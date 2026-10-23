АФК підтримає переобрання президента ФІФА Інфантіно — Channel NewsAsia

У Токіо, Японія, президент Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа 23 жовтня заявив, що організація підтримає Джанні Інфантіно в прагненні здобути новий мандат на посаді президента ФІФА. Заява пролунала під час позачергового конгресу АФК, на якому був присутній Інфантіно.

Підтримка нового мандата

У вступному слові шейх Салман заявив, що конфедерація підтверджує повну відданість підтримці Інфантіно та його керівництва, коли той домагатиметься нового мандата президента ФІФА. Президент АФК також назвав підтримку Інфантіно з боку членів конфедерації чіткою.

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Заява на конгресі

Шейх Салман сказав, що Інфантіно відвідав багато країн Азії. За його словами, він також спілкувався з багатьма членами континенту та знає їхню позицію щодо підтримки президента ФІФА. Як повідомляє Channel NewsAsia, заява пролунала у Токіо в присутності самого Інфантіно.

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