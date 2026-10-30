AIU тимчасово відсторонив Перес Джепчірчір після позитивної проби на ЕПО — TimesLIVE

Орган з питань чесності в легкій атлетиці (AIU) тимчасово відсторонив кенійську марафонку Перес Джепчірчір після позитивної допінг-проби на еритропоетин (ЕПО). Як повідомляє TimesLIVE, зразок відібрали до її перемоги на Сіднейському марафоні.

ЕПО є забороненим препаратом для підвищення показників крові. Тимчасове відсторонення Джепчірчір сталося напередодні Нью-Йоркського марафону.

Реакція спортсменів

Чинний переможець чоловічого Нью-Йоркського марафону Бенсон Кіпруто заявив, що такі справи шкодять репутації спортсменів із Кенії та легкої атлетики загалом. Він закликав посилити допінг-контроль перед стартами серії World Marathon Majors, особливо для титулованих атлетів.

Кіпруто також запропонував спрямовувати частину виплат спортсменам за участь у змаганнях на інтенсивніше тестування протягом кількох місяців перед марафонами.

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Право на оскарження

Джепчірчір має право оскаржити тимчасове відсторонення та вимагати аналізу проби B. Чинна переможниця жіночого Нью-Йоркського марафону Геллен Обірі сказала, що ця новина свідчить про роботу антидопінгової системи, але утрималася від висновків до аналізу проби B.

У 2021 році Джепчірчір виграла Нью-Йоркський марафон через кілька тижнів після здобуття олімпійського золота. Від часу створення AIU у 2017 році допінгових санкцій зазнали понад 140 кенійських спортсменів. Athletics Kenya раніше заявила про політику нульової толерантності до допінгу.

Тимчасове відсторонення спортсменки відбулося через кілька тижнів після того, як World Athletics надала Найробі право провести чемпіонат світу з легкої атлетики 2029 року.

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