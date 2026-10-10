Александер Слівка травмував стопу перед стартом сезону — Interia Sport

У Польщі волейболіст варшавського PGE Projekt Warszawa Александер Слівка травмував стопу й наразі не тренується разом із командою. Про це клуб повідомив у соціальних мережах, передає Interia Sport.

Клуб стежить за ситуацією

У PGE Projekt Warszawa заявили, що проблему виявили на ранньому етапі завдяки швидкій реакції медичного штабу. У клубі зазначили, що ситуацію постійно контролюють і не хочуть ризикувати здоров’ям гравця з огляду на тривалий сезон.

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Перший матч сезону — 16 жовтня

PGE Projekt Warszawa має розпочати сезон Tauron Liga матчем проти Energa Indykpol AZS Olsztyn 16 жовтня. У матеріалі Interia Sport зазначається, що 31-річний Слівка перед стартом клубного сезону вже мав проблеми зі здоров’ям.

Волейболіст поїхав на чемпіонат Європи як капітан збірної Польщі, але через стан здоров’я переважно залишався серед запасних. Водночас він входив до складу 14 гравців польської команди, яка у вересні здобула золото турніру. У фіналі в Мілані збірна Польщі перемогла Францію з рахунком 3:1 — 31:29, 25:19, 20:25, 25:16.

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