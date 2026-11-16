Американський фігурист Вадим Колесник підняв прапор України після тріумфу на Гран-прі США

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Уродженець Харкова Вадим Колесник разом із партнеркою Емілією Зінгас виграв домашній етап Гран-прі з фігурного катання в американському Еверетті. Після перемоги спортсмен підняв український прапор.

Вадим Колеснік та Емілія Зінгас були одним з відкриттів минулого сезону. Американський тандем тріумфально виступив на Олімпійських іграх, ставши п'ятим на головному спортивному форумі, а зовсім згодом отримав першу в кар'єрі медаль Чемпіонату світу – бронзу. Саме тому вони були головними фаворитами на перемогу в Гранпрі США.

У ритм-танці вони показали високий рівень прокату, зібравши максимальні четверті на твізлах (одночасних обертаннях), патерн-танці (щороку в фігурному катанні у танцях на льоду є обов'язкова вимога до наявного у програмі тематичного елемента) та підтримці. Завдяки цьому вони набрали 82,52 бала і захопили лідерство.

У довільному танці Колесник і Зінгас виступили не менш яскраво. Вони зібрали максимальні рівні на усіх підтримках, а на тих елементах, де втратили рівні, все одно демонстрували вражаюче виконання. Завдяки цьому вони виграли і довільний танець, а разом з ним – і весь турнір, здобувши перше в кар'єрі золото Гранпрі.

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