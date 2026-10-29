Алонсо знову розкритикував гонщиків нижньої третини Формули-1 — Sky Sports News

Пілот Aston Martin Фернандо Алонсо перед Гран-прі Мехіко в Мексиці знову розкритикував рівень водіння гонщиків із нижньої третини пелотону Формули-1. Після контакту з пілотом Williams Алексом Албоном на Гран-прі США в Остіні він заявив, що вважає їхній рівень низьким і говорить про нестачу таланту, повідомляє Sky Sports News.

Контакт в Остіні

На першому колі американської гонки Албон намагався обігнати Алонсо в боротьбі за 12-те місце на вході до шпильки 11-го повороту. Між болідами Williams і Aston Martin стався контакт, унаслідок якого обидві машини зазнали пошкоджень. Жодного з гонщиків не покарали: Алонсо фінішував 16-м, а Албон — 17-м.

Алонсо заявив, що не порушуватиме цю тему на п'ятничній зустрічі пілотів, оскільки вважає такі епізоди частиною перегонів. За його словами, Aston Martin має стартувати вище, щоб не опинятися в цій частині пелотону. Іспанець також назвав зайвими контакти на першому колі та пошкодження передніх антикрил, зокрема з огляду на ліміт витрат команд.

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Відповідь Албона

Албон не погодився з оцінкою суперника. На пресконференції FIA він сказав, що з повагою ставиться до Алонсо та в дитинстві рівнявся на нього, однак назвав такі коментарі неприємними. Пілот Williams вважає, що нинішній рівень гонщиків високий у всьому пелотоні, а нижня половина стартової решітки 10–15 років тому відрізнялася від теперішньої.

Алонсо водночас заявив, що, на його думку, подібна ситуація була характерною впродовж усієї його кар'єри у Формулі-1, яка почалася 2001 року. Він пояснив, що машини наприкінці пелотону складніше керуються через менше зчеплення з трасою, тому помилки трапляються частіше.

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