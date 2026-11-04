Андреа Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй

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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився зі складом команди на два найближчі поєдинки Ліги націй.

До основного списку увійшли 25 футболістів, ще 9 гравців перебувають у резервному списку.

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся» Житомир), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський («Харків»).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Андрієвський («Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся» Житомир), Олександр Зубков («АЕК» Афіни, Греція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Олексій Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – «Динамо» Київ), Артем Довбик («Болонья», Італія), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).

Розклад матчів збірної України у Лізі націй 2026/2027 у листопаді

14 листопада: Північна Ірландія – Україна

17 листопада: Україна – Грузія

Баварія обіграла Атлетіко 2:0 у Лізі чемпіонів.

Барселона розгромила Астон Віллу 3:0 завдяки дублю Рафіньї.

Манчестер Юнайтед відігрався з 0:2 і переміг Рому 3:2.

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