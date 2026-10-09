Амейав заявив про расистську поведінку частини фанатів Ракува — Interia Sport

Польський футболіст Майкл Амейав заявив, що частина вболівальників «Ракува» з Ченстохови не вигукувала перед матчами прізвища темношкірих гравців. Про це він розповів в інтерв’ю, яке цитує Interia Sport. За словами вінгера, він також зазнавав такого ставлення під час виступів за клуб.

Повідомлення від уболівальника

Амейав розповів, що його наречена отримала SMS від одного з уболівальників. У повідомленні зазначалося, що йдеться лише про невелику групу людей у фанатському секторі, які скептично ставляться до гравця через колір його шкіри. Саме цим, за словами футболіста, автор повідомлення пояснив те, що вони не скандували його прізвище.

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Не всі підтримували таку поведінку

Футболіст додав, що інший уболівальник написав йому, що не всі фанати підтримують таку поведінку. Амейав зазначив, що це повідомлення було для нього важливим і показало, що не варто оцінювати всіх людей однаково.

Амейав провів у «Ракуві» два роки, після чого перейшов до «Корони» з Кельців. Під час виступів за клуб із Ченстохови він дебютував у національній збірній Польщі та має два матчі за неї.

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