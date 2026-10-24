Аль-Арабі переміг на етапі Saudi Toyota Drift Championship — Asharq Al-Awsat

Саудівський гонщик Мохаммед Аль-Арабі переміг у професійній категорії другого етапу чемпіонату Saudi Toyota Drift Championship 2026, що відбувся в Аль-Ахсі, Саудівська Аравія. Друге місце посів оманець Ахмед Аль-Амрі, третім став Юсеф Бахувейрт. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, результат другого етапу змінив розстановку сил після першого, який виграв Аль-Амрі, випередивши Аль-Арабі.

Результати в інших категоріях

У напівпрофесійній категорії першим фінішував Фахад бін Рубайї, другим — Султан Аль-Акілі, третім — Сауд Аль-Аббасі. В аматорській категорії перемогу здобув Касвара Хаммам. За ним розташувалися Амір Аль-Акілі та Осама Аль-Асірі.

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Фінал пройде в Джидді

У змаганнях в Аль-Ахсі взяли участь 47 водіїв: 19 у професійній категорії, 19 — у напівпрофесійній та дев'ять — в аматорській. Етап відбувся під наглядом Саудівської федерації автомобільного та мотоциклетного спорту, його організацією займалася Bakhashab Motorsport у партнерстві з Jameel Motorsport.

Третій і завершальний етап чемпіонату, на якому визначать переможців 2026 року в усіх трьох категоріях, запланований у Джидді на 26 та 27 листопада. Саме там Аль-Арабі та Аль-Амрі визначать чемпіона в професійній категорії.

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