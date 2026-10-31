Алекс Мітчелл залишив поле з підозрою на травму в матчі з Глостером — The Guardian

В Англії скрам-хаф «Нортгемптона» Алекс Мітчелл залишив поле в першому таймі матчу з «Глостером» із підозрою на травму задньої поверхні стегна. «Нортгемптон» у підсумку переміг 28:14, відігравшись після відставання у 14 очок, повідомляє The Guardian.

Можлива четверта травма за рік

Мітчелл залишив поле в середині першого тайму після того, як повертався за вільним м’ячем і зіткнувся з гравцем «Глостера». Якщо підозра підтвердиться, це може бути його четверта травма задньої поверхні стегна цього року. Раніше він мав схожі проблеми під час Кубка шести націй, у травневому таборі збірної Англії та в літньому тест-матчі проти Фіджі.

Тренер збірної Англії Стів Бортвік також очікує на інформацію про стан флай-хава «Нортгемптона» Фіна Сміта, який був поза грою через травму литки. Інший скрам-хаф клубу Арчі Макпарланд не потрапив до заявки на матч. Серед варіантів для збірної Англії на цій позиції видання називає Бена Спенсера та Гаррі Рендалла.

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Чотири спроби Нортгемптона

«Глостер» упевнено розпочав гру та заніс дві спроби. Макс Ллевеллін відзначився після передачі Джорджа Бартона, а Вілл Джозеф прорвався під стійки після передачі Себа Аткінсона. До перерви «Нортгемптон» зрівняв рахунок: Том Пірсон і Кертіс Ленгдон завершили атаки після молів.

У другому таймі господарі вийшли вперед завдяки спробі Джорджа Генді, а Рорі Гатчінсон заніс четверту спробу команди. Усі чотири реалізації виконав Луї Белло. Перемога підняла «Нортгемптон» на третє місце в таблиці перед паузою в чемпіонаті до грудня.

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