — Buenos Aires Times

Аргентинська футбольна асоціація (АФА) оголосила новий формат чемпіонату країни з футболу на сезон 2027 року. Елітний дивізіон збереже 30 команд: пропозицію скоротити кількість учасників до 20 клубів відхилили, повідомляє Buenos Aires Times.

Новий формат сезону

Турніри Апертура та Клаусура залишаться, проте клуби більше не гратимуть у двох групах по 15 команд. Натомість усі учасники зустрінуться один з одним: заплановано 29 турів, а також окремий ігровий день для дербі.

В Апертурі після регулярної частини, що завершиться 15-м туром, 16 найкращих команд таблиці зіграють плей-оф за титул. Клаусура стартує в другій половині року з 16-го туру. Очки, набрані в Апертурі, до цього турніру не переноситимуться, а після 30-го туру також відбудеться плей-оф.

Три чемпіони та питання вильоту

За підсумками сезону в Аргентині визначатимуть трьох чемпіонів: переможців Апертури й Клаусури, а також команду, що очолить річну таблицю після 30 турів. Новий формат передбачає на два тури менше, ніж чинна система з двома турнірами по 16 турів.

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Правила вильоту з вищого дивізіону ще не затверджені. Наразі передбачено виліт однієї команди за позицією в річній таблиці та ще однієї — за середнім показником очок за останні три сезони. Також обговорюють варіант плей-оф для ще однієї команди проти клубу, який посяде третє місце в другому дивізіоні.

Президент «Архентінос Хуніорс» Крістіан Мальяспіна після засідання виконавчого комітету заявив, що лише «Рівер Плейт» підтримав формат із 20 командами. За його словами, пропозицію провести 10 вильотів не підтримав жоден інший клуб.

Порядок кваліфікації до міжнародних турнірів не зміниться. До Кубка Лібертадорес вийдуть три чемпіони сезону, володар Кубка Аргентини та команди, що посіли друге і третє місця в річній таблиці. Клуби з четвертого по дев’яте місця гратимуть у Кубку Південної Америки.

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