Аль-Наср переміг Неом завдяки голу Жуана Феліша — The National

Саудівський «Аль-Наср» переміг «Неом» з рахунком 1:0 у матчі Саудівської професійної ліги на стадіоні Awwal Park. Єдиний гол на 61-й хвилині забив Жуан Феліш, який дальнім ударом завершив передачу Анжело.

Нереалізований пенальті Роналду

Кріштіану Роналду міг відкрити рахунок наприкінці першого тайму, але не реалізував пенальті, пробивши повз ворота. Одинадцятиметровий призначили після фолу на Фелішу в штрафному майданчику. Це був четвертий незабитий пенальті Роналду з 31 спроби у складі «Аль-Насра».

Після перерви 41-річний нападник не використав ще кілька нагод. Зокрема, він пробив вище воріт із близької відстані після передачі Садіо Мане, а також не забив ударом головою. Роналду прагне досягти позначки в 1000 голів за кар’єру; після матчу його доробок становив 981 м’яч.

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Ситуація в таблиці

Перемога залишила «Аль-Наср» на третьому місці турнірної таблиці. Команда відстає від «Аль-Хіляля» на два очки та від лідера, «Аль-Кадісії», — на три.

Головний тренер «Аль-Насра» Анге Постекоглу після матчу зазначив, що команда створила багато моментів і має працювати над виправленням помилок. Він також закликав підтримувати одне одного незалежно від результату, повідомляє The National.

В іншому матчі туру «Аль-Кадісія» обіграла «Аль-Таавун» завдяки голу Тіджані Рейндерса на 96-й хвилині та повернулася на перше місце з 25 очками. «Аль-Іттіхад» переміг «Аль-Еттіфак» — 4:1, по два м’ячі забили Жорж Іленіхена та Юссеф Ен-Несірі.

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