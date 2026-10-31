Алекс Маркес взяв поул у Сепангу, Мартін знявся з Гран-прі — Channel NewsAsia

Іспанський мотогонщик Алекс Маркес із команди Gresini Racing здобув поул-позицію в кваліфікації Гран-прі Малайзії MotoGP на трасі Сепанг у Малайзії. Його співвітчизник Хорхе Мартін, чемпіон сезону 2024 року, знявся з гоночного вікенду, продовжуючи відновлення після перелому зап’ястя, повідомляє Channel NewsAsia.

Третій поул у кар’єрі

Маркес показав найкращий час кола — 1 хвилина 56,493 секунди. Він випередив свого старшого брата Марка Маркеса, чинного чемпіона серії, на 0,070 секунди. Марк Маркес у заключні хвилини другого сегмента кваліфікації піднявся з п’ятої позиції та ненадовго очолив протокол, однак Алекс Маркес відібрав перше місце останнім швидким колом.

Для Алекса Маркеса цей поул став третім у кар’єрі MotoGP і першим цього сезону. Третю позицію на стартовій решітці посів Педро Акоста з KTM. Четвертим і п’ятим кваліфікувалися пілоти Aprilia Ай Оґура та Марко Беццеккі, шостим став Фабіо Ді Джаннантіоні.

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Мартін припинив виступи

Хорхе Мартін узяв коротку участь у ранковій суботній практиці, але не вийшов на перший сегмент кваліфікації. Минулого тижня він зазнав травми в аварії під час спринтерської гонки на Філліп-Айленді та достроково завершив п’ятничну практику, щоб не заважати відновленню.

Менеджер Aprilia Паоло Бонора заявив, що рішення не продовжувати виступи ухвалили спільно з лікарями. За його словами, самопочуття гонщика було кращим, ніж напередодні, однак він не міг достатньо навантажувати зап’ястя під час гальмування. Команда планує зосередитися на етапі в Досі.

До другого сегмента кваліфікації через перший пробилися Йоганн Зарко з LCR Honda та Франческо Баньяя на Ducati. Баньяя ненадовго покращив позицію, однак виїхав за межі траси в першому повороті, а після повернення в бокси вдарив по вітровому склу свого мотоцикла.

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