Аль-Айн здобув третю перемогу в Лізі чемпіонів АФК — The National

Футбольний клуб «Аль-Айн» з ОАЕ переміг іранський «Трактор» з рахунком 2:1 у матчі Ліги чемпіонів АФК Elite на стадіоні Hazza Bin Zayed в Аль-Айні. Команда здобула третю перемогу в трьох стартових турах турніру, повідомляє The National.

Три перемоги поспіль

Голи за «Аль-Айн» забили Рамі Рабіа та Хуссейн Рахімі. Команда продовжила стовідсотковий виступ у континентальному турнірі після трьох матчів. На старті змагання «Аль-Айн» переміг «Аль-Наср» з рахунком 4:0.

Головний тренер «Аль-Айна» Владімір Івіч назвав гру з «Трактором» складною для обох команд, оскільки вони також проводили матчі у четвер. За його словами, в останні 10–15 хвилин футболістам було важко бігти, діяти в обороні та зберігати концентрацію.

«Ми раді здобути три очки. Вважаю, що ми були кращою командою, і вітаю моїх хлопців, бо вони продемонстрували професійну гру», — сказав Івіч.

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Навантаження та травма Рахімі

Перед матчем із «Трактором» «Аль-Айн» поступився «Шабаб Аль-Ахлі» з рахунком 2:3 у додатковий час у Кубку президента ОАЕ. Ця ж команда раніше перервала 38-матчеву безпрограшну серію «Аль-Айна» в чемпіонаті країни та вибила клуб із кубкового турніру.

У матчі Ліги чемпіонів АФК команда грала без Суф'яна Рахімі, який зазнав травми ноги наприкінці кубкової зустрічі з «Шабаб Аль-Ахлі». Івіч повідомив, що точний характер ушкодження стане зрозумілим упродовж наступних кількох днів.

Тренер наголосив на фізичному навантаженні футболістів: за даними GPS, попередній матч фактично тривав 140 хвилин. Він назвав пріоритетними для команди чемпіонат ОАЕ та Лігу чемпіонів АФК, хоча попереду також кубкові матчі й два Суперкубки.

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