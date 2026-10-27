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Алексія Путельяс утретє виграла Золотий м’яч, Ева Пайор друга — Interia Sport

UA.NEWS 27 Жовтня 2026 00:53
Алексія Путельяс утретє виграла Золотий м’яч, Ева Пайор друга — Interia Sport

На церемонії вручення Золотого м’яча в Лондоні, Велика Британія, Алексія Путельяс із London City Lionesses утретє в кар’єрі стала володаркою нагороди за сезон 2025/2026. Польська футболістка «Барселони» Ева Пайор посіла друге місце.

Виступ Еви Пайор у сезоні

Як повідомляє Interia Sport, перед гала-вечором серед претенденток на головну індивідуальну нагороду було кілька представниць «Барселони». Пайор вважали однією з кандидаток на перемогу завдяки її виступам у сезоні.

За даними видання, у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 «Барселона» перемогла «Олімпік Ліон», а Пайор визнали найціннішою гравчинею фіналу. Також вона стала найкращою бомбардиркою турніру.

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Інші відзнаки церемонії

Найкращим тренером або тренеркою назвали Пере Ромеу з «Барселони». Нагороду найкращій бомбардирці отримала Чарлін Корраль із CF Pachuca, трофей Kopa для найкращої молодої футболістки — Вікі Лопес із «Барселони», а приз Лева Яшина для найкращої воротарки — Ката Колль із каталонського клубу.

«Барселону» також визнали клубом року.

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