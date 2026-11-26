Після фіналу Підсумкового турніру російська тенісистка Мірра Андрєєва публічно звернулася до Еліни Світоліної, хоча українська команда заздалегідь домовилася з організаторами, що суперниці не виголошуватимуть традиційних привітань одна одній. За інформацією The Telegraph, Андрєєва знала про цю домовленість, але все одно згадала українку у своїй промові. Після цього Світоліна не стала відповідати на її слова, а в соцмережах почали критикувати саме українську тенісистку.

Еліна Світоліна та її команда заздалегідь обговорили з організаторами Підсумкового турніру формат церемонії нагородження. Домовилися, що після фінального матчу з росіянкою Міррою Андрєєвою тенісистки не виголошуватимуть традиційних промов із привітаннями одна одній. Натомість вони мали лише відповідати на запитання ведучого.

За даними видання, ведучий також не мав ставити Андрєєвій запитань про Світоліну. Російська спортсменка знала про позицію української команди та погоджений формат церемонії. Однак під час нагородження Андрєєва все ж вирішила звернутися до Світоліної. Українка виступала першою і у своїй промові не згадала російську суперницю. Вона дотрималася домовленості та не стала робити жодних публічних заяв на її адресу.

Після фіналу Світоліна також не потиснула Андрєєвій руку. Українська тенісистка не вітається з російськими та білоруськими суперницями від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це її принципова позиція, якої вона послідовно дотримується на міжнародних турнірах. Андрєєва ж у своїй промові привітала Світоліну з успішним сезоном. Окремо вона згадала про повернення українки до професійного тенісу після народження доньки. Таким чином росіянка публічно звернулася до суперниці, хоча, за інформацією The Telegraph, заздалегідь знала, що такого формату спілкування не планували.

Світоліна не стала відповідати на слова Андрєєвої. Однак після церемонії в соціальних мережах з'явилися дописи з критикою на адресу української спортсменки. Деякі користувачі дорікали їй за те, що вона не відреагувала на привітання росіянки. Водночас у цій ситуації важливо враховувати попередню домовленість між командою Світоліної та організаторами. Українка дотрималася погодженого формату церемонії, тоді як Андрєєва вирішила публічно звернутися до неї попри ці умови. Про це повідомляє The Telegraph.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, що навіть не розглядала можливості достроково завершити сезон після розлучення з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. За словами спортсменки, вона практично відразу відкинула варіант відмови від участі у Підсумковому турнірі 2026 року, на який повернулася цього сезону після восьмирічної перерви.

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що сприйняла слова Мірри Андрєєвої під час церемонії після фіналу WTA Finals як провокацію. У вирішальному матчі Андрєєва перемогла з рахунком 7:5, 6:3.

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