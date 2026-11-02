Анастасія Алпєєва та Кіра Макогоненко стали спортсменками жовтня за версією НОК України

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Національний олімпійський комітет України за підсумками засідання Експертної комісії визначив лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» за жовтень 2026 року.

Звання найкращої спортсменки місяця здобула чемпіонка світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 76 кг Анастасія Алпєєва. На світовій першості в Астані українка здобула єдину золоту медаль для національної збірної, що стало найкращим результативним показником українських борчинь в історії виступів у цій олімпійській ваговій категорії. Її особистого наставника Андрія Пістуна визнано найкращим тренером жовтня.

Переможницею у номінації «Найкраща юна спортсменка жовтня» стала Кіра Макогоненко. Українська боксерка виборола золото чемпіонату світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг на турнірі в чорногорській Будві, де у фінальному поєдинку перемогла представницю Китаю Сіруй Ян. Найкращим тренером юної спортсменки обрано її батька та особистого наставника Артема Макогоненка.

Джерело: Главком.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду. Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

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