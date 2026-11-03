Аль-Айн переміг Аль-Іттіхад 4:1 і очолює Західну Азію — The National

Еміратський «Аль-Айн» у Джидді, Саудівська Аравія, обіграв «Аль-Іттіхад» з рахунком 4:1 у матчі групового етапу Ліги чемпіонів АФК. Команда Владіміра Івіча здобула четверту перемогу в турнірі та з 12 очками залишилася лідером таблиці Західної Азії, повідомляє The National.

Чотири голи Аль-Айна в Джидді

Гості відкрили рахунок на 17-й хвилині: воротар «Аль-Іттіхада» Предраг Райкович відбив удар головою Георгіоса Якумакіса просто на Каку, який влучив у ворота з гострого кута. Перед перервою Рафаел Родрігес подвоїв перевагу «Аль-Айна» — його навіс або удар пролетів повз Райковича та опинився у сітці.

У другому таймі господарі скоротили відставання на 53-й хвилині, коли Марван Аль-Сахафи забив після передачі Хуссема Ауара. Проте «Аль-Айн» невдовзі забив утретє: м’яч після прострілу Хуссейна Рахімі з правого флангу рикошетом від Ян-Карло Сіміча перелетів через голкіпера. Остаточний рахунок на 90-й хвилині з пенальті встановив Матіас Паласіос.

Після гри Івіч зазначив, що його команда добре впоралася з різними обставинами матчу. Він також відзначив активний старт «Аль-Іттіхада» в перші 10–15 хвилин зустрічі. Саудівський клуб має чотири очки та посідає десяту позицію.

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Перемога Аль-Насра без Роналду

В іншому матчі «Аль-Наср» без Кріштіану Роналду розгромив узбецький «Пахтакор» у Ташкенті — 6:2. Португальський нападник відпочивав перед поїздкою до Узбекистану, як і Кінгслі Коман та Мохамед Сімакан.

Абдулла Аль-Хамдан відкрив рахунок на 15-й хвилині, а Жоау Феліш оформив дубль. За «Пахтакор» до перерви забив Фламаріон. Після неї у складі саудівців відзначилися Абдулела Аль-Амрі, Абдулрахман Гаріб та Анжело, а гол Достонбека Хамдамова став для господарів другим у матчі. Це найбільша перемога «Аль-Насра» в Лізі чемпіонів АФК.

Інші результати

«Аль-Кадісія» перемогла катарську «Аль-Гарафу» на виїзді з рахунком 5:0 та піднялася на третє місце з вісьмома очками. Дубль у першому таймі оформив мексиканський нападник Хуліан Кіньйонес. Чинний дворазовий переможець турніру «Аль-Ахлі» зіграв унічию 0:0 з «Аль-Саддом» у Катарі.

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