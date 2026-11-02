Анастасія Алпєєва та Кіра Макогоненко стали спортсменками жовтня за версією НОК України
Національний олімпійський комітет України за підсумками засідання Експертної комісії визначив лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» за жовтень 2026 року.
Звання найкращої спортсменки місяця здобула чемпіонка світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 76 кг Анастасія Алпєєва. На світовій першості в Астані українка здобула єдину золоту медаль для національної збірної, що стало найкращим результативним показником українських борчинь в історії виступів у цій олімпійській ваговій категорії. Її особистого наставника Андрія Пістуна визнано найкращим тренером жовтня.
Переможницею у номінації «Найкраща юна спортсменка жовтня» стала Кіра Макогоненко. Українська боксерка виборола золото чемпіонату світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг на турнірі в чорногорській Будві, де у фінальному поєдинку перемогла представницю Китаю Сіруй Ян. Найкращим тренером юної спортсменки обрано її батька та особистого наставника Артема Макогоненка.
Джерело: Главком.
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