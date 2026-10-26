Алісія Паркс стала суперницею Майї Хвалінської в Токіо — Interia Sport

Американська тенісистка Алісія Паркс перемогла китаянку Ван Сіньюй у першому колі Toray Pan Pacific Open у Токіо, Японія, — 6:1, 7:6 (7). У наступному раунді турніру WTA 500 вона зіграє з польською тенісисткою Майєю Хвалінською, яка має другий номер посіву та розпочне виступ одразу з другого кола. Про це повідомляє Interia Sport.

Перемога Паркс у двох сетах

Матч Паркс і Ван тривав 93 хвилини. Американка впевнено виграла перший сет, віддавши суперниці лише один гейм. За 30 хвилин вона виконала 11 вінерів, тоді як Ван — два.

У другій партії боротьба була значно напруженішою. Ван мала сетбол, однак Паркс відіграла його точним ударом у кут корту. У тай-брейку китаянка отримала ще один сетбол на подачі американки, але Паркс знову відповіла вінером і зрештою довела матч до перемоги.

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Реванш після Монтеррея

Хвалінська та Паркс уже грали одна проти одної два місяці тому на турнірі WTA 500 у мексиканському Монтерреї перед стартом US Open. Тоді полька виграла перший сет, але американка взяла дві наступні партії та перемогла.

Паркс потрапила до основної сітки токійського турніру через кваліфікацію. У відбірковому матчі проти Ени Сібахари вона відіграла матчбол на тай-брейку другого сету, після чого виграла третю партію. Матч Паркс із Хвалінською, за даними джерела, може відбутися у середу або четвер.

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