Альварес має намір провести бій в Ер-Ріяді попри атаки — The Guardian

Мексиканський боксер Сауль Альварес має намір провести титульний поєдинок у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 31 жовтня, попри серію атак на аеропорти та інфраструктуру королівства. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на голову Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха.

Альварес має зустрітися з непереможеним Кристіаном Мбіллі у бою за титул WBC у другій середній вазі. Аль аш-Шейх заявив, що боксер особисто запевнив його у готовності вийти на ринг у жовтні незалежно від ситуації з безпекою.

Атаки на аеропорт

За три тижні до запланованого бою ракетний удар по головному міжнародному аеропорту Ер-Ріяда забрав життя щонайменше 12 людей і поранив понад 300. Посольство Індії згодом повідомило про смерть свого громадянина від отриманих поранень, що потенційно збільшує кількість загиблих до 13.

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Наступного дня, за даними очолюваної Саудівською Аравією військової коаліції, ще один снаряд влучив у пасажирський термінал міжнародного аеропорту імені короля Халіда. Влада також повідомляла про поранених. Єменські хусити заявляли про відповідальність за атаки на аеропорти та енергетичні об'єкти королівства.

Повернення на ринг

Для 36-річного Альвареса це має бути перший бій після поразки одностайним рішенням суддів від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Мексиканець раніше вже боксував в Ер-Ріяді у травні того ж року.

Альварес готується до поєдинку на середземноморському узбережжі Іспанії та коригує графік через різницю в часі із Саудівською Аравією. Він заявив, що для повної адаптації до нового часового поясу йому потрібно 21 день. Мбіллі виграв усі 29 професійних боїв, зокрема 24 — нокаутом.

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